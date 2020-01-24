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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Блокада не отпускает — 23 января президент России Владимир Путин прилетел в Израиль и принял участие в церемониях, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста. Специальный корреспондент “Ъ” считает, что Владимир Путин не забудет израильтянам того, как они открыли в Иерусалиме памятник защитникам Ленинграда и жертвам его блокады. И, без сомнения, освободит сидящую в российской тюрьме Нааму Иссасхар, хоть она и не стала просить российского президента о помиловании.

— Ни Минска, ни войны — Власти Украины признали Минские соглашения противоречащими интересам государства. Киев не устраивает положение документа, предписывающее передачу украинским властям контроля над границей между РФ и самопровозглашенными ЛНР и ДНР только после проведения на территории непризнанных республик местных выборов. Москва со своей стороны жестко настроена противостоять попыткам хоть что-то изменить в Минских соглашениях.

— Не прикидывайтесь Азией — В "Русском доме" Росконгресса в Давосе состоялось очередное закрытое заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Основные обсуждавшиеся темы выглядят на удивление "европейскими": это необходимость новой активизации сотрудничества России с ЕС, цифровизация в России, проблемы фармацевтического рынка и экологическое регулирование.

— Россияне настроились на лиру — География покупок зарубежной недвижимости россиянами начала меняться. Сохранявшийся несколько лет высокий интерес к Испании ослабевает, тогда как дешевеющая лира обеспечила рост числа сделок в Турции, куда стремятся покупатели с небольшим бюджетом. Более обеспеченных инвесторов перестала пугать процедура "Брексита", и их интерес вернулся в Великобританию.

— Между проверкой и скидкой — Минфин предложил унифицировать закупки у единственного поставщика, распространив ценовые ограничения на такие закупки в случае несостоявшихся конкурентных процедур — максимальная цена такого контракта будет варьироваться от 1 тыс. до 1 млрд руб. для федеральных и региональных закупок в зависимости от способа определения поставщика. Закупки свыше пороговых значений потребуют согласования с ФАС — изменения должны повысить прозрачность неконкурентных закупок, на которые приходится большая часть крупных госконтрактов.

— Валюты отправляют в виртуальный мир — Несколько ведущих центробанков мира, включая Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также Банк международных расчетов (БМР) создали рабочую группу для обсуждения возможного выпуска легальных цифровых валют. По оценке экспертов Всемирного экономического форума, у регуляторов есть две основные альтернативы: выпуск ритейловой цифровой валюты либо предназначенной только для банков и ряда других финучреждений. Первый сценарий более сложен в реализации, второй для стран с развитым межбанковским рынком дает не так уж много новых возможностей.

— Промпроизводство не идет на поправку — По данным Росстата, за 2019 год объем выпуска в промышленности увеличился на 2,4% относительно 2018 года — против 2,3%, заложенных в правительственный прогноз. Минэкономики оценило, что добывающая и обрабатывающая отрасли внесли фактически равный вклад в годовую динамику промпроизводства — 1,1 процентного пункта (п. п.) и 1,2 п. п. соответственно.

— Право первой подписи — Госдума приняла в четверг, 23 января, в первом чтении законопроект о поправках к Конституции РФ, внесенный президентом Владимиром Путиным. Представляя его, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников уточнил, что конституционная реформа не будет означать "обнуления" сроков действующего президента и любой следующий глава государства не сможет избираться более двух раз.

— У России все украли даже на Мадагаскаре — Как стало известно “Ъ”, следователи столичной полиции отказались смягчить обвинение содержащемуся в СИЗО "Бутырка" 68-летнему бизнесмену Медхату Хисметову. По версии следствия, благодаря мошенническим действиям он получил право распоряжаться принадлежащей России госсобственностью на Мадагаскаре, которая была сдана в долгосрочную аренду местному Сенату. После серии государственных переворотов власти островной республики в Индийском океане перестали платить за пользование недвижимостью, хотя и признавали долг.

— Разрешили доложить — В ГУ МВД Москвы обнародовали статистику протестной активности в столице за 2019 год: 155 несогласованных митингов и 3 тыс. задержанных "на политических акциях". Согласно отчетам московского главка, опубликованным на сайте МВД РФ, подобная статистика звучит впервые как минимум за последние семь лет. Это, по мнению члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе и главы профсоюза московской полиции Михаила Пашкина, свидетельствует о том, что полицейским "разрешили говорить открыто".

— Суд снизил размер ущерба не по-детски — Суд вновь снизил суммы компенсаций морального вреда по искам родителей зараженных гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ) детей. Истцы оценивали моральный вред в 10–15 млн руб., суд же посчитал достаточными компенсации в 400–500 тыс. руб. Эксперты, комментируя решение, говорят, что на размер выплат могли повлиять "социально-экономическая ситуация, уровень зарплат и прожиточный минимум в регионе". Родители не удовлетворены суммами и намерены подать апелляцию.

