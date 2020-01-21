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КОММЕРСАНТ

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— Конституция идет на поправки — Владимир Путин предложил свою редакцию Основного закона — Президент Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции РФ. Законопроект предполагает внесение изменений в 22 статьи Основного закона — все они относятся к главам 3–8, то есть могут быть приняты Федеральным собранием с одобрением двумя третями региональных парламентов.

— Генпрокуратуру возглавило следствие — Юрия Чайку сменит заместитель Александра Бастрыкина — Новым генпрокурором России станет заместитель председателя Следственного комитета РФ (СКР) Игорь Краснов, курировавший следствие в центральном аппарате ведомства, трех федеральных округах и выполнявший отдельные поручения председателя ведомства Александра Бастрыкина.

— Уровень водохранилища поднимают до правительства — Энергетики и речники углубились в Нижнекамский проект — Как стало известно "Ъ", энергетики и речники вернулись к идее поднять уровень воды в Нижнекамском водохранилище. На совещании в Минэнерго обсуждалась возможность повысить его с нынешних 63,3 м до 64 м.

— Шопинг сбился с алгоритма — Покупателям иностранных онлайн-магазинов неправильно рассчитали пошлину — С понижением беспошлинного порога на заказы из зарубежных интернет-магазинов до €200 некоторые покупатели столкнулись с необходимостью оплатить пошлину по старым нормативам — со стоимости не каждой отдельной посылки, а всех, пришедших в одной партии грузов.

— Образец без подражания — Стремление к идеалу семьи с двумя детьми свойственно не всем россиянам — По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), идеальной для россиян считается семья с двумя или тремя детьми, однако в реальности ребенка планируют завести далеко не все.

— Мировая экономика поднимается со дна — Ее рост в 2020 году будет выше, чем в 2019 году — Глобальная экономика в этом году будет расти чуть быстрее, чем в прошлом,— как предполагает новый прогноз Международного валютного фонда, представленный в понедельник в Давосе, дно, вероятно, было достигнуто ей в конце 2019 года.

— Два триллиона лишних денег — Бюджет-2019 исполнен с профицитом 1,8% ВВП — Второй год подряд федеральный бюджет закрывается с изрядным профицитом — как сообщил в понедельник Минфин, по итогам 2019 года доходы превзошли расходы почти на 2 трлн руб., или на 1,8% ВВП.

— У истоков мусорной отрасли конкуренции не обнаружено — Мониторинг деловой среды — Свежий бюллетень Аналитического центра при правительстве (АЦ) о развитии конкуренции анализирует применение двух законодательных механизмов запущенной в 2019 году реформы управления отходами, призванных снизить искажения рыночной конкуренции от появления в регионах местных операторов, которых в АЦ признают "локальными монополистами".

— Необходимые неформальности — Дата и формат голосования россиян по поправкам пока не определены — Голосованию граждан по поправкам к Конституции пока подбирают дату и формат, сообщили "Ъ" два собеседника в администрации президента (АП). По их мнению, голосование, вероятнее всего, состоится в апреле, а указ президента, в котором будет прописан механизм голосования, может появиться в начале марта.

— Местное деньгоуправление — У муниципалитетов станет меньше независимости, но больше финансовых возможностей — Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в Конституцию, согласно которым в России появится единая система публичной власти, а органы местного самоуправления (МСУ) получат дополнительные финансовые гарантии.

— Руководители банка купили не те векселя — Дело о мошенничестве со средствами Соцэкономбанка направлено в суд — Как стало известно "Ъ", в Москве завершено расследование уголовного дела о хищении из Соцэкономбанка 1,3 млрд руб. В особо крупном мошенничестве обвиняются бывшие председатель правления этого кредитного учреждения Юрий Коваль и его заместитель Олег Ромбах.

— А катер и стонет, и плачет — Отклонен иск Минобороны к командиру-разведчику ЧФ за бой об причал — Как стало известно "Ъ", военный суд отказал Минобороны во взыскании почти 55 млн руб. с командира 388-го морского разведывательного пункта (в/ч 43071) Черноморского флота России Сергея Подгурского.

— Три буквы послали на шесть цифр — Минэкономики разработало тарифы для продажи "красивых" госзнаков — Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.

