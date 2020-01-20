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КОММЕРСАНТ

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— Гильотину не дают затупить — Минюст предлагает правительству расширить ее применение ради самозащиты механизма — Минюст предложил распространить механизм "регуляторной гильотины" на законопроекты, подготовленные любыми субъектами законодательной инициативы — сейчас он действует только в отношении проектов правительства.

— Голландская болезнь переносится мигрантами — Постсоветские страны страдают от притока денег извне — Сравнительно высокий уровень человеческого капитала при низкой производительности способствовал оттоку рабочей силы из четырех центральноазиатских и закавказских постсоветских республик, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ).

— Китайский рост выполнил план — ВВП страны по итогам года увеличился на 6,1%, несмотря на торговую войну с США — Китайская экономика в прошлом году продолжила замедляться — темпы роста, по данным государственной статистики страны, составили 6,1% против 6,6% годом ранее.

— Ущерб от чрезвычайных ситуаций снижается — Мониторинг госпрограмм — Госпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС), обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" может подорожать — МЧС предлагает увеличить ее финансирование из бюджета 2020 года с 185,6 млрд до 210 млрд рублей.

— То ли править, то ли защищать — Российская оппозиция не нашлась что ответить президенту на предложение изменить конституцию — В воскресенье, 19 января, партия "Яблоко" заявила о создании совета по разработке альтернативных поправок к Конституции РФ, а также о намерении добиваться их рассмотрения на референдуме.

— Здесь вам не Каддафи — здесь климат иной — Зачем Владимир Путин участвовал в Берлинской конференции, которая не вынесла двоих — Девятнадцатого января президент России Владимир Путин принял участие в Берлинской конференции по Ливии.

— Розыск усилили банкротством — Претензии к фигурантам дела о махинациях в Русстройбанке составляют 10 млрд рублей — Как стало известно "Ъ", Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшую модель, владелицу дома моды IRFE Ольгу Сорокину, а также две ее российские компании.

— Суд оценил полотна Никаса Сафронова — За хищение трех картин директор ледового дворца получил условное наказание — Директора ульяновского ледового дворца "Волга-Спорт-Арена" Эдуарда Шабалина, которого художник Никас Сафронов обвинил в хищении 13 картин, а следствие — еще и в мошенничестве, суд признал виновным только в краже трех полотен, при этом оценив их в сумму почти в десять раз меньшую, чем в материалах обвинения.

— Строителям продлили процесс — Суд решил заново разобраться с делом о хищениях в Спецстрое — Как стало известно "Ъ", Щербинский райсуд столицы не смог вынести приговор фигурантам громкого уголовного дела о хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ предпринимателям Кадыру Караханову и Арсену Ошакбаеву.

— Заказ на убийство не сошелся в цене — Защита топ-менеджера УМПО нашла противоречия в материалах обвинения — Как стало известно "Ъ", по ходатайству Следственного комитета России (СКР) Верховный суд Башкирии продлил срок ареста коммерческому директору Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Сергею Евстафьеву, обвиняемому в заказе убийства собственного заместителя Юрия Яшина.

— "Да, действующая конституция не идеальна, но" — К маршу памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой присоединились противники конституционных поправок — В воскресенье в Москве прошло традиционное шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которых в 2009 году застрелил член неонацистской группировки.

— ВИЧ прописали постконтактную профилактику — Минздрав представил проект нового порядка оказания медпомощи инфицированным — Минздрав предлагает, чтобы профилактикой ВИЧ в России занимались не только центры по борьбе со СПИДом, но и кабинеты и отделения доврачебной помощи, поликлиники, а также фельдшерско-акушерские пункты на селе.

— Сломать и не строить — Арбитражный суд разъяснил требование о сносе построек в Шиесе — Опубликована мотивировочная часть решения арбитража Архангельской области, который еще 9 января признал, что возле станции Шиес возводился полигон для захоронения отходов, причем без разрешения на строительство и проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу.

— Режим прекращения огня дал осечку — Договоренности между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу не соблюдаются — Десятки человек погибли менее чем за неделю в зоне деэскалации Идлиб (Сирия), несмотря на режим прекращения огня, объявленный по согласованию между Москвой и Анкарой.

— "Норникелю" придумывают господдержку — Компания может получить софинансирование для социальных проектов — Правительство России обдумывает оказание государственной поддержки "Норникелю", который планирует реализовать крупную программу модернизации мощностей и улучшения экологии в Норильске.

