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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вирус на вырост — Опасная болезнь из Китая распространяется по миру — Китайский коронавирус, появившийся в городе Ухань, становится все более опасным — по заявлениям властей КНР, болезнь теперь легче передается от человека к человеку. От нового вируса погибли более 50 человек, заражены более 2 тыс.

— Инвесторы избегают осложнений — Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса — С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше $1 млрд. При этом две трети средств пошло на рынок акций. Интерес к российскому рынку проявляют глобальные фонды.

— Материнский капитал ожидает указаний — В правительстве пока не определили правила его выдачи — В 2020 году правительство планирует потратить на выплату материнского капитала более 436 млрд руб., следует из поправок Минтруда к бюджету Пенсионного фонда на 2020–2022 годы.

— В автобусы набились кураторы — Минтранс и ВЭБ.РФ спорят за средства на программу обновления регионального парка — В правительстве разворачивается борьба за средства на развитие городского транспорта в регионах. Минтранс решил не останавливаться на обновлении парков в 20 городах в рамках нацпроекта и готовит программу развития городских автобусных перевозок.

— Блокчейну срезали бюджет — Планы вложений в технологию стали скромнее — На развитие блокчейна в России до 2024 года планируется потратить 28,4 млрд руб., которые пойдут в том числе на внедрение распределенных реестров в маркировку товаров и сферу ЖКХ, следует из нового проекта "дорожной карты" "Ростеха".

— Перед бизнес-климатом не все равны — ВБ признал отрыв Doing Business от реальности — Влияние индикаторов бизнес-климата, зафиксированных на бумаге и отраженных в рейтинге Doing Business (DB), на успешность компаний зависит от реального контроля за исполнением контрактов, заявляют во Всемирном банке (ВБ).

— Дали демографическую фору — Большая часть выпускников-2020 уверена в отличном трудоустройстве на старте — Исследование компании FutureToday в рамках ежегодного "Рейтинга лучших работодателей" со всей отчетливостью показывает положение на рынке труда новой, одной из самых некрупных по размеру когорты молодых выпускников университетов.

— Росстат меняет представление об инвестиционной активности промышленности — Мониторинг инвестиционного климата — Росстат опубликовал исследование инвестактивности организаций в 2019 году – оно прошло в октябре 2019 года в 85 регионах в виде опросов 8,9 тыс. промышленных компаний, не относящихся к малым предприятиям (инвестировали 94% респондентов), и 14,2 тыс. малых компаний (без микрокомпаний, инвестировали 40%) в добыче, обработке, электроэнергетике и коммунальном секторе.

— "Был парадоксален на грани юродства" — Умер протоиерей Всеволод Чаплин — Вчера на 52-м году жизни скоропостижно скончался один из самых известных клириков Русской православной церкви — протоиерей Всеволод Чаплин.

— Мосгордуме подкладывают полномочий — Фракция "Яблока" намерена расширить возможности столичного парламента по назначению и отставке чиновников — Лидер фракции "Яблока" в Мосгордуме Максим Круглов подготовил поправки к уставу Москвы, которыми предлагает существенно расширить полномочия столичного парламента.

— Поправки в Конституцию вносят в бюллетени — ЦИК поручил региональным комиссиям проверить готовность к общероссийскому голосованию — Центральная избирательная комиссии начала подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Оно пройдет на основании закона о поправке к Конституции РФ (принят в первом чтении Госдумой) и внутренних актов ЦИКа, с использованием систем ГАС "Выборы" и "Мобильный избиратель".

— Разбой как средство борьбы с терроризмом — Защита считает, что пропавшие при налете деньги предназначались боевикам — Как стало известно "Ъ", Лефортовский райсуд признал разбоем нападение на частного инкассатора, собиравшего деньги у продавцов ТЦ "Москва", и дал налетчикам по 6 лет колонии. Этим решением остались недовольны все.

— Чекист не смог уйти от "Енота" — Дело об участии офицера в ЧВК признано законным — В Краснодаре суд отказал в признании незаконными постановлений СКР о возбуждении уголовных дел в отношении майора ФСБ Александра Мрищука.

— "Дыру" в банке закрыли приговором — Осуждены обвиняемые в хищении 50 млн руб. — Как стало известно "Ъ", Тверской суд столицы вынес приговор по делу о хищении 50 млн руб. в Лесбанке.

