МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы от "Единой России" Елена Панина рассчитывает, что с приходом нового правительства произойдет поворот в сторону реального сектора экономики.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.

"За минувшие годы Россия многого добилась во внешнеполитической и оборонной сфере. Теперь наступило время прорыва во внутреннем развитии страны, в сфере экономики, в социальной сфере. Это то, чего так ждут сегодня люди, которым нужны ощутимые изменения к лучшему в обозримой перспективе", — сказала Панина РИА Новости.

Она считает, что в этом контексте особое значение имеет переформатирование экономического блока правительства.

"Намечается поворот в сторону реального сектора экономики. Есть надежда, что теперь финансовые ресурсы будут работать на создание новых товаров и услуг, способствовать развитию промышленности и науки, созданию инновационных технологий и новых рабочих мест", — отметила Панина.

Парламентарий также считает сильным кадровый состав нового состава правительства. Так, заявила Панина, в новый кабмин вошли профессионалы, технократы "в хорошем смысле".

"Знаменательным является приход на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, имеющего репутацию выдающегося экономиста, автора концепции национальных проектов, инициатора позитивных изменений в промышленной политике", — полагает депутат.

Не менее значимой Панина назвала фигуру министра экономического развития Максима Решетникова, "в активе которого — успешная работа в правительстве Москвы и руководство Пермским краем".

"Хочется надеяться, что теперь средства будут идти в науку, инновации и промышленность, а не просто копиться в Фонде национального благосостояния. Что у нас появятся миллионы рабочих мест в реальном секторе, что талантливая молодежь получит возможность реализовать себя на производстве, а не только в банковской сфере. Что произойдет прорыв в фармацевтике, где у нас появятся собственные инновационные лекарства за счет прихода средств в науку и производство", — заключила Панина.