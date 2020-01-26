МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Занятия спортом, путешествие или встреча с друзьями вживую — лишь часть возможных развлечений в Международный день без интернета. О том, как подготовиться к "цифровому детоксу" и повеселиться без доступа к сети, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Международный день без интернета ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. В 2020 году он проходит 26 января. Цель праздника — хотя бы на один день в году вырваться из "всемирной паутины" и насладиться возможностями реальной жизни, без компьютеров и смартфонов.

По данным исследования, проведенного Mail.ru Group совместно с ResearchMe среди пользователей российского интернета, ради доступа в сеть 36% респондентов готовы отказаться от алкоголя, каждый четвертый (23%) – от сладостей, 14% и 12% соответственно потенциально готовы лишить себя спорта и личного транспорта, а каждый десятый – путешествий. 8% ради интернета готовы пожертвовать живым общением, а 7% – сексом.

"Международный день без интернета — довольно необычный праздник. Однако не стоит обходить его стороной, ведь это отличная возможность провести время с близкими или заняться любимым делом, от которого вечно отвлекает бесполезный серфинг интернет-страниц", — отметил директор департамента по работе с сервис-провайдерами и операторами связи компании ESET Алексей Косиченко.

ПОДГОТОВКА К ОТДЫХУ

По словам экспертов, готовиться к отдыху без интернета стоит заранее.

"Чтобы гарантированно отдохнуть от интернета, подготовьтесь к этому заранее. К сожалению, не все могут позволить себе не проверять рабочую почту в воскресенье. Настройте электронное письмо о том, что в этот день у вас не будет доступа к интернету; предупредите коллег, что все вопросы нужно решить заранее. Составьте план, чем займетесь в свободное время: так будет меньше соблазн взять в руки телефон и час-другой провести в социальных сетях", — советует глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

Директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев также предлагает заранее подготовиться к цифровому отдыху. "Поскольку 26 января мы не будем пользоваться ни "Яндексом", ни "Гуглом", нужно спланировать заранее, чем занимать себя весь день", — отметил он.

По словам специалиста, в 2001 году всего 2% россиян пользовалось интернетом каждый день, а сегодня их доля составляет 70%. "Четверть взрослого населения проводит в сети более 4 часов в день, а 35% всех российских пользователей интернета (32 миллиона человек) пользуются интернетом только с помощью мобильных устройств. И пока эксперты и критики спорят о том, полезна ли человеку такая диджитализация, я предлагаю отметить 26 января, День без интернета, по всем правилам, чтобы вспомнить, каково это — "без интернета", — сказал Косарев.

"Это сложно, но реально. Цифровой детокс в наше время иногда нужен каждому. И не забудьте на следующий день поделиться результатами в вашей любимой социальной сети", — добавил он.

ЦИФРОВОЙ ДЕТОКС

Федоров предлагает россиянам сделать то, что обычно они не успевали. "Например, можно перенести данные с мобильных устройств и ПК на внешний сервер, чтобы сохранить их. Безопаснее выполнять резервное копирование файлов на внешний жесткий диск в автономном режиме, чтобы избежать случайной передачи зараженных файлов", — сказал он.

"День вне сети — хороший повод и дополнительная мотивация не пользоваться интернетом. Для меня это возможность полностью перезагрузиться и качественно отдохнуть: день без оповещений на смартфоне позволит в каком-то смысле соскучиться по ним и начать снова получать удовольствие от привычных вещей. Но искушение проверить свой смартфон всегда велико — особенно когда переживаешь за рабочие вопросы или не получаешь информацию в привычном объеме", — поделился Федоров.

"Лично для меня лучший отдых — путешествия с друзьями и семьей. Поездки по новым интересным местам позволяют расслабиться, провести время с близкими мне людьми. Еще любимые варианты отдыха — занятия спортом и чтение книг. Такой оффлайн отдых дает возможность отвлечься от суеты, побыть немного наедине с собой", — добавил он.

Косиченко из ESET предложил в этот день поиграть в настольные игры, почитать книги, сгонять в автопутешествие или заняться сборкой моделей.

"Отказаться от интернета в пользу семейного путешествия — отличный способ провести выходной. Можно посетить один из городов Золотого кольца и устроить для близких настоящее приключение…. День без интернета можно посвятить сбору моделей: автомобилей, самолетов, кораблей. Такое занятие подходит и для одиночек, и для компании. К тому же, праздник закончится, а модель останется и будет украшать дом", — сказал он.

Косарев, в свою очередь, в качестве примера предложил свой распорядок дня с выключенным интернетом. "Идеальный вариант — утренняя пробежка. Только никаких стриминговых сервисов для прослушивания музыки и смартфонов с подключенным 4G. Бежим и напеваем себе любимый трэк, если вдруг вы заранее забыли загрузить себе плейлист. После занятия спортом, душа, завтрака и просмотра телевизора (а как еще узнавать новости в этот день?) можно двигаться дальше", — предложил он.

Кроме того, эксперт предлагает в этот день провести живую встречу с друзьями, однако договориться о ней не через мессенджеры или соцсети, а по телефону или смс. Альтернативный вариант — выйти на прогулку в незнакомое место. "Только никаких "Яндекс.Карт". Захватите на прогулку бумажную схему города. А еще, как говорят, можно дорогу у прохожих спрашивать", — предупредил он.

"Кстати, в нашем мире еще можно знакомиться на улице или на тематических мероприятиях, а не только в Tinder. Поэтому День без интернета идеально подходит для прокачки навыков нетворкинга! Возьмите номер телефона у нескольких интересных вам людей, а вечером созвонитесь с ними", — предлагает Косарев.

"По пути домой зайдите в книжный. Там еще остались бумажные книги рецептов. Возьмите себе понравившуюся, выберите рецепт и приготовьте ужин. Пусть у доставщиков еды будет выходной. И вот день без интернета подходит к концу. Вечер вне сети можно идеально провести с любимой бумажной книгой или за просмотром DVD, если, конечно, у вас остался еще такой проигрыватель", — добавил он.