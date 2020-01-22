КИЕВ, 22 янв /ПРАЙМ/. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти включил Украину в тройку приоритетных стран Восточной Европы, сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.

Всемирный экономический форум проходит в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января. В ходе форума Зеленский провел ряд встреч, в том числе, с главой ЕБРР.

"Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ на Украине, назвав нашу страну среди топ-3 приоритетных в регионе. Международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов на Украине", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил президента ЕБРР за проекты на сумму 1,115 миллиарда евро в 2019 году. "Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество дает такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества", — цитирует Зеленского пресс-служба.