— Чекисты повинились на 136 миллионов — Как стало известно “Ъ”, военное следственное управление Следственного комитета России (ВСУ СКР) по Москве завершило расследование резонансного уголовного дела о нападении, в ходе которого сотрудниками ФСБ и их гражданскими сообщниками было похищено 136 млн руб. Фигуранты расследования, которым начали предъявлять обвинения в окончательной редакции, признают вину либо в разбое, либо в грабеже.

— Сотрясение головного войска — Президент США Дональд Трамп подвергся критике ветеранских организаций и СМИ из-за легкомысленного отношения к травмам американских солдат, пострадавших в результате иранских ракетных обстрелов по территории Ирака. Он назвал черепно-мозговые травмы (ЧМТ), которые заподозрили более чем у десяти военнослужащих, "головными болями". Новые сведения противоречат ранним высказываниям президента, который заявлял, что в результате ракетных ударов никто не пострадал.

— России нашли место в турецко-греческих разногласиях — Турция и Греция возобновили давний спор, касающийся баланса сил в Эгейском и Средиземном морях. Хотя формально страны входят в один военно-политический блок — НАТО, Анкара призвала Грецию прекратить размещать вооружения на островах, расположенных в нескольких километрах от турецкого берега. Усугубляют ситуацию разногласия вокруг Кипра — за начало бурения газовых скважин у его берегов Никосия назвала Турцию "государством-пиратом" и призвала на помощь европейских партнеров. Турция, в свою очередь, видит в Москве возможного союзника по этому вопросу.

— Блокадники Ленинграда получат поддержку из Берлина — Как стало известно “Ъ”, в ближайшие дни будет подписано соглашение, которое позволит воплотить в жизнь решение Берлина о поддержке "ныне здравствующих блокадников Ленинграда". Год назад, по случаю 75-летия со дня снятия блокады города, главы МИД ФРГ и МИД России объявили: из бюджета Германии на эти цели "в качестве гуманитарного жеста" будет выделено €12 млн. Основная часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге.

— Путь в прошлое — Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков. Но у врачей недостаточно данных, чтобы их оценивать. С дженериками — копиями препаратов, созданными после того, как у оригиналов истек срок патентной защиты,— сложно.

— Плюс концессия — На следующей неделе в Минздраве РФ состоится совещание, к которому Русфонд шел три года. 29 января министерство и секция "Медицина и фармацевтика" Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере рассмотрят замечания Русфонда к проекту поправок к закону "Об основах охраны здоровья граждан РФ" №323-ФЗ и предложения Русфонда в правительственную программу строительства Федерального регистра доноров костного мозга в 2020–2029 годах.

— Банки защитят свои имена — Ассоциация банков России готовит меморандум, по которому они не смогут использовать в контекстной рекламе наименования конкурентов в качестве ключевых слов. В организации уверены, что участие банков в проекте будет способствовать развитию добросовестной конкуренции. Однако ряд экспертов сомневается в успехе инициативы.

— "Россети" предлагают отдать Кавказ бюджету — "Россети" хотят выступить с инициативой создания федерального гарантирующего поставщика, который мог бы взять на себя долги наиболее проблемных региональных энергосбытовых компаний холдинга. Первым таким активом может стать "Дагэнергосбыт" "Россетей", накопивший перед оптовым энергорынком долг примерно в 36 млрд руб. Для остальных проблемных активов на Северном Кавказе компания просит рассрочку оплаты долгов на четыре года. В случае принятия инициатив "Россети", по оценке аналитиков, смогут избавиться примерно от 50 млрд руб. дебиторской задолженности.

— Хабаровский край собирает аэропорты — На фоне пристального внимания правительства к развитию авиаперевозок на Дальнем Востоке в Хабаровском крае, вероятно, начата кампания по возврату авиационных активов региону. Местное управление Росавиации аннулировало сертификат оператора аэродрома в Комсомольске-на-Амуре из-за нарушения правил пожарной безопасности, полеты остановлены. В сентябре глава Хабаровского края Сергей Фургал говорил о необходимости вернуть малые аэропорты в региональную собственность. Авиакомпании рассчитывают, что к апрелю авиасообщение с Комсомольском возобновится.

— Бумаги пойдут мимо биржи — Акционеры ряда крупных эмитентов, в том числе Сбербанка, получили возможность купить или продать свои бумаги через реестры, не открывая брокерский счет. Регистратор "Статус" запустил сервис с нового года. Он ориентирован на физлиц, имеющих небольшие пакеты акций. Однако высокие комиссионные за сделку ограничивают его использование — более крупные пакеты ценных бумаг дешевле выводить на биржу.

