КИЕВ, 22 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что курс на вступление ЕС делает экономику страны сильнее.

Всемирный экономический форум проходит в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря в среду в Давосе о перспективе членства Украины в ЕС, заявил, что, когда одна страна выходит из союза, возможно, для другой время туда войти.

"Общее правило такое — Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым. Именно этот курс делает нашу экономику сильнее, открывает новые возможности для иностранных инвестиций в Украину и для украинского экспорта в ЕС и обеспечивает высокие стандарты безопасности и благосостояния граждан", — написал он в среду в Facebook.

По словам вице-премьера, этот курс поддерживают, согласно последним опросам, 64% граждан Украины.

Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.

Власти Украины после госпереворота в 2014 году провозгласили курс на интеграцию страны в ЕС и НАТО. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.