— Госдума изучит комиссии банков — Бизнес избавят от антиотмывочных тарифов — "Ъ" ознакомился с законопроектом, который запретит банкам взимать заградительные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием.

— Российское вино покажут в рекламе — Так производители рассчитывают увеличить продажи — Минпромторг придумал, как продвигать вино локальных производителей.

— Переход на перевод — НПФ хотят трансформировать накопления в капитал через пять лет и с господдержкой — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) консолидировали позицию по гарантированному пенсионному плану (ГПП).

— "Траст" нанимает экспертов по хищениям — Банку плохих долгов потребовались сторонние специалисты — "Траст", который ЦБ превратил в банк плохих долгов, намерен привлечь специалистов для расследования хищений.

— Под Android обновили вирус — Неудаляемый троян устанавливает на смартфоны платные приложения — Пользователи смартфонов на операционной системе (ОС) Android версии 5.1 и ниже столкнулись с атакой новой версии вируса-трояна, без разрешения устанавливающего на устройства платные приложения.

— Инвесторы увлеклись переменами — Российский фондовый рынок получил $480 млн за неделю — На минувшей неделе российский фондовый рынок получил максимальный за два года объем инвестиций.

— "Росгеологии" урезают фонд — Минфин не готов предоставлять ей средства ФНБ — Несмотря на неоднократные просьбы о господдержке, Минфин выступил резко против предоставления "Росгеологии" 65 млрд руб. из ФНБ.

— Бульдозеры докатились до пика — Рынок ДСТ вырос на 6% в 2019 году — Рост спроса на отечественную дорожно-строительную и спецтехнику в 2019 году замедлился — рынок увеличился только на 6% после двузначного роста в 2018 году.

— Для российского кода откроют хранилище — Власти предлагают создать аналог GitHub — В Минэкономики предложили за 2,1 млрд руб. создать в стране аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода.

— Белорусский транзит потребовал отсроченных мер — Переговоры о прокачке нефти могут быть отложены — Россия и Белоруссия, вероятно, не будут форсировать переговоры об условиях прокачки российской нефти по территории республики.

— Последняя китайская миля — Cainiao утроил число пунктов выдачи заказов в России — Китайский логистический оператор Cainiao, входящий в Alibaba Group, за год втрое нарастил число партнерских точек выдачи заказов в России, до 13 тысяч, став одним из крупнейших участников рынка.

— Московская биржа оптимизирует правление — У финансовых рынков будет меньше кураторов — Московская биржа меняет структуру правления — теперь за традиционный бизнес будет отвечать лишь один руководитель вместо двух.

— "Колди" нашла себя в бизнес-центрах — Компания входит на офисный рынок — Девелоперская компания "Колди" построит в районе Павелецкого вокзала, где давно сформировался один из крупных деловых районов Москвы, бизнес-центр.

— Все выше, и выше, и меньше — Этажность домов растет, площадь квартир падает — На рынке жилой недвижимости резко сокращаются площади квартир: впервые с эпохи массового строительства хрущевок их размер за десятилетие снизился более чем на 20%.

ВЕДОМОСТИ

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— Ключевое – не собрать больше налогов, а обелить рынок. Новый глава ФНС о целях налоговиков — Егоров придерживается в работе "эгоистичного" подхода и объясняет, почему от этого выигрывает бизнес — Первым кадровым решением Михаила Мишустина на посту премьера стал выбор преемника в Федеральной налоговой службе (ФНС).

— Военная сила снова становится инструментом соперничества великих держав — Но катастрофическими последствиями миру это уже не грозит, считают эксперты — Доминированию консолидированного Запада на международной арене пришел конец: мир вступил в новую эру, когда государства все чаще руководствуются своими интересами, отказываясь от союзных обязательств, говорится в докладе "Международные угрозы 2020.

— Вслед за Россией и Турцией мирить Ливию взялась Европа — От конференции в Берлине не ждут прорыва, но надежды на достижение согласия есть — Прошедшая в воскресенье в Берлине конференция по мирному урегулированию в Ливии оказалась весьма представительной.

— Две трети россиян признают наличие в стране политических заключенных — Это следствие дела Голунова и летних московских протестов, говорят эксперты — Почти две трети россиян (63%) считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни.

— Образ наркомана в СМИ и интернете не может быть положительным — Верховный суд проверит критерии блокировки информации о потребителях наркотиков — Дестигматизация потребителей наркотиков, создание "нестрашного" и даже привлекательного образа наркомана недопустимы и не могут быть оправданы "никаким художественным и творческим замыслом автора".