— Российские медики ищут министра по симптомам — "Врачи РФ" ответили на вопрос, кто достоин стать новым главой Минздрава — Врачи первыми из представителей профессиональных сообществ решили обсудить, кто достоин занять пост министра здравоохранения РФ. В опросе закрытой общероссийской соцсети "Врачи РФ" наиболее популярными оказались кандидатуры докторов медицинских наук Гузель Улумбековой и Леонида Рошаля, а также и. о. главы Минобороны Сергея Шойгу.

— Родителей убитой девочки проверяют по сигналу анонима — Саратовская прокуратура изучает семью из-за комментария в интернете — Прокуратура начала проверку исполнения родительских прав жительницей Саратова Еленой Киселевой, матери девятилетней школьницы Елизаветы, которая была убита в октябре прошлого года.

— Эво Моралес вмешался в выборы в Боливии — Находящийся в изгнании экс-президент рассчитывает на триумф своего соратника по партии — В Боливии в решающую фазу вступает президентская кампания, первая с 2002 года, в которой напрямую не участвует Эво Моралес. Экс-глава государства потерял пост в ноябре прошлого года и находится в изгнании, однако из политической жизни своей родины не выпал.

— Кашмир выходит из кошмара — Самый проблемный регион Индии восстанавливает у себя интернет — Ключевые политические партии Индии поддержали решение властей восстановить доступ в интернет и мобильную связь в ряде районов бывшего штата Джамму и Кашмир. Таким образом, был сделан первый шаг к нормализации ситуации в самом проблемном индийском регионе, граничащем с Пакистаном.

— Вашингтон разродился беременными — Власти США решили покончить с "родильным туризмом" — Администрация американского президента Дональда Трампа решила ограничить практику так называемого родильного туризма, когда беременные женщины приезжают в США родить ребенка, тем самым автоматически гарантировав ему гражданство.

— "Ямал СПГ" испытали на хладноломкость — Четвертая линия завода будет введена не раньше марта — По данным "Ъ", НОВАТЭК запустит четвертую линию на заводе по сжижению газа "Ямал СПГ" не раньше марта, перенос сроков связан с ошибками при проектировании технологических трубопроводов.

— Нефть сливается в Brunswick Rail — ПГК продала весь парк цистерн — Brunswick Rail, о намерении приобрести которую заявляла Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), заметно укрепила свои позиции на рынке перевозки нефти и нефтепродуктов.

— Застройщики не справились без дольщиков — Небольшие компании уходят с рынка — Число застройщиков, чей бизнес оказался под угрозой из-за намерения кредиторов подать заявления об их банкротстве, за прошлый год выросло почти на 80%. Уже признанных несостоятельными девелоперов стало больше на 22%.

— Капитал для членов клуба — Татьяна Орлова войдет в МФК Михаила Прохорова — Наследница основателя банка "Возрождение" Татьяна Орлова планирует выйти из капитала Транскапиталбанка (ТКБ). На полученные средства она рассчитывает купить долю в банке "Международный финансовый клуб" (МФК) Михаила Прохорова.

— Потребительские кредиты подешевели не по всей длине — Ставки по коротким займам неожиданно пошли в рост — Обнародованные Банком России ставки по потребительским кредитам на конец прошлого года неожиданно показали разнонаправленную динамику. Заемные средства на срок более года ожидаемо подешевели вслед за ключевой ставкой и на ожидании ее дальнейшего снижения.

— Акционеров учтут при учреждении — Регистраторы ищут клиентов в новых АО — С начала года реестродержатели получили возможность развивать новое бизнес-направление — теперь они могут регистрировать выпуски акций при учреждении акционерных обществ.

— Пенсионные фонды обездолили резервы — Вложения НПФ в акции продолжают сокращаться — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в последнем квартале прошлого года продолжили сокращать вложения пенсионных резервов в акции. Теперь такие инвестиции находятся на пятилетнем минимуме, занимая лишь около 11% от агрегированных НПФ средств по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

— "Газпром" перехватил ресурсы у НОВАТЭКа — Монополия заплатила 12 млрд руб. за Сопочный участок — "Газпром", редкий участник аукционов на лицензионные участки, в конце 2019 года заплатил более 12 млрд руб. за Сопочный участок на Ямале с ресурсами 260 млрд кубометров газа.

