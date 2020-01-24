МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" дала пассажирам возможность сдать билеты в Китай с вылетом с 24 января по 7 февраля из-за эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте компании.

"В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае "Аэрофлот" принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям "Аэрофлота" в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами "Аэрофлота" China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)", — говорится в сообщении.

"Пассажирам с билетами, оформленными не позднее 24 января 2020 года на рейсы под кодом SU по указанным маршрутам на даты перевозки в период с 24 января по 7 февраля 2020 года, разрешается (без взимания дополнительной платы): вынужденное изменение даты вылета по тому же маршруту на даты вылета по 29 февраля 2020 года; оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения", — отмечает компания.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Непале.