— Ломбардам агрегируют клиентов — Компания-агрегатор "Джаст диджитал студио", которая позволяет клиентам выбирать предложения сразу от нескольких автоломбардов, собирается выходить на более широкий рынок. С февраля компания намерена охватить все сегменты ломбардного рынка, возможность бесплатно подключиться к агрегатору появится у ювелирных и других ломбардов. Участники рынка считают, что этот сервис способен повысить прозрачность и привлекательность рынка для заемщиков, однако сомневаются, что он будет востребован в сегменте небольших займов.

— НОВАТЭК развернется в Усть-Луге — НОВАТЭК объявил о планах расширения в 2022 году комплекса по переработке газового конденсата в Усть-Луге. Компания готова увеличить мощность НПЗ более чем на 40%, до 10 млн тонн в год. По оценкам аналитиков, сейчас НПЗ получает около 20 млрд руб. в год косвенной таможенной субсидии за счет разницы в размере ставок экспортных пошлин на конденсат и нефтепродукты. Расширение производства позволит НОВАТЭКу увеличить доходы от этой субсидии, которая к 2024 году полностью сменится обратным акцизом.

— "Инград" лишают "Свободы" — Девелопер "Инград" Романа Авдеева может лишиться одного из недавних проектов. Владелец территории фабрики "Свобода" Московский индустриальный банк (Минбанк), недовольный условиями сделки с компанией, решил найти нового застройщика для площадки. Новому девелоперу придется работать в конкурентном окружении.

— Полиция отключается от Windows — МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб. Каждая из 31 тыс. лицензий могла обойтись министерству почти в 6 тыс. руб. Это дешевле, чем Windows, при этом для госорганов зачастую важнее безопасность, чем решение сложных технических задач, указывают эксперты.

— Disney и Sony разделят экраны — The Walt Disney Company и Sony Pictures решили разделить дистрибуцию своих кинокартин в России, которой до сих пор занималось совместное предприятие (СП) Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR). WDSSPR на протяжении последних девяти лет было крупнейшим кинодистрибутором в России. Disney останется лидером, но рынок в целом может ждать перераспределение, не исключают его участники.

— Муку смешают по-сибирски — У одного из старейших зерноперерабатывающих предприятий в РФ — мельничного комбината в Сокольниках, который ранее входил в группу "Настюша" Игоря Пинкевича, может появиться новый инвестор. Претендентом на актив называют Сергея Беляева — владельца ряда крупных мукомольных предприятий в Сибири. За счет сделки новый владелец может расширить географию продаж своих брендов, но столичный рынок муки отличает высокая конкуренция.

— К "закону Яровой" добавился "Элемент" — Поставщик оборудования для исполнения "закона Яровой" "Норси-Транс" создал совместное предприятие (СП) с компанией "Элемент", принадлежащей АФК "Система" и госкорпорации "Ростех". Оно займется производством систем хранения данных (СХД), необходимых для исполнения "закона Яровой", для нужд входящих в АФК операторов связи МТС и МГТС. Участники рынка готовятся к ужесточению требований к отечественному оборудованию, которое, в частности, вскоре должно будет работать на российских процессорах.

— Газ заглянул в колодец — Европейский газовый рынок в 2020 году подходит к кризису, сопоставимому с падением цен на нефть пять лет назад. Борьба между "Газпромом" и поставщиками сжиженного газа за долю рынка уже привела к падению стоимости газа до самого низкого уровня за десятилетие. С этого года исчез и риск прекращения транзита через Украину, который поддерживал цены в Европе в последние месяцы. По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже $100 за 1 тыс. кубометров. Тогда экспорт "Газпрома" станет убыточным, а американские СПГ-заводы могут остановить производство.

— Цена вопроса — Заведующий Центром изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков — об экспорте газа в Европу. Предновогодние соглашения по транзиту между Россией и Украиной предотвратили газовый кризис в Европе и спасли имидж газа как надежного топлива. Однако уже сейчас видны предпосылки надвигающегося нового кризиса. Сейчас цены газа на европейских биржах опустились до $130 за тысячу кубометров.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Траст" выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников — Высокий суд Лондона удовлетворил иск "Траста" к бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову и их женам, говорится в решении суда. Они должны выплатить банку $900 млн, уточнил представитель "Траста". По его словам, суд решил, что все трое банкиров были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г. ЦБ тогда выделил на санацию "Траста" 127 млрд руб.

— Российской промышленности в конце года помогли календарь и государство — "Промышленность завершила год на мажорной ноте", – характеризует итоги 2019 г. директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов. Промышленный выпуск, по данным Росстата, увеличился на 2,4%, что хуже итогов 2018 г. (2,9%), но в самом конце года индустрии удалось ускориться: до 2,1% годовых в декабре после 0,3% в ноябре.

