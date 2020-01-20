КИШИНЕВ, 20 янв /ПРАЙМ/. Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что власти республики могут отказаться от финансовой помощи МВФ, если взамен их будут вынуждать согласиться на условия, противоречащие национальным интересам, в частности, на повышение тарифа на газ для потребителей.

В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдавии Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Первый транш в размере 30 миллионов евро Молдавия получила в ноябре прошлого года.

"Мы уже начали выполнять условия для получения второго транша, очевидно, что остаются и общие условия, в том числе — наличие соглашения с МВФ, обеспечение демократии и т. д. Мы сделаем все возможное, чтобы поддерживать отношения с МВФ, но если фонд будет настаивать на своих условиях, то мы готовы отказаться от этих условий и внешней финансовой поддержки", — заявил Кику в понедельник в эфире телеканала TVR Moldova.

В то же время премьер отметил, что в отношениях с МВФ видна "гибкость", поэтому он считает, что действующая программа с фондом может быть успешно завершена в марте. Также Кику не исключает запуска новой программы сотрудничества с апреля.

Ранее Кику заявлял, что республика может взять паузу в отношениях с Международным валютным фондом, если последний будет против инвестиций на развитие инфраструктуры и продолжит настаивать на необходимости роста тарифа на газ. При этом Молдавия договорилась о кредите с властями РФ, чтобы построить в стране дороги.