— Прямые иностранные инвестиции вернулись на стабильный уровень — После почти пятикратного провала в 2018 году — В 2019 году иностранцы инвестировали в российские нефинансовые компании более $26,9 млрд.

— Проезд по мосту через Лену будет платным — Хотя губернатор Якутии и утверждал обратное — Мост через Лену вблизи Якутска построит консорциум из структуры ВИС и "Ростеха", сообщила администрация Якутии.

— Александр Пономаренко: "Шереметьево" нет смысла строить избыточные терминалы" — Совладелец "Шереметьево" рассказывает, во что будет инвестировать крупнейший аэропорт России и о фишке нового терминала С1 — "Шереметьево" за последние два года, с декабря 2017 года, построило новых объектов примерно на $1,2 млрд: крупнейший в России грузовой терминал, подземные тоннели под аэродромом, топливозаправочный комплекс (ТЗК), терминал В и, наконец, в прошлую пятницу был запущен терминал С1.

— "Шереметьево" берет паузу в строительстве новых терминалов — В пятницу компания ввела терминал С1, следующий будет построен только через шесть лет — Семнадцатого января "Шереметьево" открыло пятый пассажирский терминал – С1.

— Рынок экспресс-доставки продуктов покинуло несколько компаний — Небольшие игроки не могут конкурировать с сервисами Сбербанка и "Яндекса" — Три доставщика еды за последний месяц остановили работу.

— У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец — Его приобрела "Киевская площадь" Нисанова и Илиева — Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 квадратных метров на Цветном бульваре.

— Банк Прохорова нанял бывшую владелицу банка "Возрождение" — Татьяна Орлова стала первым зампредом правления банка МФК — Татьяна Орлова назначена первым зампредом правления банка МФК и будет отвечать за развитие корпоративного бизнеса, сообщил "Ведомостям" его представитель.

— "АвтоВАЗ" начал приостанавливать сборочные линии — Продажи Lada растут, но у дилеров много остатков с прошлого года — "АвтоВАЗ" в январе на два дня (9–10 января) отправлял в простой сборочную линию, где выпускаются автомобили его самого продаваемого семейства Lada – Granta, а также Datsun.

— "Мечел" может расстаться с крупнейшим добывающим активом — Он вряд ли сможет выкупить долю Газпромбанка в Эльге и готов продать контрольный пакет — В понедельник, 20 января, заканчивается срок оферты, согласно которой "Мечел" Игоря Зюзина имеет право приоритетного выкупа 34% Эльгинского проекта в Якутии (одного из крупнейших в России по добыче коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т) у Газпромбанка.

— Крупнейший рынок мира открылся для российской говядины — Китай уже аттестовал два предприятия для поставок из России — Россельхознадзор получил письмо главного таможенного управления (ГТУ) Китая, в котором сообщается о согласовании сертификата и протокола проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из России в КНР, сообщило российское ведомство.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Права и свободы – незыблемы — Павел Крашенинников: мы сосредоточимся на подготовке предложений по изменению конституции — По решению главы государства создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны.

— День защитника в Отечестве — Где отдохнут россияне на весенние праздники — В этом году и 23 февраля, и 8 марта выпадают на воскресенье, поэтому россияне получат дополнительный выходной в понедельник.

— Брак разрешен — Минюст не поддержал идею запрета алиментщикам жениться — Министерство юстиции России не поддержало идею ввести запрет на новый брак неплательщикам алиментов.

— Встали на новые рейсы — В аэропорту Шереметьево открылся новый терминал С — Здание площадью более 127 тысяч квадратных метров, 84 стойки регистрации, 60 кабин для паспортного контроля — в Шереметьево открыта первая очередь нового терминала C, который будет обслуживать 20 млн пассажиров в год.

— Доход нам только снится — Что будет в 2020 году со ставками по банковским вкладам — Средняя ставка по банковским вкладам в начале года опустилась до исторического минимума, и это далеко не предел, уверены опрошенные "Российской газетой" аналитики.

— За вклад в Победу — Владимир Путин наградил ветеранов и обещал юбилейные выплаты — В День прорыва блокады Ленинграда президент впервые вручил медали в честь 75-летия Победы.

— Рубли экономики — Владимир Путин оценил инвестиционные успехи 2019 года — На каждый рубль, вложенный РФПИ в российскую экономику, удалось привлечь около 10 рублей от партнеров.

