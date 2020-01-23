МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Интерес российских покупателей к товарам для экологичного образа жизни возрос в 2019 году: жители городов-миллионников начали отказываться от одноразовых пластиковых трубочек в пользу многоразовых, покупать авоськи и экомешочки для овощей и фруктов вместо пакетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-магазина Ozon.

В прошлом году объем продаж пластиковых соломинок для напитков на площадке упал на 30% по сравнению с 2018 годом. Вместе с этим многоразовые соломинки (бумажные, металлические и стеклянные) наоборот стали покупать в 2 раза чаще.

Пластиковым пакетам россияне тоже нашли замену: объем продаж сумок-шопперов и сетчатых авосек в прошлом году вырос в 2,5 раза. В январе 2020 года эта категория товаров уже успела увеличиться в количественном выражении в 8 раз по сравнению с январем 2019 года.

Тренд на бережное отношение к природе также наблюдается в увеличении продаж многоразовых мешочков для хранения овощей и фруктов — рост составил 2,4 раза в годовом выражении. Кроме этого, клиенты магазина отказались от бумажных стаканчиков в пользу термокружек. Их продажи выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Молодые родители также стали приобретать более экологичные продукты, заметили аналитики Ozon. Так, например, в прошлом году продажи многоразовых подгузников выросли в 2,5 раза в сравнении с 2018 годом.

Всего эксперты интернет-магазина проанализировали более 2 миллионов заказов за 2019 год и январь 2020 года.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.