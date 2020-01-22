МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что американские инвесторы довольны "сумасшедшим турборежимом" украинского парламента.

Всемирный экономический форум проходит в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января.

"Мы проводили наш инвестиционный совет при президенте Украины, в котором я — секретарь, а президент — первая особа. Общались с инвесторами большими… Мы хотели услышать их отзывы, как они оценивают действия нашей команды и какие у них есть пожелания. Вообще очень, очень оптимистический настрой", — сказал Арахамия в среду в Давосе. Трансляцию вел телеканал NewsOne.

"Очень много людей говорили, что этим сумасшедшим турборежимом очень довольны, потому что даже не надеялись, что за такой короткий срок можно принять столько ведущих экономических законов", — отметил он.

По его словам, 64% работающих на Украине американских инвесторов выразили готовность уже в этом году увеличить вливания.