— Игра санкций — Российские владельцы распродают зарубежные активы — Объем сделок M&A с российскими активами в 2019 году вырос на треть и составил около $58 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные агентства AK&M.

— WizzAir изучает свободу воздуха — Лоукостер объявил о запуске новых рейсов из Пулково — Первой иностранной авиакомпанией, договорившейся о полетах из Пулково после введения в аэропорту седьмой свободы воздуха, стала венгерская WizzAir. Цены на полеты в Братиславу, Бухарест, Софию и Вильнюс по безбагажному тарифу начинаются от €29.

— В "Норебо" всплывают показания — К спору за акции рыбопромышленной группы подключился бывший совладелец — Спор основного владельца группы "Норебо" Виталия Орлова с Александром Тугушевым, который доказывает в Лондоне свое право на треть бизнеса оценочной стоимостью $1,5 млрд, может серьезно осложниться.

— Клиентам Сбербанка показали кино — Сервис Okko удвоил выручку — Входящий в Rambler Group онлайн-кинотеатр Okko по итогам 2019 года нарастил оборот на 96%, до 4,9 млрд руб., число платящих пользователей при этом достигло 1,1 млн в месяц.

— Россияне перепродали смартфоны — Вторичный рынок растет быстрее первичного — Рынок подержанных смартфонов в России по итогам 2019 года достиг 7 млн устройств и 35 млрд руб., подсчитали в SmartPrice. По мнению ритейлеров, рост продажи смартфонов через программы trade-in стимулирует и первичный рынок, помогая продавать более дорогие устройства.

— У Hugo будет свой Boss — Модный дом сам займется развитием бренда в России — Немецкий концерн Hugo Boss AG начал самостоятельно развивать в России магазины своего бренда Hugo, рассчитанного на молодежную аудиторию. Ранее открытием первых торговых точек этой марки занимался российский франчайзи.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Кто что потеряет и приобретет после внесения поправок в Конституцию — К чему приведет изменение Основного закона — Президент Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму проект закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

— Мечта генпрокурора Юрия Чайки сбудется после его отставки — Прокуратуре во главе с Игорем Красновым могут вернуть функции следствия — Президент Владимир Путин в понедельник внес в Совет Федерации кандидатуру зампреда Следственного комитета России (СКР) Игоря Краснова для назначения на должность генпрокурора.

— В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа — Но обвинительный приговор президенту сейчас невозможен — Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. В декабре демократическое большинство палаты представителей проголосовало за его отстранение за злоупотребление властью и воспрепятствование работе конгресса, но для импичмента нужно не менее двух третей голосов, а большинство в сенате у республиканцев.

— Правительство Медведева сэкономило для правительства Мишустина более 1 трлн рублей — Такую сумму оно не успело потратить в прошлом году — Ушедшее в отставку правительство Дмитрия Медведева не успело потратить за 2019 г. 1,12 трлн руб. О таких предварительных итогах исполнения федерального бюджета отчитался Минфин. Всего было потрачено 18,2 трлн руб. – 94,2% от плана.

— Путин добавил к политическим поправкам в Конституцию несколько социальных гарантий — Они должны побудить россиян поддержать его реформу целиком — Как и обещал в послании Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил закрепить несколько социально-экономических норм в Конституции. Это следует из опубликованного пакета поправок в Конституцию.

— Состояние 1% богатейших людей в мире больше, чем у остального населения — Одна из причин сверхбогатства – уклонение от уплаты налогов — "Если бы вы откладывали $10 000 каждый день с момента, когда были построены египетские пирамиды, то скопили бы только 20% среднего состояния пяти самых богатых людей в мире", – пишет благотворительная организация Oxfam в ежегодном докладе о неравенстве, подготовленном к Всемирному экономическому форуму (ВЭФ) в Давосе.

— Сэр Рокко Форте: "Астория" всегда в тройке лучших отелей Rocco Forte Hotels — Владелец петербургской "Астории" рассказывает, как сделал ее одной из лучших гостиниц мира, и где откроет новые отели — Сэр Рокко Форте работает в индустрии гостеприимства всю жизнь. Начинал в конце 1960-х у отца, основателя и владельца гостиничной компании Forte Group.