— Что хотят изменить депутаты в президентских поправках к Конституции — Госдума в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект об изменении Конституции. Его поддержали 432 из 447 действующих депутатов, против и воздержавшихся не было. На сбор поправок отведено 15 дней, второе чтение пройдет 11 февраля.

— Стороны ливийского конфликта попытаются договориться в Женеве — На следующей неделе в Женеве должно состояться первое заседание ливийской Объединенной военной комиссии, сообщил спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе. По его словам, которые приводит турецкое агентство Anadolu, стороны конфликта – глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар – назвали ему имена участников встречи, что открывает путь к созыву первого заседания комиссии, с тем чтобы "перемирие, объявленное 12 января по инициативе президентов России и Турции, к концу января перешло в полноценный режим прекращения огня".

— Суд согласился не пересчитывать налоги по оспоренным налоговиками сделкам — Налоговики смогут полностью отказывать компаниям в вычетах НДС и расходах по налогу на прибыль. Для этого им достаточно доказать, что бизнес получил необоснованную налоговую ­выгоду. Такую позицию Федеральной налоговой службы (ФНС) поддержал апелляционный суд в споре налоговиков с "Кузбассконсервмолоком".

— СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году — Сжиженный природный газ (СПГ) будет основным грузом, транспортируемым по Северному морскому пути до 2035 г., следует из проекта Стратегии развития Арктики, разработанного Минвостокразвития. "Ведомости" изучили копию документа, его достоверность подтвердили три человека, включая двух федеральных чиновников.

— Джо Викери: "Мы в Sotheby’s стараемся обходиться без идеологии" — Если британский Sotheby’s сегодня самый большой в мире аукционный дом, то Джо Викери, которая в течение полутора десятилетий возглавляла его отделение в России, а теперь стоит во главе всего русского направления, – главный в Sotheby’s эксперт по русскому искусству.

— РФПИ и фонд Baring Vostok покупают доли в Carprice — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), фонд Baring Vostok и фонды Европы и Ближнего Востока вложатся в несколько российских интернет-компаний, сообщил РФПИ. Это онлайн-сервисы продаж автомобилей Carprice, доставки продуктовых наборов Elementaree и агрегатор туристических путевок Travelata, говорится в сообщении.

— Одна из крупнейших в мире сетей кинотеатров отказывается от экспансии в Россию — Корейская CJ CGV может отказаться от открытия новых кинотеатров в принадлежащих ADG Group районных торговых центрах в Москве. Стороны решили разорвать партнерство, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к обеим компаниям. Об этом также знают партнер ADG Group и два консультанта, работавших с ней.

— ВТБ потратит до 15 млрд рублей на цифровую модернизацию — ВТБ ищет исполнителя по разработке и модификации программного обеспечения (ПО) на языке Java. Информацию о тендере банк опубликовал на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 20 января. Максимальная стартовая сумма контракта – 15 млрд руб., исполнитель будет определен 4 февраля. Срок исполнения – три года.

— Духовно-нравственные ценности станут обязательными для предустановки на гаджеты — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выбрала типы программ, которые должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Требования к программному обеспечению (ПО), которое может быть предустановлено, указаны в концепции проекта постановления правительства, которая есть у "Ведомостей". Закон об обязательной предустановке российского софта президент Владимир Путин подписал в декабре 2019 г.

— Почему не всегда стоит доверять мультивалютным картам — Банки постоянно модернизируют линейки платежных карт. В частности, создают продукты, отвечающие запросам определенных категорий клиентов. В последнее время все больше банков предлагает клиентам удобные мультивалютные карты или дает возможность привязать к действующей карте счет в иных валютах. Это позволяет людям, которые периодически выезжают за рубеж, выбирать желаемую валюту при платежах, не обзаводясь для этого несколькими картами в разных валютах и не держа в голове все их PIN-коды.

— Российские работодатели все чаще нанимают самозанятых — По просьбе "Ведомостей" компания Online Market Intelligence (OMI) опросила 9581 россиянина, имеющего постоянную работу с полной занятостью. Большая часть опрошенных OMI (44%) живет в городах с населением менее 100 000 человек, в городах-миллионниках – 27%. Оказалось, что 6% респондентов, выполняющих обязанности штатных сотрудников, работают вообще без всяких договоров – все договоренности устные, еще 6% в равных пропорциях по договорам оказания услуг – как внештатники-физлица, как ИП и как самозанятые.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Свеча памяти не гаснет — Владимир Путин открыл памятник героям блокады Ленинграда в Иерусалиме. Также, выступая на форуме памяти о Холокосте, российский лидер предложил провести саммит России, США, Китая, Франции и Великобритании — чтобы отстоять мир и историческую правду.

