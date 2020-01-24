ВЛАДИВОСТОК, 24 янв /ПРАЙМ/. Российский профсоюз моряков предупредил членов экипажа танкера "Патриот", который из-за долгов за ремонт задержали в китайском порту, о риске заболевания коронавирусом, сообщил РИА Новости председатель дальневосточного регионального отделения РПСМ Николай Суханов.

Танкер "Патриот" задержали в КНР после того, как судовладелец задолжал за ремонт судна. Моряки обратились в СМИ и в профсоюз с просьбой помочь в репатриации. Также перед экипажем есть долги по зарплате. В компании "Гудзон", которой принадлежит судно, сообщили, что долги перед моряками вызваны санкциями США. Экипаж планируют репатриировать в феврале. В профсоюзе моряков РИА Новости ранее сообщили, что экипаж жалуется на нехватку воды и провизии. В компании же отметили, что запасы провизии пополняются. В генконсульстве России в Гуанчжоу сообщили, что экипаж обеспечен провиантом и питьевой водой, на судно поступает электроэнергия.

"Мы поддерживаем с моряками связь, предупредили их о коронавирусной инфекции, которая в Китае бродит, и сообщили, чтобы в случае признаков заболевания они обращались в медучреждения, чтобы ситуация была под контролем, чтобы моряки были осторожны в связи с распространением инфекции", — отметил Суханов.

По его словам, значительная часть дальневосточных моряков так или иначе соприкасается с портами КНР, опасность у них выше, чем у западных.

Суханов добавил, что после того, как в четверг СМИ написали о ситуации с судном и транспортная прокуратура начала проверку, профсоюз еще раз связался с экипажем.

"Через несколько часов судовладелец дал команду агенту вернуть экипажу все личные документы, которые ранее забрали у моряков. Также была дана команда обеспечить судно продуктами и водой. Морякам дано официальное разъяснение, когда будет решен вопрос об их репатриации — по окончании празднования китайского Нового года и завершения оформления виз", — сказал Суханов.

В четверг Российский профсоюз моряков рекомендовал членам экипажей судов по возможности избегать рейсов или транзитов через аэропорты стран, где зафиксированы вспышки китайской пневмонии.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последним данным, число заболевших в различных провинциях Китая выросло до 830, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.