— В порядке правозащитного надзора — Комитет против пыток рассказал Генпрокуратуре и СКР, как следователи прикрывают насилие со стороны силовиков — Правозащитная организация "Комитет против пыток" направила в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР) доклад о том, как следователи нарушают закон при рассмотрении жалоб на действия правоохранительных органов.

— Медицина не была бессильна — Нижегородские врачи незаконно отказывались выписать дорогое лекарство — Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности нижегородских врачей, которые долгое время не оказывали помощь семье из семи человек, страдающих от редкого генетического заболевания.

— Программист остался без компенсации — Суд не признал его интеллектуальных прав — Санкт-Петербургский городской суд отменил решение суда первой инстанции о выплате 23 млн руб. программисту Антону Мамичеву за нарушение его интеллектуальных прав швейцарской Veeam Software AG и ее дочерним ООО "Интервим".

— Митинги просят усилить референдумом — В Кировской области отказываются принимать опасные отходы — В выходные в Кирове прошел уже второй массовый митинг по экологической теме — около тысячи человек вышли на протест против строительства комплекса по переработке и уничтожению особо опасных отходов.

— "Ситуация еще недостаточно изменилась, чтобы можно было выступить за снятие санкций" — Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр о перспективах отношений Берлина и Москвы — Послом в России бывший глава политического департамента Министерства обороны ФРГ Геза Андреас фон Гайр стал еще осенью, однако с российскими журналистами фактически не общался.

— КПК нарастила ВПК — Китай обогнал Россию по производству вооружений — Китайский военно-промышленный комплекс превзошел российский и теперь уступает только американскому. Такие выводы содержатся в новом докладе авторитетного Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

— Энергоцены растягивают между сетями — Тариф ФСК может вырасти в три раза — Как выяснил "Ъ", при одобрении идеи о дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) "Россети" рассчитывают на его рост в среднем в 3,3 раза за три года.

— Доход вернут по закону — Граждан предложено избавить от потерь при неправомерных переводах пенсионных накоплений — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предлагают законодательно закрепить возврат потерянного инвестдохода в случае неправомерного перевода накоплений граждан.

— ФАС заступилась за робота Веру — HeadHunter обязали не мешать использованию софта для рекрутинга — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила, что онлайн-сервис HeadHunter нарушил законодательство о конкуренции, запрещая своим клиентам работать с разработанным компанией "Стафори" роботом Верой, автоматизирующим услуги рекрутеров.

— Факторинг намагнитило — Торговая сеть предложила отрасли новые правила игры — "Магнит" увеличил и сделал публичными тарифы для факторинговых компаний за услуги по верификации поставок.

— "Зенит" покидает антикризисный менеджер — Главой банка станет выходец из "Татнефти" — Председатель правления банка "Зенит" Олег Машталяр, выполнявший роль антикризисного менеджера, в ближайшее время покинет свой пост.

— Доход вернут по закону — Граждан предложено избавить от потерь при неправомерных переводах пенсионных накоплений — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предлагают законодательно закрепить возврат потерянного инвестдохода в случае неправомерного перевода накоплений граждан.

— ВСЗ займется военным заказом — Верфь может построить патрульный ледокол для ФСБ — По данным "Ъ", Выборгский судостроительный завод (ВСЗ), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), готовится в марте подписать контракт на строительство патрульного ледокола для ФСБ за 18 млрд руб.

— ОАО РЖД не подвезут дивидендов — Выплаты от ФГК резко сократятся — В 2020 году основным источником дивидендных поступлений ОАО РЖД перестанет быть Федеральная грузовая компания (ФГК), выплатившая материнской структуре за три года около 42 млрд руб.

— Сим-карты отправят через AliExpress — "Вымпелком" открыл новый канал продаж — "Вымпелком" (бренд "Билайн") первым из российских операторов связи начал продавать сим-карты на AliExpress. Это может помочь ему улучшить ситуацию с падающей абонентской базой, считают эксперты.

— KFC подвинет шаурму — Корпорация освоит малые города — Открыв в РФ более 900 точек обслуживания в большинстве крупных городов страны, сеть KFC планирует сконцентрироваться на развитии объектов малого, до 120 кв. м, формата с усеченным меню в малых и средних городах РФ.

— "Азбуку вкуса" изучат фермеры — Топ-менеджером сети стал основатель LavkaLavka Борис Акимов — Стоявший у истоков фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов вышел из этого бизнеса и перешел на работу в "Азбуку вкуса".