— Тайна от врача — КС РФ разрешил родственникам умерших пациентов получать документы, составляющие медицинскую тайну. Как подчеркивает КС, в ряде случаев раскрытие врачебной тайны может требоваться для защиты права на жизнь в аспекте расследования смерти пациента.

— Закон с гарантией — Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. Как подчеркнули в Госдуме, проект направлен на закрепление соцгарантий в Основном законе, совершенствование политической системы и обеспечение суверенитета страны.

— Учите цифру — К 2024 году большинство социальных и экономических процессов будет оцифровано, и очных контактов чиновников с гражданами почти не останется. Как проходит процесс цифровизации, рассказала "РГ" Ксения Ткачева, директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации.

— С номером и без знака — Уже 25 тысяч автомобилистов воспользовались новой услугой постановки машины на учет в ГИБДД с присвоением государственного регистрационного номера, но без выдачи знака. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Николай Шеюхин.

— Правда капитана Никифорова — Кто и как во время Холокоста предавал и убивал евреев Европы и кто освободил Освенцим? "РГ" приводит документы, раскрывающие роль Красной армии в освобождении лагеря. В частности, докладную капитана Никифорова, за каждой строкой которой — судьбы людей, бившихся, не жалея жизни.

— Ответственный за Ленинград — Войска Ленинградского фронта под командованием Леонида Александровича Говорова 18 января 1943 года прорвали блокаду Ленинграда. Внук маршала, Алексей Сергеевич, рассказал "РГ", о чем думал Говоров накануне прорыва блокады.

— Машинисту дали "красный" — Гражданам, подозреваемым в причастности к экстремизму или терроризму, запретили управлять железнодорожными локомотивами. Уже работающих граждан, подозреваемых в том же, должны уволить. Вступили в силу поправки в закон о железнодорожном транспорте.

— Село селу рознь — Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке может быть расширена — глава минвостокразвития Александр Козлов потребовал распространить возможность покупки жилья на вторичном рынке на села, которые формально относятся к городским округам.

— До приезда пожарных — Уникальная российская разработка — парашютная система "Шанс", предназначенная для эвакуации людей из высотных зданий, — получила сертификат соответствия. Документ дает возможность приступить к серийному производству необычных парашютов, позволяющих любому десантироваться с высоты девятиэтажного дома.

— Социальный блок-пост — Минтруд внес в кабмин поправки об отраслевой системе оплаты труда. В ближайшее время правительство рассмотрит законопроект, распространяющий отраслевую систему оплату труда на всю социальную сферу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, представляя нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу министерства.

— Палестинская встреча — После визита в Израиль президент России Владимир Путин отправился в Вифлеем и встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Путин предложил провести консультации по целому ряду вопросов, включая ситуацию в регионе в целом. Аббас поблагодарил за всестороннюю поддержку и предложил поговорить о "сделке века" президента США Дональда Трампа и палестинских выборах.

— Старые нормы сдадут в архив — В ближайшее время правительство может принять постановление об отмене 3,6 тысячи актов советского времени. Соответствующий проект одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

— Кто ответит?— На Кубани продолжают обсуждать судьбу Василия Попкова, распилившего упавшие деревья и угодившего под статью. Попков своими действиями не причинил ущерб муниципалитету, считает заместитель главы района Дмитрий Тельнов.

— Рожать больше, жить дольше — Одной из важных проблем, поставленных президентом в его Послании Федеральному Cобранию, стала проблема демографии. Путин сказал, что Россия "вступила в очень сложный демографический период". Его особенность, по словам главы государства, состоит в том, семьи "сейчас создают малочисленные поколения 1990-х годов, число рождений вновь падает".

— Сергей Шаргунов: Те, кто возбуждает подобные дела, должны отвечать — В поддержку Василия Попкова вслед за односельчанами и журналистами выступили политики. Защитить молодого человека от необоснованного уголовного преследования попросил прокурора Краснодарского края писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ). Он поделился с "РГ" мнением о ситуации.

— Наталья Костенко: Дело из серии посадок за колосок — Налицо процессуальные нарушения при расследовании дела Василия Попкова, считает депутат Госдумы от Краснодарского края, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко ("Единая Россия"). Кроме того, есть вопросы к защите Попкова.

— Приложения сил — На электронику, которая продается россиянам, будет устанавливаться отечественное программное обеспечение. Такое правило определила ФАС. С июля требование станет обязательным для смартфонов. Для остальных устройств — к 2023 году

— За доброе слово — Благотворительный фонд "Воскресенье" провел встречу с журналистами, пишущими о строительстве главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот" и вручил журналистам памятные награды. В числе награжденных были и журналисты "РГ" Борис Ямшанов и Сергей Куксин.