— Комиссионные инвестбанков в прошлом году выросли вдвое — Треть заработка принесли сделки на рынке акций — Инвестбанки в 2019 г. заработали на сделках с с российскими компаниями (в том числе с российскими корнями) $347,7 млн комиссий, подсчитали аналитики Refinitiv.

— Wizz Air вводит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в четыре европейских города — Летом компания начнет полеты в Софию, Бухарест, Братиславу и Вильнюс — Летом один из крупнейших европейских лоукостеров – венгерская Wizz Air запустит первые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Европу в режиме открытого неба.

— Продажи стейков из говядины в России резко выросли — Их стало больше и они стали дешевле — Продажи стейков из говядины выросли на 77,9% в натуральном выражении и на 53,4% – в деньгах за год с декабря 2018 г. по ноябрь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщило Nielsen.

— У "Почты России" может появиться свой венчурный фонд — Госкомпания оценит целесообразность создания собственного фонда или участия в уже существующих — "Почта России" собирается найти подрядчика, который оценит целесообразность запуска корпоративного венчурного фонда или участия в уже существующих венчурных фондах, направленных на поддержку отечественной инновационной экосистемы.

— Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров — Исторически это был основной канал доставки интернет-магазина — Один из крупнейших интернет-магазинов России – Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров. Число штатных сотрудников доставки будет минимальным, сообщил представитель Ozon, не называя точных цифр и сроков.

— На Волоколамском шоссе появится крупнейший жилой проект MR Group — Девелопер построит почти 600 000 кв. м в бывшей промзоне — Девелопер MR Group будет застраивать промзону на Волоколамском шоссе, вл. 93–97. Об этом "Ведомостям" рассказали два консультанта, работавших с компанией. По их словам, права на площадку на севере Москвы принадлежат АО "ТПУ "Лесопарковая".

— Сбербанк разрешит клиентам дарить бонусы "Спасибо" друг другу — Кто и на каких условиях с 1 февраля сможет переводить друзьям и знакомым непотраченное вознаграждение — С февраля держатели платежных карт Сбербанка, участники его программы лояльности, получат возможность переводить друг другу по номеру телефона накопленные, но непотраченные бонусы "Спасибо", следует из новой версии программы "Спасибо от Сбербанка" на ее сайте.

— Как бизнес расплачивается за право зарабатывать деньги — И что должен уметь и делать ответственный начальник — Общественный договор с бизнесом – актуальная тема экономического форума в Давосе. От компаний ждут решения социальных, экологических и экономических проблем – это их плата за "право на процветание", говорится в совместном исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ) и компании Accenture "Seeking New Leadership" ("В поисках новых ролей руководства"), представленном в Давосе.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— День прокурора — В среду Совет Федерации рассмотрит кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора — Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова на должность Генерального прокурора РФ. При этом глава государства предложил Совфеду освободить Юрия Чайку от должности Генпрокурора в связи с переходом на другую работу.

— Телефончик не просите — Те, кто отбирает у гражданина личный сотовый телефон, нарушают десятки законов — В один из столичных офисов недавно пришли с обыском. У работников были изъяты личные мобильные телефоны и затребованы пароли к ним.

— Номер уедет с молотка — Государство начнет продавать "красивые" автономера с 1 января 2021 года — Статусные "красивые" автомобильные номера выставят на продажу с 1 января 2021 года. Причем предусмотрено несколько способов их продажи. В том числе через аукцион.

— Звонок на экзамен — До 1 февраля выпускники школ должны определиться с ЕГЭ по выбору — У выпускников 11-х классов остается меньше двух недель, чтобы определиться с экзаменами по выбору. После 1 февраля Рособрнадзор прекращает прием заявлений на участие в ЕГЭ. Какие предметы в топе популярности? Что лучше — профильная или базовая математика? Почему стало сложнее выбирать между физикой и информатикой?

— Послание станет законом — Президент внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию — Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о поправке к Конституции РФ, начав таким образом законодательное оформление своих предложений, изложенных в Послании Федеральному Собранию.

