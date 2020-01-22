(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Кадр-бланш — Белый дом заняло правительство, согласное с самим собой — Новое правительство РФ во вторник, 21 января, не только было назначено, но и провело свое первое заседание.

— За кадры решили все — Как Владимир Путин превратил старый кабинет министров в новый — 21 января президент России Владимир Путин провел в Кремле и Белом доме, где встречался с новыми, с не самыми новыми и совсем не новыми членами кабинета министров.

— В Давосе снега в достатке — На WEF обсуждают социальную экономику и экологию как бизнес-задачу — В швейцарском Давосе официально открылась зимняя сессия Всемирного экономического форума (WEF).

— Коллекторов прописали в коммуналке — Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы — Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

— Граждане не гонятся за блогами — Интернет-пользователи стали меньше верить лидерам мнений — Доверие интернет-пользователей к блогерам снижается как в России, так и во всем мире, говорится в исследовании медиаагентства UM.

— Смена кадров оказалась кинематографичной — Новым министром культуры стала Ольга Любимова — На звание одного из самых резонансных кадровых решений при формировании нового кабинета вполне может претендовать смена руководства в Министерстве культуры.

— Новый союз труда и здоровья — Белый дом обновил социальный блок — Новым министром труда стал Антон Котяков, а главой Минздрава — Михаил Мурашко.

— Конструктор сменил аналитика — Главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев — Вторым главой созданного в 2018 году Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал выходец из группы IBS и "Ростелекома" Максут Шадаев.

— Наука просвещать — Школьники, студенты и академики получили новых кураторов — В родственных ведомствах вчера сменили руководство. Ольга Васильева, как и предполагалось, покинула пост министра просвещения — на ее место пришел Сергей Кравцов, с 2013 года возглавлявший Рособрнадзор.

— Министр из дел молодежи — Российским спортом будет руководить президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин — Министр спорта РФ Павел Колобков покинул свою должность на фоне нового витка допингового кризиса, который может на четыре года лишить Россию возможности выступать под своим флагом на крупнейших соревнованиях и принимать международные турниры.

— Юрия Чайку отправили на Кавказ — Генпрокурор станет полпредом президента в СКФО — Юрий Чайка, более 13 лет возглавлявший Генпрокуратуру, станет полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

— Поправкам к Конституции предлагают добавки — Депутаты намерены дополнить президентские инициативы своими — Профильные комитеты Госдумы и Совета федерации вчера рекомендовали к принятию президентские поправки к Конституции.

— Сергей Собянин расстался с Маратом Хуснуллиным — Вице-мэр по градостроительству Москвы ушел на федеральный уровень — Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел закрытую встречу с руководителями фракций и комиссий Мосгордумы. Провести ее мэр пообещал в ходе своего отчета в столичном парламенте 18 декабря прошлого года.

— Вирусная рассылка из Китая — В Минздраве опасаются биологической угрозы, которую может вызвать новый коронавирус — Замглавы Минздрава Сергей Краевой назвал коронавирус (2019-nCoV), обнаруженный в Китае в конце прошлого года, "биологической угрозой" для России. По его словам, ведомство уже начало работу по созданию защитной вакцины.

— Маршрутизаторы привели к условному приговору — Дело о махинациях при поставках оборудования закончилось мягким приговором — Как стало известно "Ъ", Тушинский суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве почти на 50 млн руб. при поставках в 2016 году в российские пенитенциарные учреждения 233 маршрутизаторов — приборов для подключения к интернету и передачи данных.

— У генерал-полковника арестовали все жилое — С обвиняемого замначальника Генштаба сняты претензии на 191 млн, но оставлены на 6,5 млрд — Заместитель начальника Генштаба РФ — начальник главного управления связи (ГУС) генерал-полковник Халил Арсланов, обвиняемый в хищении у Минобороны РФ около 6 млрд 700 млн руб., сможет погасить ущерб лишь за счет недвижимости, оцениваемой всего в 50 миллионов.

— Благовещенская больница расплатится за гепатит — Суд удовлетворил первый из 25 исков родителей инфицированных детей — Городской суд Благовещенска постановил взыскать 600 тыс. руб. в пользу ребенка, который был инфицирован в 2009 году гепатитом С в гематологическом отделении Амурской областной клинической больницы (АОДКБ).