— Про танки, фланец и таможню — В прошлом году на российском нефтяном рынке произошло сразу два масштабных сбоя, последствия которых до сих пор продолжают аукаться и мешают России зарабатывать деньги на поставках нефти и нефтепродуктов. 19 апреля стало известно об аварии на нефтепроводе "Дружба" — в него по вине одного из поставщиков попала "не та" нефть. А в конце года — 18 декабря — полиция и сотрудники таможенных органов пришли в гости сразу по 14 адресам в дома и офисы семьи миллиардера Михаила Гуцериева.

— Игры по правилам — Минстрой составил методику обустройства детских и спортивных площадок в парках, скверах и дворах. Документ носит рекомендательный характер, но местным властям стоит на него ориентироваться, комбинируя детские площадки со спортивными.

— Вирус: маски сорваны — Китайские эпидемиологи продолжают искать природный источник нового коронавируса. Российские специалисты успокаивают, что угроза завоза инфекции в нашу страну невелика, но призывают "беречься". Вакцина может быть разработана за 3-6 месяцев.

— Последнее голландское сообщение — Сервис Startmail.com, который использовали злоумышленники для рассылки угрожающих писем о минировании, заблокировал Роскомнадзор. Зарегистрирован ресурс в Нидерландах.

— Налет на рифы — Российские эксперты по авиабезопасности 24 января должны завершить очередную проверку курортных аэропортов Египта — в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Если текущая проверка действительно окажется финальной, первые рейсы на курорты Египта отправятся в конце апреля — начале мая.

— Народный врач — Почетное звание "Народный врач" может появиться в России. Это будет высшее звание, присваиваемое за выдающиеся заслуги в области здравоохранения. С таким предложением выступил Минздрав.

— Фейки над Парижем — В Европе после распада СССР место антисоветизма заняла русофобия. Поэтому парижанин с русскими корнями Дмитрий де Кошко вместе с единомышленниками создал сайт "СтопРусофобии". Корреспондент "РГ" побеседовал с ним об этом проекте и ревизионизме в истории.

— Запретные дреды — Руководство школы в Техасе отстранило от церемонии выпуска учащегося из-за неформальной прически, ссылаясь на дресс-код, разработанный 30 лет назад. "Проштрафившийся" ученик является афроамериканцем, и ситуация обернулась скандалом с расовой подоплекой.

— Потоп из пены — Жертвами мощного шторма "Глория", который в последние дни обрушился на северо-восток Испании, стали по меньшей мере 10 человек. По данным газеты El Mundo, еще четверо числятся пропавшими без вести, а 66 человек были госпитализированы.

— Расписались за Brexit — Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о "брекзите", который ранее принял парламент страны. Документ, который теперь имеет статус закона, определяет основу для взаимодействия Соединенного Королевства с Европейским союзом после "развода", назначенного на 31 января. Теперь глава внешнеполитического ведомства Альбиона Доминик Рааб подпишет ратификационную грамоту Великобритании, подтверждающую ее выход из ЕС, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора.

— Урна в смартфоне — Власти округа в американском штате Вашингтон решились на первый в своем роде эксперимент: местным жителям разрешат голосовать на выборах через их смартфоны. Радиостанция NPR называет это "историческим моментом" для американской демократии.

— Самые красивые животы — Современные технологии позволяют обрести радость материнства и в 50, и даже в 60 лет. Но лучший возраст мамы для рождения ребенка — от 19 до 30 лет. Об этом рассказала в интервью "РГ" главный акушер-гинеколог России академик Лейла Адамян.

— Вижу и слышу — Нижегородские ученые изобрели прибор для диагностики заболевания среднего уха. По своим характеристикам и степени портативности у него нет аналогов. Новинка помогает не только диагностировать такое коварное заболевание, как экссудативный средний отит (ЭСО), но и позволяет определить тактику лечения: делать ли разрез перепонки или лечить препаратами.

— Шевели мозгами — Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера. Новый препарат успешно прошел испытания на животных и снизил риски развития деменции (слабоумия) у мышей. Сейчас его готовят к клиническим испытаниям.

— Заманчивый кредит — Жители мордовской глубинки смогут улучшить свои жилищные условия, купив квартиру или построив новый дом, с ипотекой под символические 0,1 процента годовых. Это самая низкая ставка в стране. Ипотечные кредиты до трех миллионов рублей будут выдаваться сроком на 25 лет.

— Синий с серым не мешать — С нового года Москва перешла на раздельный сбор мусора. У москвичей появился выбор. Что же предпочитают жители российской столицы? Какие планы у городских властей по работе с отходами? На эти и другие вопросы ответил заммэра Москвы Петр Бирюков.

