Добавлены комментарии Ростуризма, бэкграунд после второго абзаца.

МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует … российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", — говорится в сообщении.

Кроме того, туркомпаниям следует в обязательном порядке информировать российских туристов, которые купили и хотят купить тур в Китай, о текущей эпидемиологической обстановке в стране, порядке расторжения или изменения договора (замена места отдыха, перенос сроков совершения путешествия и так далее).

Органам госвласти в сфере туризма регионов РФ рекомендовано в оперативном порядке довести информацию, которую предоставил Ростуризм, до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

"Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором, и при поступлении дополнительной информации от данного ведомства оперативно доведет ее до туроператоров, турагентов и туристов", — добавляет ведомство.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое — за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая.