Ростуризм рекомендует приостановить продажи туров в Китай
МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральное агентство по туризму рекомендует … российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/News/20200124/830843546.html