— "Думаю, Россия понимает эмоции израильской общественности" — Глава МИД Израиля Исраэль Кац — о деле Наамы Иссасхар и двусторонних отношениях — Накануне этого события глава израильского МИДа и министр по делам разведки Исраэль Кац письменно ответил на вопросы корреспондента "Ъ" Марианны Беленькой о состоянии двусторонних отношений.

— Суд-то он суд, да кто ж его съест — В Сенате США начался процесс над Дональдом Трампом — Американские сенаторы, собравшись во вторник на Капитолийском холме, начали рассмотрение дела об отрешении президента Дональда Трампа от власти.

— В Давосе снега в достатке — На WEF обсуждают социальную экономику и экологию как бизнес-задачу — В швейцарском Давосе официально открылась зимняя сессия Всемирного экономического форума (WEF).

— Некомфортное жилье стало доступнее — Российским домохозяйствам предложили массовую хаотичную застройку — Лояльное градостроительное регулирование и хаотичная застройка прилегающих к крупным городам территорий позволили российским агломерациям обогнать по уровню доступности жилья западные страны, но одновременно привели к появлению некомфортных для жизни районов.

— Белоруссия тестирует альтернативную нефть — "Белнефтехим" ищет способы загрузить свои НПЗ без российского импорта — Белоруссия пытается продемонстрировать возможность обойтись без российской нефти, закупив небольшую партию норвежского сырья.

— Брокеры пошли за европейским клиентом — Российские игроки расширяют бизнес в зарубежных юрисдикциях — Российские финансовые компании и банки активно расширяют присутствие на европейском рынке на фоне того, что глобальные конкуренты сокращают покрытие региона EMEA.

— Самонакопления для самозанятых — ГПП может привлечь несколько миллионов работающих не по найму граждан — Самозанятые граждане России смогут участвовать в представленной в прошлом году Минфином и ЦБ системе гарантированного пенсионного плана (ГПП).

— Тариф непроходной — Система быстрых переводов Visa проигрывает СБП — Visa объявила, что сервис перевода между картами по номеру телефона позволяет отправить деньги на любую карту российского банка этой платежной системы.

— Инвесторы сдвинули риски — Управляющие не ждут глобальных проблем до президентских выборов в США — Международные инвесторы все более оптимистично смотрят на ближайшие перспективы мировой экономики и прибыли корпораций.

— Коллекторов прописали в коммуналке — Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы — Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

— Бензину не хватает переработки нефти — Топливо дорожает в оптовом сегменте — Оптовые цены на бензин продолжают расти с конца прошлого года на фоне установившихся выше $60 за баррель цен на нефть.

— Группа ЕСН вышла из Быстринского проекта — Ее долю купила структура Владимира Потанина — По данным "Ъ", Григорий Березкин продал долю в фонде CIS Natural Resources компании группы "Интеррос" Владимира Потанина.

— Сбыт заел — Реформу энергосбытовых надбавок продлят на год — Энергосбытовым компаниям дадут еще один год для перехода на новый метод расчета своих доходов на базе эталонной сбытовой надбавки.

— Российская сталь не нашла покупателей — Основные игроки отчитались о снижении производства — Крупнейшие российские металлургические компании НЛМК, ММК и "Северсталь" сократили выплавку стали в 2019 году из-за слабого спроса на зарубежных рынках, который не был полностью компенсирован ростом потребления металла внутри РФ.

— Россияне скрутили кабель — Потребители переходят на беспроводные гаджеты — По итогам 2019 года россияне потратили на беспроводные гаджеты, включая смартфоны с возможностью удаленной зарядки, почти 240 млрд руб., оценили в "М.Видео—Эльдорадо".

— Доставка товаров теряет лицо — Сеть "Достаевский" отказалась от своей службы — Петербургская служба доставки еды "Достаевский" решила заморозить проект по экспресс-доставке продуктов питания и бытовой химии "Достамаркет" после двух месяцев испытаний.

— GS Group развернется без спутников — Холдинг инвестирует в новые направления бизнеса — Производитель ТВ-приставок для оператора "Триколор" GS Group планирует вложить 25 млрд руб. в диверсификацию бизнеса, в том числе за счет M&A.

