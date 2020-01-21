МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Виктория Абрамченко, назначенная заместителем председателя правительства России, является профессионалом в сфере кадастровой политики, заявила вице-спикер Государственной думы ("Единая Россия") Ольга Тимофеева.

"Когда нам сегодня все нужно ставить на кадастр, понимать, сколько у нас есть собственности, имущества, земель, это тот человек — профессионал, который пришел в ту сферу, в которой он разбирается и которую он понимает", — заявила Тимофеева в эфире Первого канала.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.

С октября 2016 года Абрамченко была заместителем министра экономического развития Российской Федерации — руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.