— ГОСТы на пороге — Глава Роскачества Максим Протасов о новых национальных стандартах — В России установят новые стандарты для шпрот, макарон и крабовых палочек. А всего в 2020 году будет разработано более 20 новых ГОСТов. О том, что в них изменится, рассказал в интервью "РГ" руководитель Роскачества Максим Протасов.

— Ливия в берлинском формате — Владимир Путин рассказал участникам Совбеза о визите в Германию — Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в своей загородной резиденции "Ново-Огарево". Это первое совещание, в котором в новых должностях участвовали премьер-министр Михаил Мишустин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

— Детский уголок — Родителей при разводе могут обязать позаботиться о жилье для детей — Развод — не повод перестать заботиться о жилищных? условиях ребенка. Вскоре тех родителей,? которые после развода живут отдельно от детей, могут привлечь к дополнительным обязательствам, связанным с обеспечением ребенка жильем.

— Против общих угроз — Сергей Шойгу обсудил с генсеком ОДКБ планы-2020 — В понедельник исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу встретился в Москве с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем. Белорусский чиновник в январе занял свою нынешнюю должность и первым делом решил побывать в России, которая в 2020-м председательствует в ОДКБ.

— Давосу и миру — Международный валютный фонд ухудшил оценки роста мировой экономики — Несмотря на торговое соглашение между США и Китаем, которое добавило рынкам немало позитива, Международный валютный фонд вновь понизил прогноз роста мировой экономики на 2020 и 2021 годы — на 0,1 и 0,2 п.п., до 3,3 и 3,4% соответственно, сохранив, однако, прогноз по росту ВВП России на уровне 1,9% и 2%.

— Как своим — Минтруд уточнит права беженцев на пенсию — Минтруд намерен уточнить правила назначения страховых и накопительных пенсий беженцам в России, а также лишения их пенсии. Уведомление о разработке поправок размещено на Федеральном портале нормативных правовых актов.

— Не один дома — Частные врачи помогут пожилым людям — В России стартует эксперимент по оказанию медпомощи пожилым людям на дому с привлечением частных медорганизаций. Об этом сообщает Минтруд.

— Приз за первенца — По новым условиям выплаты маткапитала семьи купят на 6 млн квадратных метров жилья больше — Расширение программы материнского капитала повлияет не только на демографию, но и на рынок недвижимости: более 90% семей используют его на улучшение жилищных условий.

— Восточный маршрут — Главы диппредставительств России и Китая рассказали о сотрудничестве в новом году — Руководители диппредставительств России и Китая в своих посланиях по поводу Нового года по китайскому лунному календарю подвели итоги уходящего года и обозначили векторы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на наступающий год.

— Есть сотня! — По Крымскому мосту прошли первые сто поездов — По Крымскому мосту с момента запуска железнодорожного движения через Керченский пролив прошли уже 100 поездов. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

— Спасет от мин и от огня — Инженерно-штурмовые подразделения, или, как их еще называют, инженерный спецназ, в скором времени могут получить в качестве усиления роботов-штурмовиков.

— Отчитался о прибытии — Новый посол США в РФ вручил копии верительных грамот — Новый посол США в России Джон Салливан вручил заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову копии верительных грамот. Воспользовавшись случаем, дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

— Спросите у банкомата — В столице появились первые видеобанкоматы — Москвичей и гостей города начали консультировать банкоматы. Сотрудник банка общается с клиентами с помощью камер и огромного экрана в верхней части банкомата.

— Рост на опасениях — События в Ливии могут лишь ненадолго поднять цены на нефть — Остановка отгрузки нефти на экспорт в пяти ливийских портах и прекращение добычи на нескольких крупнейших месторождениях страны подняли цену нефти марки Brent выше 65 долларов за баррель. Мировой рынок, который уже почти не реагировал на продолжающуюся в Ливии гражданскую войну, не смог игнорировать опасность выпадения из оборота более 1 млн баррелей нефти в сутки.