— Ловите такси — На автостанции орловского райцентра Болхов появилось объявление "Рейсы по пригородным маршрутам отменены". Жители нескольких деревень вынуждены добираться на почту, в магазины и поликлинику на попутках. Чиновники обещают вернуть автобус в лучшем случае в феврале, а пока предложили селянам ездить на такси.

— Война в кадре — Акция "75 фильмов о войне" пройдет в Ульяновске в Год памяти и славы. Бесплатные кинопоказы любимых разными поколениям кинокартин о событиях 1941-1945 годов состоятся в клубах, Домах культуры и в недавно обновленном киноконцертном комплексе "Современник".

— Проверка с прищуром — Сотрудники главного следственного управления СК России задержали Разифа Исмакаева, сотрудника надзорного подразделения краевого МЧС. Но вчера Свердловский суд Перми отпустил его, выбрав меру пресечения подписку о невыезде.

— Вот такая Находка — Село Находка на Ямале из числа тех, про которые говорят — забытое. Сюда только раз в неделю из райцентра летает вертолет, а если хочешь добраться до столицы округа Салехарда, надо преодолеть еще тысячу километров. Большая часть населения — семьи рыбаков и старики — бывшие оленеводы, осевшие здесь после долгой кочевой жизни.

— Домой и в гости — МВД опубликовало статистику по всем показателям миграционной обстановки в стране. Вдвое увеличилось число людей, получивших гражданство РФ, — до 497 тысяч. Кроме того, в 2019 году в страну не были допущены более 250 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.

— Присяжные решат — В Мосгорсуде с участием присяжных заседателей начался процесс по делу об убийстве в метро полицейского. 44-летний уроженец Киргизии Нурлан Муратов обвиняется в посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Поздно вечером 2 сентября 2018 года сотрудник полиции на станции метро "Курская" остановил мужчину для проверки документов.

— Резиновая пуля калечит — Дракой и стрельбой закончилось пребывание гостей в столичном отеле. В московской полиции сообщили, что в гостинице "РАО Академическая", расположенной на улице Керченская, 1а, строение 3, поздним вечером произошла перестрелка.

— "Крабовый король" залег на дно — Следственный комитет РФ объявил, что отправил в суд ходатайство с просьбой о заочном аресте бизнесмена Олега Кана. Это имя вряд ли знакомо большинству простых россиян, но оно широко известно в узких кругах дальневосточных коммерсантов, приближенных к добыче и торговле нашими морскими богатствами.

— Закрытый режим — Суд в Москве признал законным арест трех фигурантов дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Басманный райсуд столицы в декабре прошлого года выдал санкцию на арест предполагаемых участников преступления.

— На плаву — МЧС России составило план технического перевооружения на 2020 год. Помимо серийной и проверенной техники планируется проверить в опытном режиме и экспериментальное оборудование. На эти цели предусмотрено потратить более 15 миллиардов рублей.

ИЗВЕСТИЯ

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— Вечный дозор — В 2020 году может состояться встреча глав государств — постоянных членов СБ ООН. С такой инициативой в Иерусалиме на форуме, посвящённом жертвам холокоста, выступил Владимир Путин. По его словам, дискуссия придаст импульс для решения многих региональных проблем, а также позволит избежать масштабных конфликтов. В Израиле российский лидер также принял участие в открытии монумента в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда.

— Есть "ВКонтакте" — Первый список негосударственных ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным, оказался в распоряжении "Известий". Среди них популярные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтовые сервисы "Яндекса" и Mail.ru Group — они перечислены в обращении Минкомсвязи к операторам, с которым ознакомились "Известия".

— Плата за выход — Плата за выход из новой пенсионной системы, если человек захочет получить накопленные в ней деньги сразу, может оказаться в несколько раз ниже, чем предполагается сейчас. Будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе Минфина.

— Меняй, студент — Уже в следующем году в рамках пилотного проекта студенты некоторых регионов получат возможность менять специальность после второго курса обучения. Об этом "Известиям" рассказали в профильном комитете Совета Федерации. В 2022 году практику планируют распространить по всей стране, в ней много очевидных плюсов.

— Норма творчества — Законопроект, который предполагает изменение 22 статей Конституции РФ, может быть окончательно принят до конца февраля. Об этом сообщил "Известиям" спикер Госдумы Вячеслав Володин. 23 января Госдума единогласно проголосовала за принятие президентского законопроекта в первом чтении. Инициативу главы государства поддержали даже оппозиционные партии.

— Проверяй, но исключай — В минувшем году решениями Верховного Суда свою деятельность в России завершили девять политических партий. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе Минюста. О возможности оптимизации партийной системы страны еще в 2016 году высказывался Владимир Путин. По мнению экспертов, недавнее послание президента Федеральному собранию актуализировало не только вопрос обновления государственных институтов, но и реформирования партийно-политической системы.