— На подъеме — ВЦИОМ отметил повышение рейтинга президента после послания — Послание президента Владимира Путина впечатлило всех, этот тезис подтверждает опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен на следующий день после выступления главы государства.

— Работать и не отступать — Михаил Мишустин пообещал в ближайшее время объявить новый состав кабинета министров — Премьер-министр Михаил Мишустин попросил исполняющих обязанности министров даже в короткий переходный период сосредоточиться на исполнении послания президента.

— Подход к расходу — Минфин оценил освоение бюджетных денег на национальные проекты — Расходы, запланированные в федеральном бюджете 2019 года на национальные проекты, были исполнены на 91,4%.

— Легкая доля — Растет число домов, строящихся по новым правилам — Доля жилья, строящегося с использованием эскроу-счетов (специальный банковский счет, на котором хранятся поступившие средства покупателя квартиры (дольщика) до выполнения застройщиком своих обязательств, то есть до предоставления готового жилья), выросла за месяц на 3%.

— Настоящая цена — Собственники недвижимости в Новой Москве могут получать компенсацию по рыночной стоимости — Многие граждане ждали закона, который подписал президент.

— Соглашение сильных сторон — Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России — Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом.

— И дальше в политике — Дмитрий Медведев рассказал о своих планах — Экс-премьер Дмитрий Медведев в целом доволен итогами работы своего кабинета, а задачей нового считает рост доходов.

— США тянут добычу на себя — В 2020 году на нефтяном рынке ужесточится конкуренция — Рассчитывать на скорую стабилизацию цен на углеводородное сырье и достижение оптимального баланса спроса и предложения на нефтяном рынке не приходится.

— Все равно его не брошу — Россияне стали реже менять смартфоны — Рынок смартфонов продолжает расти. В 2019 году его объем достиг 495 млрд рублей — плюс 7% к предыдущему году.

— Бифштекс а-ля рус — Россия начинает поставки говядины в Китай — Россия получила право продавать свою говядину в Китай.

— Салют, Варшава! — Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск — Масштабным салютом отметила Москва 75-летие освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск.

— Первый пошел — В России начали наносить дополнительную маркировку на машины — Впервые в России на автомобиль нанесли дополнительную маркировку.

— Подлечили — Подростка, убившего в школе двух человек, отпустили домой — Старшеклассник, застреливший в 2014 году в московской школе учителя и полицейского, уже более двух лет находится на свободе и не проходит принудительного лечения.

— Шесть "корзин" для мира — На конференции в Берлине ее участники обсудили урегулирование ситуации в Ливии — Сегодня президент России Владимир Путин принял участие в международной конференции по Ливии в Берлине.

— Год иностранных дел — Сергей Лавров отчитался о действиях внешнеполитического ведомства — Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам прошедшего года была, даже в частностях, посвящена тому, где сегодня на мировой геополитической линейке расположена Россия, каковы ее влияние и возможности, косвенно оценивала состоявшиеся мировые события как результат 20-летия внешней политики нашего государства под управлением Владимира Путина.

— Польша польстилась на картины — Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова заявила, что претензии Польши на некоторые картины, хранящиеся в России, "голословны" — Речь идет о сделанном ранее заявлении МИД Польши, который заявил, что Красная армия при освобождении Польши "вывезла" ряд известных полотен, среди которых "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха-старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца, "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля-старшего.

— Вирус не могут опознать — Власти Китая признали факт распространения загадочного заболевания, вызванного коронавирусом нового типа — Как сообщило информагентство Синьхуа, в городе Ухань выявлено 17 новых случаев заражения пневмонией неизвестного происхождения.

— Самолет разыграют в лотерею — В Мексике собираются разыграть в лотерею президентский самолет — Как рассказал глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, он ни при каких обстоятельствах не станет пользоваться лайнером Boeing 787-8 Dreamliner, приобретенным прежними властями за 218 миллионов долларов.

— Макрона достали в театре — То, что президент Франции Эмманюэль Макрон и особенно его жена Брижит — заядлые театралы, многим хорошо известно — Как и то, что они не упускают случая побывать на лучших столичных спектаклях, как правило, в выходные.

— От Москвы до Берлина — Конференция по Ливии в Берлине стала еще одной попыткой остановить конфликт — Конференция в Берлине, которую ряд западных СМИ называли едва ли не "судьбоносной", на самом деле стала лишь очередным этапом на сложном пути обретения Ливией государственности.