— Экспорт на горошине — Может ли Россия обеспечить мировой спрос на альтернативный белок — К 2050 году, по экспертным оценкам, человечеству потребуется более 260 млн тонн белка ежегодно. При этом через 30 лет в мире будут проживать на два с лишним миллиарда людей больше, чем сейчас. Уже сегодня, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире голодают более одного миллиарда человек.

— Небо зовет — Росавиация ожидает роста пассажирских авиаперевозок в этом году — Объем авиаперевозок в России, стабильно растущий с 2017 года, продолжит увеличиваться и в этом году, считают в Росавиации. По оперативным данным, в 2019-м отечественные авиакомпании обслужили 128,1 млн пассажиров (+10,2% к 2018 году).

— Роскомнадзор очистил сети — Доля Wi-Fi-точек, работающих с нарушениями, сократилась вдвое — Роскомнадзор сообщил о двукратном сокращении числа публичных точек беспроводного доступа к интернету, работающих с нарушениями. В ведомстве это считают результатом системной профилактики.

— Принимает и не отказывает — В России выданы первые оформленные роботом загранпаспорта — В России запустили новую технологию выдачи биометрических загранпаспортов.

— Такая "Медицина" — вылечит — Академик РАН Григорий Ройтберг: Хорошее здравоохранение не рождается на пустом месте — На совершенствование службы здоровья, выполнение социальной программы здравоохранения выделены огромные деньги. Ждать результата? Верить и надеяться, что завтра достижения мировой медицины станут практикой медицинской помощи, станут доступными всем, кто в них нуждается?

— Он вас не потревожит — Сигнал о пожаре в уральском доме престарелых не прошел — Прокуратура Шалинского городского округа Свердловской области приступила к проверке по факту пожара в доме престарелых, который произошел накануне.

— Наказание без судимости — Актриса получила судебный штраф — Преображенский районный суд Москвы в понедельник оштрафовал на 30 тысяч рублей актрису Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков.

— Невидимки на радаре — Радарный комплекс "Контейнер" с большой долей вероятности отслеживал полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент катастрофы с украинским гражданским самолетом.

— Иван Петров награду принял — Корреспонденту "РГ" вручили нагрудный знак за освещение деятельности МВД — Исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сегодня наградил журналистов, специализирующихся на освещении правоохранительной тематики.

— Дал задний ход — Водителя эвакуатора будут судить за смертельную аварию — Головинский районный суд столицы рассмотрит по существу уголовное дело водителя эвакуатора легковых автомобилей, виновного в смертельном ДТП.

— Ночной налет — В Сирии предотвратили атаку беспилотников на нашу авиабазу Хмеймим — Недобитые в Сирии террористы попытались первый раз в этом году атаковать с помощью дронов российскую авиабазу Хмеймим.

— Год под стражей — Арашуковых не выпустили из СИЗО — Мосгорсуд признал законным арест бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Они останутся в СИЗО до 30 января. Сына обвиняют в убийстве, а отца в создании организованной преступной группы и хищении у Газпрома более 30 млрд рублей.

— "Зе" просят помолчать — Главе Украины предложили не выступать с речью о Холокосте — Президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль, где во вторник начинается Всемирный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками.

— Президент и посудомойка — В борьбе за голоса избирателей Дональд Трамп ушел в "бытовуху" — В обостряющейся борьбе за голоса американских избирателей на предстоящих в ноябре президентских выборах в США Дональд Трамп в прямом смысле спустился на бытовой уровень.

— В поисках нового мира — Сегодня мировое сообщество особенно внимательно прислушивается к сигналам, исходящим из Москвы и Пекина — Убийство иранского генерала Сулеймани по личному указанию президента США на территории другого суверенного государства с новой остротой поставило вопрос о правовых основах всей системы международных отношений.

— Водителя защитят — Новый кодекс пропишет процедуру наказания за нарушения Правил дорожного движения — Процедура наказания водителя за нарушения правил на дороге будет детально регламентирована, а сам водитель в некоторых случаях получит право на адвоката от государства.

— Квартира за машину — Верховный суд объяснил, как действует соглашение о разделе имущества — На примере семьи из подмосковного Красногорска Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда объяснила тонкости действия соглашения о разделе имущества. Вопрос этот очень важный и болезненный, ведь в случае развода большинству супругов, как правило, есть что делить.