— "Интеко" осваивается в Раменках — Девелопер может купить 0,45 га на западе Москвы — Готовящийся к IPO девелопер "Интеко" наращивает портфель проектов. Так, компания может приобрести 0,45 га в московском районе Раменки у структуры, которая может быть связана с "Киевской площадью" Года Нисанова и Зараха Илиева.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Реновацию могут запустить по всей России — Вице-премьер Марат Хуснуллин предлагает распространить опыт Москвы по всей стране — Новый зампред правительства России Марат Хуснуллин в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1" предложил начать всероссийскую программу реновации жилья: "Я считаю, что реновацию необходимо развивать по всей стране, надо начинать отрабатывать проект с крупных городов".

— Изменит ли ожидаемая отставка Владислава Суркова отношения Москвы и Киева — Бывший вице-премьер Дмитрий Козак мог бы придать им новую динамику, считает эксперт — Помощник президента России Владислав Сурков, курировавший в Кремле Украину, покинет госслужбу, сообщил в субботу утром в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

— Оппозиционеры запускают кампанию "Нет!" против изменения Конституции — Их претензии к отдельным поправкам непонятны большинству населения, считает эксперт — Общественная кампания "Нет!" против президентских поправок в Конституцию может превратиться в референдум о недоверии к власти.

— Послание президента подняло рейтинги Путина после рекордно низких цифр декабря — Однако говорить о тенденции к их дальнейшему росту пока рано, считают эксперты — Президентское послание и отставка правительства стали главными событиями, а рейтинги Владимира Путина выросли на 2–3 процентных пункта (п. п.) после максимального проседания за все годы правления, следует из данных ФОМа и ВЦИОМа.

— Численность населения России снова сократилась — Меры из послания президента на этот тренд повлиять не могут, считают экономисты — Численность населения России сократилась в 2019 г. второй год подряд. Убыль составила 35 600 человек, сообщил Росстат, это меньше, чем в 2018 г., когда оно сократилось на 99 700 человек.

— Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей — О таких рисках снижения порога беспошлинной торговли предупреждают эксперты Высшей школы экономики — Значительное снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа приведет к тому, что российская экономика потеряет 81 млрд руб. за 2020–2023 гг.

— Тимур Липатов: "Siemens заявил, что не передаст контроль над технологиями – по политическим мотивам" — Гендиректор "Силовых машин" рассказывает о планах строительства собственной турбины и разъясняет суть спора c Siemens — В декабре "Силовые машины" Алексея Мордашова со второй попытки выиграли конкурс на получение субсидии на НИОКР для создания в России газовых турбин средней и большой мощности.

— Российским авиакомпаниям пришлось искать замену Boeing 737 Мах — Utair заказала другие суда — Шестой по величине в России авиакомпании Utair пришлось искать замену самолетам Boeing 737 Max. Их полеты и поставки в прошлом году были остановлены и возобновятся не раньше лета.

— Российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай из-за коронавируса — Это направление входило в десятку популярных для зимнего отдыха — Российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай с конца прошлой недели после того, как вечером в пятницу, 24 января, такие рекомендации дал Ростуризм, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

— Магазины разливного пива могут массово закрыться в Подмосковье — Причина – новый местный закон о торговле пивом — Общественная организация "Опора России" попросила руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева проверить, не противоречат ли закону о конкуренции региональные ограничения на торговлю пивом в Московской области.

— Только треть россиян знают, что такое искусственный интеллект — Но больше половины уже готовы использовать его в повседневной жизни — Лишь 29% россиян понимают, что такое искусственный интеллект (ИИ). К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного ВЦИОМом совместно с Аналитическим центром при правительстве России.

— "Фосагро" готова пожертвовать экспортом удобрений ради внутреннего рынка — Компания прогнозирует рост спроса в России из-за бума сельхозпроизводства — В 2019 г. потребление минеральных удобрений в России выросло на 14,5% до 9,5 млн т, в 2020 г. рост может составить еще 5–10%.

— "Ростелеком" заключил крупнейшую сделку по аренде офисов в Москве — В конце декабря оператор арендовал всю офисную часть комплекса "Академик" на юго-западе Москвы — "Ростелеком" взял в аренду у "Актион девелопмента" всю офисную часть бизнес-центра "Академик", расположенного на пр-те Вернадского, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к обеим компаниям.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Слухи идут на поправку — Павел Крашенинников комментирует ключевые моменты предлагаемых изменений в Конституцию — Послание Президента Федеральному Cобранию и предложенные им поправки в Конституцию — тема номер один в обществе. Люди ждут реальных перемен и надеются, что их жизнь будет меняться к лучшему. Но возникают и вопросы.

