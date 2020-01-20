КИЕВ, 20 янв /ПРАЙМ/. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что в первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов по приватизации, запущен виртуальный проект, где все документы о состоянии дел на предприятиях будут доступны для ознакомления.

"За последний квартал 2019 года на продажу через е-аукционы (электронные аукционы — ред.) выставлено больше объектов, чем за три предыдущих квартала 2019 года. В целом, в 2019 году получено доходов от приватизации вдвое больше, чем за весь 2018 год. Всего в первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов с новым качеством раскрытия информации", — написал он в своем Telegram-канале.

Премьер отметил, что для этого Фонд госимущества запустил виртуальный проект, где представлены документы предприятий. "Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор будет знать не только название предприятия, но и текущее состояние дел", — подчеркнул Гончарук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря 2019 подготовить большие государственные предприятия к приватизации и провести первый такой конкурс не позже 1 апреля. Кроме того, он среди прочего поставил задачу Минэкономики начать подготовку к масштабной приватизации. После этого замминистра экономики Павел Кухта заявлял, что как минимум пять крупных и 300 малых предприятий должны быть приватизированы в 2020 году. А в конце ноября 2019 года пресс-служба кабмина сообщила, что три крупных государственных объекта Украины проданы за 4,5 миллиона долларов.