— Диагностика без бумажки — Документ о техосмотре с собой возить не надо — С Нового года вступило в силу много изменений, касающихся водителей. Некоторые, принятые в прошлом году, нормативные акты еще не вступили в силу. И все это вместе в конечном итоге породило массу мифов о том, что же теперь следует делать водителям.

— Кипящая "Карамель" — Пять человек погибли в пермском мини-отеле из-за прорыва трубы отопления — В понедельник ночью частный отель "Карамель" в доме N 21 на улице Советской Армии в Перми захлестнуло кипятком из лопнувшей трубы отопления. Бежать людям было некуда, так как гостиница расположена в подвале пятиэтажного жилого дома и из него есть только один выход.

— Если взглянуть трезво… — В провинции все реже встретишь пьяного человека – тенденция?— Моя хорошая знакомая испытала потрясение: семилетний внук спросил у нее, что такое "пьяный". Еще раз: русский семилетний мальчик не знает, что такое "пьяный". Он ни разу в жизни не видел человека, который, что называется, на ногах не стоит.

— Списанные, но живучие — Мэрию Волгограда обязали снести аварийные дома — В Волгограде принято судебное решение о сносе девяти пустующих аварийных домов, в течение многих лет пользующихся дурной славой у горожан.

— Мама может все — На Вологодчине женщин обучают правилам безопасности — Необычный проект заработал в Вологодской области. На занятиях здесь из просто мам их делают супермамами. По-другому и сказать нельзя, потому что такая мама окажет первую помощь раненому, сделает непрямой массаж сердца, правильно поведет себя в случае дорожно-транспортного происшествия и даже обезопасит собственную семью от интернет-мошенников.

— Смог душит город — В Бурятии объявили режим "черного неба" — В столице Бурятии объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По данным ГУ МЧС, содержание фенола в атмосфере Улан-Удэ превышало допустимую концентрацию в 3,8 раза, сероводорода — в 1,1 раза, диоксида азота — в 1,2.

— Метель намела бед — На Алтае спасли монгольских студентов — В алтайском крае сотрудники МЧС эвакуировали из сломанного автобуса четыре десятка монгольских студентов. Причиной поломки стало некачественное дизтопливо. Автобус следовал из Улан-Батора в Казахстан и сломался на границе Родинского и Благовещенского районов.

— Контрольная работа — Учителю за классное руководство добавят 5 тысяч рублей, в региональных вузах станет больше бюджетных мест, а горячее питание получит вся начальная школа.

— От перемены блюд сумма обнуляется — Все дети в начальной школе получат бесплатное горячее и здоровое питание. В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, оно должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.

— Личное задание — Как перевести ребенка на семейное образование — Министерство просвещения опубликовало обновленный Порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Пока это проект. Главные нововведения касаются семейного и сетевых форм обучения.

— Бюджетное место ближе к дому — Количество бюджетных мест в российских вузах будет не просто ежегодно расти: в приоритетном порядке их должны отдавать в региональные высшие учебные заведения.

— Учитель классный, пройдите в кассу — Министерство просвещения проработает программу федеральной поддержки классных руководителей. Уже с сентября 2020 года за счет госбюджета им будут ежемесячно доплачивать по пять тысяч рублей.

— НЭП. Тоска по новому — Почему и спустя столетие так актуальны уроки новой экономической политики большевиков — Последние дни мы все живем в ожидании перемен. Резкие экономические изменения в российской истории случались не раз. Но лишь однажды крутой поворот штурвала экономики принес выдающийся и быстрый результат.

ИЗВЕСТИЯ

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— По правде рассказать: историки объяснят, чему верить в интернете — На новом ресурсе будут верифицировать фильмы, книги и статьи — Всем желающим, но в первую очередь школьникам и учителям, объяснят, каким фильмам и книгам можно доверять при изучении истории. Российское историческое общество запускает проект по созданию интернет-ресурса "РИО.Компас", на котором появится подборка ссылок на научные статьи, подкасты, документальные и кинокартины, художественную литературу, рекомендованных как дополнительный источник информации.

