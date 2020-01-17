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МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Заместитель главы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров назначен главой ФНС, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе за подписью главы кабмина Михаила Мишустина.

Как сообщается на сайте службы, Егоров являлся заместителем руководителя ФНС. В период с 2009 по 2010 годы Егоров замещал должность замначальника отдела контрольной работы управления ФНС России по Москве. С 2010 года по май 2011 — замещал должность начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника управления и начальника управления досудебного аудита ФНС.

Егоров окончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция, после этого некоторое время был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам.

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.