— Домашняя ипотечка — Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми — Возможная экономия российских семей при покупке жилья по ипотечному кредиту благодаря мерам господдержки может оказаться выше двух миллионов рублей, посчитали в аналитическом центре госкомпании ДОМ.РФ.

— Преступления без срока давности — Александр Бастрыкин: СКР расследует дела о геноциде, совершенном фашистами — Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал "Российской газете" о том, почему и спустя десятилетия не прекращается расследование преступлений фашистских оккупантов.

— Свести счеты — Минюст прописал порядок защиты социальных выплат от взыскания приставами — Министерство юстиции РФ прописало порядок взыскания средств с банковских счетов должников. Главное новшество в том, что теперь социальные пособия будут защищены от случайного взыскания судебными приставами.

— Писатели и читатели — Пять главных вопросов к новым трудовым книжкам — Работодатели уже начали рассылать сотрудникам уведомления о том, что им необходимо определиться с ведением трудовой книжки — оставить привычный бумажный вариант или перейти на электронный формат. У работников еще целый год впереди, чтобы определиться с выбором.

— Зима под контролем — Владимир Путин обсудил с главой "Россетей" работу энергосистемы страны — О том, как энергосистема страны проходит аномально теплый период, президенту на встрече в Ново-Огарево рассказал глава "Россетей" Павел Ливинский. Массовых отключений нет. Речь также шла об итогах года и планах развития.

— Не в чистом поле — Вячеслав Володин проверил ход строительства школ в Саратове — Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем округе в Саратове встретился с избирателями. Он проконтролировал, как ведется строительство социальных объектов.

— Работа в Кремле — Дмитрий Козак, Максим Орешкин и Владимир Мединский назначены в администрацию президента — Президент Владимир Путин назначил экс-министров Максима Орешкина и Владимира Мединского своими помощниками, а бывшего вице-премьера Дмитрия Козака — заместителем главы Администрации президента.

— Цепные реакции — Приведет ли освобождение граждан от установки электросчетчиков к росту тарифов — Рост тарифа на электроэнергию выше инфляции может произойти из-за передачи ответственности за замену электросчетчиков с потребителей на поставщиков, считает председатель Комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

— Города для жизни — Марат Хуснуллин: Программа реновации жилья необходима всей стране — Проект реновации нужно распространять по всей России, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Начать можно с крупных городов.

— Слово о главном — В регионах проходят обсуждения поправок в Конституцию РФ — В российских регионах началось активное обсуждение изменений в Конституцию. В минувшие выходные дискуссии с участием представителей общественности состоялись, в частности, в Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее.

— Диплом без парты — Женщины с детьми смогут учиться дистанционно — Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и желающие подучиться по направлению служб занятости, смогут это сделать не выходя из дома — дистанционно.

— Погоны по уставу — В России могут ужесточить ответственность за незаконную продажу и ношение воинской формы — Представители некоторых общественных движений направили обращение в Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции опубликовали в СМИ предложения об ограничении в свободной продаже формы сотрудников МВД.

— Субсидии выйдут в море — Государство поддержит круизы в Крым — Государство будет субсидировать круизы по Черному морю, чтобы удержать цены на "социальном уровне". Проект постановления правительства об этом разработал Минтранс, документ проходит общественное обсуждение.

— Маски спрошены — Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус — Во всех аэропортах Москвы, куда прибывают рейсы из Китая и Таиланда, пассажиров первыми встречают специалисты Роспотребнадзора с тепловизорами. Эти портативные устройства, похожие внешне на фотоаппараты, позволяют дистанционно померить температуру.

— Бюджетный вариант — Bloomberg назвал растущие на смене правительства компании — Обновление состава правительства и объявленные меры поддержки спроса на какое-то время стали новым катализатором притока капитала на российский рынок акций.

— Что на выходе — Повлияет ли соглашение по Brexit на фунт и на РФ — Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил свою подпись под соглашением с Евросоюзом об условиях выхода из его состава (Brexit).

— Барьер построен — В России случаи заражения новым вирусом не подтвердились — Лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано, сообщил в Telegram замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Все пациенты, попавшие в поле зрения врачей с признаками простуды, заболели ОРВИ или обычным гриппом.