— Sminex застроит "Байкал" — Группа может приобрести площадку под гостиницей — Бывшая ведомственная гостиница "Росатома" "Байкал" снова меняет владельцев.

— Граждане не гонятся за блогами — Интернет-пользователи стали меньше верить лидерам мнений — Доверие интернет-пользователей к блогерам снижается как в России, так и во всем мире, говорится в исследовании медиаагентства UM.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Мишустин смог собрать в правительстве команду единомышленников — Кроме него такое удавалось лишь одному премьеру – самому Путину — Это захват правительства командой Михаила Мишустина, шутит федеральный чиновник о составе нового правительства.

— Силовой блок правительства остался почти неизменным — Перестановки в нем подчиняются иной логике, объясняют эксперты — В сравнении с беспрецедентным обновлением экономического блока правительства перестановки в политико-силовом блоке оказались минимальными.

— На кого распространится конституционный запрет на второе гражданство — Главный вопрос – что считать документом, дающим право на постоянное проживание в другой стране — Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет занимать государственные и муниципальные должности лицам, имеющим иностранное гражданство, вид на жительство или "иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства".

— Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах — Это следствие проблем, возникших в системе власти после выборов президента, считают эксперты — Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

— Маленькая экономия на новом пенсионном возрасте — Повышение планки выхода на пенсию сократило число новых пенсионеров на 355 000 человек и несколько десятков миллиардов рублей — Повышение пенсионного возраста ненамного, но снизило темпы роста числа пенсионеров, сэкономило средства Пенсионного фонда и увеличило количество пожилых работников на рынке труда, но не решило ряда проблем пенсионной системы и пожилых людей.

— Площадь меньше, этажность выше — Впервые после массового ввода хрущевок в России сократилась средняя площадь нового жилья — Со времен хрущевок площадь нового жилья в СССР и России росла, но в 2010-е гг. уменьшилась.

— Сергей Гуриев: Бессмысленный переворот Путина — Масштабная реформа Конституции не изменит политический режим в России — это произойдет не раньше, чем Путин лишится власти — Владимир Путин, возможно, готовится оставаться лидером России еще долгое время после окончания своего президентского срока, и это никого не удивляет.

— Что потеряли и что приобрели принц Гарри и Меган Маркл — И на какие деньги теперь будут жить герцог и герцогиня Сассекские — Елизавета II согласилась на отказ принца Гарри и Меган Маркл от обязанностей старших членов королевской семьи. Они сохранят герцогские титулы, а на жизнь будут зарабатывать самостоятельно.

— "Газпром" готов поставлять в Европу сжиженный газ с существенным дисконтом к американскому — Компания может поставлять СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и даже Африку, считают эксперты — Минувшей весной "Газпром" объявил о строительстве в Усть-Луге под Санкт-Петербургом гигантского комплекса по переработке газа.

— Дилеры Renault в России столкнулись с дефицитом Duster — Французский автоконцерн не рассчитал спрос и выпустил меньше, чем нужно — Российские дилеры Renault испытывают дефицит самой популярной на местном рынке модели французской марки – кроссовера Duster, рассказали "Ведомостям" менеджеры двух дилеров марки.

— Более трети посетителей кафе и ресторанов приходят туда за скидками — Они привыкли к промоакциям в магазинах — Российские посетители общепита все чаще выбирают заведения, где есть специальные предложения, акции или накопительные поощрительные программы.

— Акционер Локо-банка застроит бывший участок "СУ-155" — Ранее жилой комплекс там планировал возвести Вадим Мошкович — Компания акционера Локо-банка Станислава Богуславского стала владельцем проекта жилого комплекса в Нагатино-Садовниках.

— Нефтяная компания Хотина может быть признана банкротом — Сумма исковых требований к НК "Дулисьма" превышает 18 млрд рублей — В понедельник, 20 января, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица банка "Югра", подконтрольного Алексею Хотину, подало в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве нефтяной компании "Дулисьма", которая также принадлежит Хотину.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Войти в положения — Госдума начинает рассматривать поправки в Конституцию — Первое чтение пакета поправок в Конституцию, внесенных президентом в Госдуму, может состояться уже 23 января.

— Пневмоническое оружие — Российские санитарные службы усилили эпидконтроль, чтобы не пустить опасный вирус в страну — Число заболевших новым коронавирусом растет стремительно: даже сегодня, когда наши редакционные дизайнеры рисовали карту его распространения, цифры пришлось несколько раз исправлять.

