МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил РИА Новости, что собирается принять участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Юбилейный 50-тый Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что в нем примут участие более 50 глав государств. На форум приедут более 2800 участников из 118 стран мира. Среди них 53 главы государств и правительств, 1700 бизнес-лидеров и 282 известных общественных деятеля.

"Собираюсь. Мы каждый год участвуем в форуме, у нас там большая активная программа, встречи с нашими партнёрами, и, соответственно, будем делать большой приём для всех наших соинвесторов", — сказал Дмитриев РИА Новости.