— В масочном режиме – К четвергу число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае заметно возросло, а также подтвердились новые случаи заболевания в других странах — один в Сингапуре и два во Вьетнаме. На фоне этих сообщений Дальний Восток, не дожидаясь особых рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора, начал вводить собственные меры защиты населения. Первые шаги сделали в Амурской области, где мэр Благовещенска призвала приостановить культурные и рабочие визиты в Китай.

— Окладно будет — Российским учителям предлагают почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты — увеличить базовый оклад. Об этом "Известиям" сообщили в комитете Совфеда по науке, образованию и культуре. Накануне верхняя палата парламента поддержала обращение к кабмину об установлении единого порядка оплаты труда педагогов. 22 января идею внедрения подобной системы на встрече со студентами в центре "Сириус" поддержал Владимир Путин.

— Горе по колено — Россияне, несмотря на бушующий в Азии коронавирус, на этой неделе начали оформлять туры в Китай на майские праздники. Об этом "Известиям" заявили игроки рынка. Массового отказа от путёвок в КНР нет, заявил вице-президент Ростуризма Юрий Барзыкин, информацию подтвердили туроператоры. Они объясняют это тем, что в зимний период вниманием россиян пользуется островной Хайнань, не затронутый опасным заболеванием.

— "Мир" в ожидании — Законопроект о использовании карт "Мир" для оплаты во всех магазинах и кафе России заморожен, сообщил "Известиям" депутат Анатолий Аксаков. Сейчас "пластик" с национальной платежной системой обязаны принимать только в торговых точках с оборотом более 40 млн рублей в год. Картами "Мир" можно воспользоваться во всех предприятиях, оборудованных терминалами для безналичного расчета, убеждены в НСПК.

— Деньги на вырост — Более 90% клиентов платёжных систем начинают пользоваться электронными деньгами, не достигнув совершеннолетия, а 70% впервые платят таким способом до 14 лет. Об этом говорится в исследовании компании QIWI. Многие кредитные организации также предлагают специальные продукты для несовершеннолетних клиентов: карты могут выпускаться для детей в возрасте от 6 до 14 лет как дополнительные к счёту родителей, а с оформлением паспорта подросток получает возможность самостоятельно пользоваться даже депозитными продуктами.

— Промышленный активизм — Вшвейцарском Давосе завершил работу 50-й, юбилейный Всемирный экономический форум (ВЭФ). Официально его тема звучала как "Заинтересованные стороны за сплочённый и устойчивый мир", однако по факту главными стали дискуссии об ухудшении экологии и изменении климата. До начала и во время форума сторонники экоактивистки Греты Тунберг проводили демонстрации, мешая участникам форума передвигаться по городу и его окрестностям.

— Сдача даёт — Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз "Известиям" дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%. Цены будут расти вслед за новостройками и вторичкой, также в числе причин подорожания — увеличение тарифов ЖКУ, переход на эскроу-счета и желание владельцев квартир оставаться в правовом поле.

— Внебюджетные места — Большинство родителей готовы копить деньги на высшее образование детей, лишь только отдав их в школу. Это показало исследование компании "Сбербанк страхование жизни". В среднем россияне готовы за 6–10 лет обеспечить своим чадам бюджет на обучение в вузе в размере 350 тыс. рублей. Эксперты, опрошенные "Известиями", уверены, что этой суммы на платное высшее образование не хватит.

— В потолок ледяной — "Стальные акулы" взломают арктический лёд реактивными снарядами. Для новейших атомных подлодок разработаны и сейчас проходят испытания ракеты, разрушающие торосы. Они позволяют создать полынью, откуда субмарины смогут нанести удар. Подлёдное плавание, а главное, всплытие — самые сложные элементы в боевой работе корабля.субмарины смогут нанести удар. Подлёдное плавание, а главное, всплытие — самые сложные элементы в боевой работе корабля.

— "Ми" на месте — Российские Военно-космические силы получат до конца нынешнего года первую партию новейших ударных вертолётов Ми-28НМ "Ночной суперохотник". Машины используют для переучивания пилотов. Успешно испытанный в Сирии Ми-28НМ считается сегодня самой совершенной разработкой, аналогов которой в мире нет.

— Гражданский брат — Военная автомобильная инспекция (ВАИ) внедряет новую автоматизированную систему контроля за транспортом. Она будет интегрирована с базой данных ГИБДД. Военные инспекторы теперь смогут видеть все штрафы за нарушения ПДД. Это также позволит им в режиме реального времени получать полную информацию о водителе и машине — например, когда техника выехала из части, как часто делала остановки и где находится сейчас. Эксперты отмечают, что новинка особо пригодится на контрольных постах ВАИ в полевых условиях.