— Пакет с двойным дном — Производители товаров переходят на пластиковую упаковку из вторсырья — Экология и весь комплекс связанных с ней проблем стали главной темой открывшегося 21 января Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

— Деньги приходят на дачу — Госдума расширила возможности использовать материнский капитал — Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможность использования материнского капитала. Деньги от государства семьи смогут потратить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке.

— Укрепить Кавказ и защитить закон — Владимир Путин встретился с Юрием Чайкой и Игорем Красновым — Во вторник президент встретился с покидающим свой пост Генпрокурором Юрием Чайкой и кандидатом на пост Генпрокурора, замглавы Следственного комитета Игорем Красновым.

— Наградят рублем — Судебным приставам доплатят за медали и благодарности — Федеральная служба судебных приставов подготовила проект приказа о поощрительных выплатах за особые достижения в службе сотрудников ведомства. Любопытная новость: денежная премия приставам будет полагаться даже за почетные грамоты и благодарности от директора ФССП.

— Право на защиту — КС РФ разрешил адвокатам обжаловать решение суда о недееспособности — Конституционный суд РФ разрешил адвокатам обжаловать решение суда о недееспособности гражданина без соответствующей доверенности.

— Движение вниз — В двух городах интернет-ретейлер открыл постаматы в подземке. Стоит ли удобство безопасности — В двух городах-миллионниках — Новосибирске и Казани — в подземке появились пункты для автоматизированной выдачи заказов.

— Деньги спустят на воду — Минтранс подготовил список портов для введения инвестсбора — Инвестиционный сбор введут в большинстве морских портов. Их список минтранс представил в проекте приказа для общественного обсуждения.

— Резервы без примесей — Для чего Банк России купил еще полторы сотни тонн золота — Банк России купил в 2019 году в резервы еще почти 159 тонн золота, следует из данных ЦБ.

— Налог сбросит груз — Нефтетрейдеров могут допустить к льготам по таможенным пошлинам — Преференции для компаний в нефтяной отрасли, связанные с действием налога на добавленный доход (НДД), могут быть расширены. Планируется изменить порядок предоставления льгот по экспортной пошлине для новых месторождений, участвующих в пилоте НДД.

— Города трудовой доблести — На прошлой неделе Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении законопроект, внесенный президентом России Владимиром Путиным, об учреждении нового почетного звания "Город трудовой доблести".

— Спасение утопающих в долгах — Власти Амстердама будут выкупать у банков кредиты молодежи — Власти Амстердама будут выкупать долги молодежи, чтобы помочь ей построить свое будущее без лишних переживаний и нервотрепки.

— Кто разрубит морской узел "Норебо" — Спор акционеров крупнейшей российской рыболовной компании решит лондонский суд — В Англии обсуждают позицию Магнуса Рота, соответчика по иску Александра Тугушева в Высоком суде Лондона.

— Побогаче — в 5 "А", победнее — в 5 "Б" — Школьников в Риме поделили на имущих и неимущих — Администрация одной из муниципальных школ в римском районе Монте Марио поделила учащихся на категории в зависимости от уровня дохода и социального статуса их родителей.

— Доступ разрешен — Минкомсвязь назвала сайты, которые станут бесплатными для граждан — С 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным.

— Жить можно — В Башкирии ипотечную ставку планируют снизить до 3,5 процента — Для участников республиканской ипотечно-накопительной программы жилстройсбережений кредитная ставка может быть снижена до трех — трех с половиной процента.

— Странам надо быть вместе — Посол Кыргызстана посетил редакцию "РГ" — Посол Кыргызской Республики в РФ Аликбек Джекшенкулов посетил во вторник редакцию "Российской газеты".

— Останутся без зимников — Из-за потепления на Крайнем Севере на глазах тают дороги — Глобальное потепление климата, и как следствие — аномально теплая зима в Югре и на Ямале, привели к критической ситуации с зимниками — дорогами, которые прокладывают в этих краях по снегу и замерзшим рекам.

— Вся власть фактам — Российские ученые представили свой взгляд на историю Украины — В РАН прошла презентация научного издания "История Украины", написанного известными российскими украинистами, членами российско-украинской комиссии историков.