— Как убивают стволы — Уничтожены свыше 152 тысяч единиц изъятого оружия и более 2 миллионов патронов — Что делать с изъятым, конфискованным или добровольно сданным оружием? Для страны, где около четырех миллионов граждан вооружены огнестрельными стволами, причем на законных основаниях, это не праздный вопрос.

— Газ возим, санкции в уме — Десять танкеров для "Арктик СПГ-2" построят за рубежом — Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что "Новатэк" закажет 10 судов-газовозов за границей для своих новых проектов по сжижению газа. Таким образом, уже к 2024 году российская компания должна быть обеспечена транспортными мощностями для увеличения объемов торговли сжиженным природным газом (СПГ).

— Выданный не по закону — Татьяна Москалькова о нарушении прав российского гражданина Винника — Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с заявлением о нарушении прав российского гражданина Александра Винника.

— Процент удачи — Адвокатам пропишут правила гонораров успеха — В Федеральной палате адвокатов России состоялось заседание рабочей группы по подготовке правил применения "гонорара успеха".

— Оценить состояние — КС РФ обязал уточнить правила обеспечения отпусками полицейских — Судьи Конституционного суда РФ обязали федерального законодателя поставить точку в споре, можно ли приравнять понятия "по болезни" и "по состоянию здоровья". Разбирательство было проведено в связи с жалобой бывшего заместителя начальника полиции УМВД РФ по городу Перми Владимира Чистякова.

— Напишите Дуде — Польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев — К началу 1945 года, по оценкам экспертов, Варшава была разрушена на 84 процента, промышленные предприятия и культурные объекты были уничтожены на 90 процентов, жилые дома — на 72 процента. В боях за освобождение Варшавы погибли 200 тысяч воинов Красной армии.

— Диктофон попросили не брать — Госсекретарь объяснил, что думают в США о месте Украины на карте — Громким скандалом закончилось интервью госсекретаря США Майка Помпео Национальному общественному радио (NPR). Разговор на внешнеполитические темы с журналисткой Мэри Луиз Келли в буквальном смысле вывел из себя Помпео.

— Женский взгляд — Мужчинам запретили судить конкурс красоты "Мисс Германия" — В Германии впервые прошел конкурс красоты, в жюри которого не было мужчин. При таком раскладе неудивительно, что по новым правилам финалисток отныне будут оценивать не за внешние данные, но за "богатый внутренний мир".

— Машина времени Рара — Известный немецкий политолог написал "политический триллер" о России и ЕС — Опричники Ивана Грозного, афонские старцы, западные шпионы и мировые лидеры XXI века — вереница персонажей и эпох проходит на страницах новой книги Александра Рара.

— Хурба не принимает — Аэропорт в Комсомольске-на-Амуре приостановил работу, лишившись сертификата Росавиации — Начиная с 23 января аэропорт Хурба Комсомольска-на-Амуре не принимает гражданские рейсы. Руководство воздушной гавани, имеющей класс "В", выпустило уведомление, что приостанавливает обслуживание полетов до устранения замечаний, сделанных контролирующими органами.

— Несладкий гранит науки — В каком из городов России удобнее всего живется студенту?— Быть студентом выгоднее всего в Саратове, Челябинске, Воронеже, Барнауле и Тольятти — как показало исследование Авито, в этих городах и зарплата неплохая, и аренда квартиры обойдется совсем недорого.

— Талант бьет ключом — Почему общество не понимает таких шуток политика — Широкий резонанс вызвало поведение руководителя Чувашии Михаила Игнатьева на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин. Глава региона фактически заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины.

— "Мамонтята" продолжают рисковать — Сотни рыбаков вновь были оторваны на льдине на юге Сахалина — В воскресенье днем на юге Сахалина в заливе Мордвинова около шестисот рыбаков-любителей остались отрезанными от берега после того, как по льду прошла трещина.

— Водитель не удержал автобус — В Перми в массовой аварии пострадали 15 человек — В воскресенье в Пермском крае около 9.00 утра на 414-м километре автодороги М7 "Волга" произошло ДТП с участием рейсового автобуса, грузовика и легковушки, в котором травмы различной степени тяжести получили 15 человек.

