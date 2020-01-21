МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Кадровый состав нового правительства РФ свидетельствует о том, что оно приведено в соответствии с теми задачами, которые были поставлены президентом в послании, считает политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.

Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров. В частности, помощник президента РФ Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства.

"Назначение Белоусова подтверждает то, что ставка делается на развитие. Правительство собирается проводить стратегию развития. Та, которая так востребована в российском обществе и та, которую президент фактически обязал правительство проводить. Кадровый состав правительства свидетельствует о том, что правительство приведено в соответствии с теми задачами, которые были поставлены президентом в послании", — сказал РИА Новости Зудин.

Он обратил особое внимание на назначение первым вице-премьером Белоусова. "В СМИ Белоусов ассоциируется с активным участием в разработке национальных проектов и в разработке вообще прорывной модели экономического развития, которое было предложено президентом Владимиром Путиным. Это назначение, при всей важности всех других, пожалуй, является ключевым для понимания природы и направленности нового правительства", — пояснил эксперт.

По его словам, фигура премьера, разумеется, "имеет главное значение, но вторым по важности человеком в правительстве становится Белоусов". "И его появление в правительстве можно считать залогом того, что реализация задач, которые поставлены в послании, и реализация нацпроектов этим правительством будут более активными и более успешными", — уточнил Зудин.

Он также отметил, что из кабмина ушли те фигуры, которые вызывали особенно активную критику. "Обновление большое в социальном блоке", — сказал Зудин. При этом сохранили свои посты "люди, которые воспринимаются с должным на то основанием, как успешные". "Это я, так понимаю, Шойгу, Лавров, Силуанов", — отметил эксперт.

"Там, где внешняя политика и условные силовики, там больше знакомых фигур. Но это не удивительно, потому что это более успешный блок по итогам старого правительства", — полагает собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.

В структуре нового правительства будет на одно министерство меньше: вместо 22 станет 21. Функции министерства по делам Северного Кавказа передадут Минэкономразвития.