— Универсальный патруль — Автоинспекторы получили новые спецавтомобили — Подмосковная Госавтоинспекция получила на вооружение 146 новых патрульных автомобилей. Эти автомобили изначально оборудованы для работы дорожно-патрульной службы.

— Конфета на тот свет — Дизайнерские наркотики объявят вне закона или ограничат доступ — В Петербурге от снюса умер студент. По данным главного внештатного нарколога минздрава Евгения Брюна, это первый случай смерти из-за "конфеты"-наркотика, которую легко купить. Ситуация на грани во многих городах.

— Диверсанты в порту — В Тартусе прошли учения наших и сирийских военных — В сирийском порту Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, прошли вторые с декабря прошлого года совместные учения наших военных и местной армии.

— Гиперзвук не пролетит — Арктическую зону России делают неприступной для любых средств воздушного нападения. Идет ли речь о чужих самолетах, вертолетах, беспилотниках или различного типа ракетах, все они будут вовремя обнаружены и при необходимости гарантированно уничтожены.

— Бомбой по льду — На Дальнем Востоке армия начала готовиться к весеннему паводку — Формирование противопаводковых групп началось в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Основу команд составили подразделения инженерных войск.

— Трамп потерял Грету — В рацион участников Давоса добавили вегетарианские деликатесы и чай на альпийских травах — 21 января в курортном городке Давос стартовал Всемирный экономический форум, собравший на небольшом пятачке в Швейцарских Альпах внушительный десант глав государств и правительств 53 стран, 65 министров финансов и торговли, а также представителей бизнес-элит.

— Высокий чин не спас от приговора — Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 года тюрьмы по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями — Такой приговор ему вынес Народный суд средней ступени города Тяньцзиня, где рассматривалось резонансное дело.

— Ночной экспресс возвращается — Среди европейских пассажиров, предпочитающих самолетам железнодорожные поездки, снова становятся популярными ночные экспрессы с комфортабельными спальными вагонами — В 2014 году крупнейший немецкий перевозчик закрыл маршрут, который связывал Париж с Берлином и рядом других городов Германии.

— Пятилетка трезвости — В ряде районов Ибицы и Майорки вводят "сухой закон" для отдыхающих — Власти Испании решили кардинально изменить имидж двух главных курортов страны: островов Ибица и Майорка. Согласно новым правилам, алкоголь здесь можно будет купить теперь только с 8 утра до 9.30 вечера.

— Пытки из патриотизма — В ЦРУ расскажут о программе допросов — Неприглядная история о жестоких пытках США подозреваемых в терроризме, проходивших без суда и следствия в секретных тюрьмах ЦРУ и на американской военной базе Гуантанамо, получила свое продолжение.

— Обед по расписанию — Какие регионы уже готовы бесплатно накормить школьников с 1 сентября 2020 года — Уже с 1 сентября 2020 года школьники ряда регионов смогут получить бесплатное горячее питание. О готовности накормить младшеклассников заявили власти Вологодчины, Пензенской, Новосибирской областей. Предпочтение будет отдаваться местным продуктам.

— Барак сгорел как спичка — При пожаре под Томском погибли одиннадцать работников пилорамы — Следственный комитет и МЧС выясняют причины пожара в деревянном бараке в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, при котором погибли 11 человек.

— Лучше не дыши — В Подмосковье обнаружили 180 тонн ядовитой стеклоомывающей жидкости — Масштабное, но контрафактное производство стеклоомывающей незамерзающей жидкости развернули мошенники в Подмосковье.

— Помогли всем миром — В Дагестане менее чем за сутки собрали деньги на дом для русской пенсионерки — трагедия произошла в дагестанском поселке Сулак. 70-летняя пенсионерка Нелли Иванченко пострадала из-за своей доброты.

— Несчастливая "семерка"- Банки не увидели проблем в прекращении поддержки Windows 7 — Российские банки не видят угроз, связанных с прекращением поддержки операционных систем (ОС) Windows 7. Те из них, кто еще не обновил софт, отмечают, что на это потребуется время и деньги.

— Не своим голосом — Для умных колонок, которые пока не приобрели в России массовой популярности, не все потеряно. В 2020 году продажи таких девайсов в нашей стране превысят один миллион устройств, прогнозируют аналитики Just AI — Еще каких-то несколько лет назад о таких устройствах никто и не помышлял.