— Надзор под следствием — Что изменит в работе Генпрокуратуры замглавы СК — Предстоящий приход замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ говорит о смещении фокуса внимания надзорного ведомства в сторону расследований. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации. О том, что Юрий Чайка, занимавший должность генерального прокурора более 10 лет, переходит на новое место работы, 20 января сообщил президент Владимир Путин. Адвокаты, работавшие с Игорем Красновым в бытность следователем, называют его жёстким и бескомпромиссным профессионалом, который всегда ставил закон выше, чем указания начальства.

— Безвыходная история — Что стало причиной трагедии в мини-отеле в Перми — В ночь на понедельник в цокольном помещении жилого дома в Перми прорвало трубу отопления — затопленными оказались номера располагавшегося там хостела. В результате происшествия как минимум пять человек погибли от ожогов, в том числе один ребёнок. Губернатор края указал: одной из причин гибели людей стало отсутствие в хостеле эвакуационных выходов.

— Обратный котсчет: кабмин поддержал законопроект о чипировании животных — Правительство готово внести в Госдуму документ, который вводит понятие маркирования собак и хомячков — Учет и чипирование домашних животных в России может начаться уже в ближайшее время. Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии", который вводит такие нормы.

— Блок для учителя: в России предложили ввести понятие педагогической тайны — Это позволит защитить детей с особенностями развития от нападок преподавателей и одноклассников — Для всех специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны. Суть идеи в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разгалашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов.

— Друг познается в огне: кто спасает Австралию от пожаров —???????Из-за стихии в стране погибло около 1 млрд животных, но активисты продолжают бороться за жизнь каждого представителя дикой природы — К бушующим в Австралии пожарам добавились песчаная буря и град размером с мяч для гольфа. Стихия, в частности, затронула Канберру и другие крупные города. От огня сильнее всего пострадал штат Новый Южный Уэльс, где было зафиксировано более 100 очагов возгораний.

— Выживает крупнейший: ПДН не охладил рынок потребкредитования — Меры регулятора ударили по небольшим банкам, считают аналитики — Рынок потребительского кредитования не охладился, вопреки ожиданиям ЦБ. Как рассказали "Известиям" в крупнейших российских банках, после того как 1 октября 2019-го регулятор ввел показатель долговой нагрузки (ПДН) населения, темпы выдачи займов не замедлились.

— Подъем переворотом: в РФ введут госконтроль за безопасностью лифтов — Это поможет снизить количество несчастных случаев — За безопасностью лифтов в жилых домах и общественных зданиях начнут следить на государственном уровне. Об этом говорится в документах правительства, с которыми ознакомились "Известия". Ответственный за подготовку законопроекта — Ростехнадзор.

— Ровные условия: банки требуют гарантий стабильности по инвесткредитам — Для этого они просят переписать законопроект о защите капиталовложений — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк обратились в правительство с просьбой внести серьезные поправки в законопроект о защите инвестиций. Они хотят получить такие же гарантии стабильности условий бизнеса, как и инвесторы в проекты, берущие у них деньги в долг.

— Трезвый кодекс: пьяных нарушителей хотят обязать лечиться — Такую норму могут включить в новый КоАП — Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение. Минюсту и МВД поручено проработать вопрос предоставления судам такого права, сказано в документах правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

— Период полураспада: Франция и ФРГ не хотят новую сделку с Ираном — Две из трех европейских участниц соглашения не поддерживают план Трампа о подписании другого ядерного договора — Берлин и Париж призывают сохранить существующую ядерную сделку с Ираном, а не заключать новую, как на том настаивают США. Об этом "Известиям" заявили в правящей коалиции ФРГ и в МИД Франции.

— Мечтать не бедно — В рост выручки компаний верит только треть бизнесменов — Только треть руководителей фирм по всему миру уверена в росте выручки своего бизнеса в 2020 году. Об этом говорится в опросе аудиторской компании PwC, с которым ознакомились "Известия". Среди главных причин пессимизма предприниматели назвали чрезмерное регулирование, торговые конфликты и экономическую нестабильность. Вместе с тем половина респондентов ожидает спада и в мировой экономике. Нерадужный настрой бизнеса вызван в том числе устареванием методов стимулирования экономического роста, заявили эксперты.