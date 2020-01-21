РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Ростовский областной суд во вторник рассмотрит жалобу на приговор бизнесмену из "лондонского списка" Андрею Каковкину, осужденному за мошенничество, сообщил РИА Новости представитель суда.

Каковкин стал первым предпринимателем из "лондонского списка", который вернулся в Россию. В начале ноября прошлого года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к трем годам колонии общего режима за мошенничество. Приговор был обжалован.

"Рассмотрение жалобы на приговор состоится в 10.30 мск 21 января", — сказал собеседник агентства.

Ранее Каковкин находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. По информации суда, будучи директором ООО "Торговый Дом "ГРИФ" Каковкин и второй фигурант этого дела Александр Баскаков 11 августа 2015 года похитили 10 миллионов рублей, принадлежащих компании ООО "МКТ".

Баскаков уже осужден и отбывает наказание. Расследование по делу было прекращено, но возобновилось после прибытия Каковкина в Россию в 2018 году и закончилось обвинительным приговором.

"Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. По данным на конец 2019 года, список насчитывал более 50 человек, однако бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов признает, что возвращение большинства фигурантов осложнено.