— Инновации от мира сего — Поиск инноваций утратил географическую и корпоративную привязку — Сегодня даже самые крупные игроки отказываются от модели, когда новые решения генерируются внутри компании или одной страны, и подключают внешние каналы.

— Угроза из розетки — В аэропортах, на вокзалах, станциях метро и в других местах большого скопления людей стало появляться все больше зарядок для гаджетов — С их помощью можно подпитать батарею электронного устройства, используя USB-порт.

— Пусть меня научат — В России выдали первые сертификаты на бесплатное обучение цифровым специальностям — Жители 5 регионов получили первые персональные сертификаты на обучение востребованным цифровым навыкам в сфере искусственного интеллекта, программирования, промышленного дизайна, 3D-моделирования, кибербезопасности, защиты данных.

— Наш ответ Маску — Когда появится российский многоразовый космический грузовик — Илон Маск упорно доказывает миру: будущее за возвращаемыми кораблями и ступенями ракет.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Глобальное сопротивление: как Трамп заочно поспорил с экоактивистами — Американский лидер противопоставил экономический рост зеленой политике — Хедлайнерами Всемирного экономического форума, открывшегося 21 января в Давосе, стали юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг и президент США Дональд Трамп.

— Аварийный вылет: эвакуацией с мест ДТП займутся вертолеты — В стране создадут сеть посадочных площадок возле медицинских учреждений — В России построят сеть вертолетных площадок для эвакуации пострадавших с мест ДТП. Этот вопрос по поручению кабинета министров проработают профильные министерства.

— Договоры в пользу бедных: систему адресной помощи тестируют в регионах — Итоги экспериментов могут лечь в основу новой системы соцподдержки малоимущих, анонсированной Михаилом Мишустиным — В ряде регионов, участвующих в эксперименте по снижению уровня бедности, уже тестируют меры адресной поддержки малоимущих, выяснили "Известия".

— Взять и отменить: Минэк предложил декриминализовать 8 статей УК — Незначительную корпоративную коррупцию, фиктивное банкротство и нарушение авторских прав может регулировать КоАП — Небольшие взятки сотрудникам компаний, фиктивное банкротство, нарушение авторских прав и работа без лицензии могут потерять статус уголовных преступлений.

— "Задача нового правительства — добиться перемен не на словах" — Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров — о реакции россиян на смену кабмина, цифровизации госуправления и законе о насилии — У населения России по-прежнему существует большой запрос на перемены, причем страха перед изменениями у граждан нет.

— Всемирный экологический форум: как стартовал Давос-2020 — Участники мероприятия жалуются на дискомфорт из-за Греты Тунберг — Проведению Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе мешают демонстрации сторонников экоактивистки Греты Тунберг.

— Подключение из правил: магазины электроники помогут активировать eSIM — Розничные сети начали предлагать виртуальные SIM-карты — Виртуальные SIM-карты eSIM, правила использования которыми в РФ пока только обсуждают чиновники и бизнес, уже привлекли внимание продавцов электроники.

— Установленные лица: в России начали тестировать биометрические банкоматы — Сбер и Тинькофф испытывают АТМ, способные выдавать деньги без карты — В России начали тестировать банкоматы с функцией распознавания лиц, для обслуживания в них не нужно иметь при себе карту.

— Сделано в России: вакцину от китайского вируса создадут за полгода — ВОЗ на экстренном совещании решит, вводить ли режим чрезвычайной ситуации — Создание российской вакцины от "китайского" коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств, сообщили "Известиям" в Центре стратегического планирования Минздрава.

— Запасной маршрут: как прямые закупки российского газа спасут ГТС Украины — Киев рискует утратить возможность обеспечивать голубым топливом собственных потребителей — Объем транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины с конца прошлого года сократился в несколько раз.

— "Моя позиция не в том, чтобы всё перестраивать" — Министр спорта Олег Матыцин — о первых шагах во главе ведомства, переговорах с WADA и защите российских атлетов.

— Облачный сервис — Способные обнаружить невидимые цели Су-34 поступят на вооружение в 2020 году — Российские ВКС получат "Суперзащитника". Уже в этом году начнётся серийное производство обновлённого варианта бомбардировщика Су-34.