— Регионы удивят самых взыскательных — 2020 год должен стать прорывным для развития внутреннего туризма — И зимний сезон уже дал хороший старт росту отрасли, тем более что регионы к приему гостей приготовились на пятерку.

— Фасад и профи — В Петербурге ввели штрафы за незаконно застекленные балконы — В Петербурге вступили в силу поправки в городской закон об административных правонарушениях.

— Скан личности — В администрации Пермского края заработал робот-вахтер — На входе в администрацию губернатора Пермского края начал работу механический охранник.

— Без остановок — Робот сделает массаж сердца прямо в реанимобиле — Машины "скорой помощи" в столице — это реанимационные палаты на колесах.

— Назад к авоське — Белгородская область планирует отказаться от использования пластика — Белгородские власти собираются к 2022 году минимизировать использование пластиковых бутылок, пакетов и упаковки.

— Собачье дело — За деньгами на содержание бездомных животных мэрия Якутска пошла в суд — Мэрия Якутска обратилась в Верховный суд Республики Саха (Якутии) с иском к властям региона, требуя от них оказать финансовую поддержку приюту для бродячих кошек и собак.

— "Волга" на взлете — В калининградском аэропорту выставили коллекцию ретроавтомобилей — Центральный зал в калининградском аэропорту Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны превратился в экспозицию раритетной техники.

— Испытание селом — Уральские студенты-медики пройдут практику в глубинке — Впервые на Урале студенты медицинского университета отправятся для прохождения практики именно в те больницы, где они получили целевое направление на учебу в вуз.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Предвзятые в Берлине: Тобрук и Триполи сделали шаг от перемирия к миру — Участники конференции в столице ФРГ договорились создать спецкомиссию под эгидой ООН — Участники конференции в Берлине призвали к политическому решению конфликта в Ливии без вмешательства извне и признали, что военным путём спор не решить, но усадить за один стол представителей Тобрука и Триполи так и не смогли.

— Вспомнить всех — Путин рассказал, как РФ будет бороться с искажением истории — В России будет создан центр уникальных фото- и киноматериалов о Великой Отечественной войне.

— На крыльях мыши: в РФ создают тест для выявления "китайской" пневмонии — Новый коронавирус в случае мутации может начать стремительно распространяться — В Центре стратегического планирования Минздрава РФ создают экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV, который уже вышел за пределы Китая.

— До весны считают: начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте — Парламентарии рассказали "Известиям", какие поправки готовятся по итогам послания президента и когда они будут приняты — Депутаты и сенаторы экстренно готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений, которые президент дал в недавнем послании Федеральному собранию.

— Без исключений: крымчанам разрешат бороться за пост президента — Рабочая группа по изменению Конституции учтет особые случаи для потенциальных кандидатов — Члены рабочей группы по внесению поправок в Конституцию учтут позицию жителей Крыма, которые могут лишиться возможности участвовать в выборах президента в качестве кандидатов.

— Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить — Законопроект, ограничивающий прибыль банков от перечислений граждан, внесут в Госдуму до конца февраля — Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги.

— Давос и требования: кто поедет и что будут обсуждать на ВЭФ — Максим Орешкин продолжает подготовку к форуму, несмотря на отставку правительства — На Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который стартует 21 января, собираются представители российского бизнеса, московские чиновники и крупные инвесторы.

— Правила этикетки: надпись о вреде алкоголя на бутылках увеличится — Производители просят Минфин пересмотреть новое требование — С 2021-го предупредительная надпись о вреде чрезмерного употребления спиртного должна составлять не менее 10% этикетки — то есть ее высота составит 4,5–7 мм в зависимости от бутылки.

— По барменскому счету: в СБП появится функция электронных чаевых — Банки и платежные системы планируют масштабировать этот сервис на всю страну в 2020 году — В Системе быстрых платежей (СБП) планируется функция оплаты электронных чаевых по QR-коду, сообщил "Известиям" ее оператор.

— Просто космос: систему ЭРА-ГЛОНАСС подключают к ДТП — С 2021 года оформление аварий по европротоколу должно заметно упроститься — Автомобилисты с 2021 года смогут воспользоваться системой ЭРА-ГЛОНАСС при оформлении ДТП по европротоколу.

— Линия жизни: как тянули кабель по дну озера в блокадный Ленинград — "Известия" публикуют уникальные документы о создании и прокладке электропровода, спасшего осажденный город — К 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда "Известия" собрали документальные сведения о "кабеле жизни", который помог преодолеть энергетическую изоляцию города: уникальные дневниковые записи, чертежи и фотографии.