— Соединить культуру и веру — В храме Христа Спасителя открылись Рождественские чтения — Неофициальным, квази-Поместным собором назвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения, которые стартовали в храме Христа Спасителя.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Маломобильное приложение: ЦБ проверит банки на удобство для инвалидов — В 20 кредитных организаций придут "тайные покупатели" с ограниченными возможностями — ЦБ пришлет в российские банки "тайных покупателей" — маломобильных граждан, людей со слабым зрением и слухом, а также ментальных инвалидов.

— Больные меры: МИД России просят ограничить поток туристов в Китай — В Госдуме считают, что власти должны обезопасить россиян от неизвестного вируса — Поездки российских туристов в Китай нужно временно прекратить, а правительство должно принять меры защиты от коронавируса. Об этом говорится в обращении лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского в адрес главы МИД Сергея Лаврова.

— Разговоры в сторону: россияне стали меньше общаться по телефону — Распространение мессенджеров за год снизило мобильный голосовой трафик на миллиарды минут — Спрос на мобильную телефонию в РФ неуклонно снижается — за девять месяцев 2019 года россияне выговорили на 4,2 млрд минут меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Такую динамику зафиксировали в Минкомсвязи.

— Несвежая зелень: банки РФ втрое снизили обязательства перед иностранцами — Пять лет санкций простимулировали девалютизацию финансового сектора России — Санкции оказались лучшим стимулом для дедолларизации нашей экономики. Обязательства российских банков перед нерезидентами почти за пять лет сократились более чем втрое — с $181 млрд до $59 млрд.

— Теплый прием: в вузы Следственного комитета возьмут больше сирот — В следующем году в академиях СК для таких абитуриентов выделят 40% бюджетных мест — Следственный комитет РФ намерен увеличить долю бюджетных мест в своих вузах для детей-сирот. В следующем учебном году она вырастет до 40%, и шанс поступить в академии СК получат 200 таких выпускников.

— "Факт спасения Польши Красной армией стараются затушевать" — Посол РФ в Польше Сергей Андреев — о том, как Варшава пытается забыть об освободителях Освенцима — Официальная Варшава старается реже вспоминать, что Освенцим освободила Красная армия. Об этом в интервью "Известиям" в день 75-й годовщины освобождения концлагеря рассказал посол России в Польше Сергей Андреев.

— Неестественный отбор: под гильотину хотят пустить требования монополий — Бизнес предложил отменить избыточные внутренние нормативы госкорпораций для бизнеса — Под "регуляторную гильотину" предлагают пустить предписания естественных монополий — таких как "Газпром" или РЖД. С такой инициативой в правительство планирует обратиться "Деловая Россия", сообщил "Известиям" председатель объединения Алексей Репик.

— Тариф щадящий — С первого февраля плата за проезд большегрузов по федеральным трассам составит 2,20 рубля за километр — Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован на 16 копеек в первый день февраля, напомнили "Известиям" в Минтрансе России и Росавтодоре.

— Скручу — верчу: в Думе обсудят наказание за манипуляции с пробегом — Рассматриваются различные санкции — от штрафов до уголовного преследования — В Госдуме в феврале планируется обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин, сообщили "Известиям" в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), информацию подтвердили в комитете ГД по транспорту.

— Коронный прием: успеют ли ученые создать лекарство от "китайского" вируса — 2019-nCoV все быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку — "Китайский" коронавирус по своему строению схож с возбудителем тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), ставшего причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, выяснили ученые из КНР.

— Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию — За год розничная стоимость популярного антисептика выросла больше чем на четверть — За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, выяснили "Известия". Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%.

— Сессия автоматом: ПАСЕ одобрит санкционный механизм Совета Европы — Российская и украинская делегации встретятся в ассамблее впервые за последние три года — В Страсбурге открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как рассказали опрошенные "Известиями" депутаты ПАСЕ, ее основной темой станет санкционный механизм СЕ. Его главная цель — пресекать нарушения странами-членами своих уставных обязательств.

— "Резкостью он хотел обратить внимание" — Каким запомнился протоиерей Всеволод Чаплин — В воскресенье на 52-м году жизни скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Экс-председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом был фигурой неоднозначной и порой даже одиозной, но равнодушными его высказывания не оставляли никого. Чем запомнился священнослужитель и каким он войдёт в историю.

— "Иногда мне страшно, что всё это повторится" — Как в Польше готовились к юбилею освобождения Освенцима советскими войсками — В польском Освенциме 27 января отметят 75-ю годовщину освобождения Красной армией, пожалуй, самого известного концентрационного лагеря Второй мировой войны.