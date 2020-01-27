САРАТОВ, 27 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Торговое представительство Пензенской области создано в китайском городе Сиань в провинции Шэньси, сообщил в понедельник губернатор российского региона Иван Белозерцев.

"Китайский рынок является крупнейшим в мире, и наша важнейшая задача — помочь предприятиям выйти на эту площадку. Для решения этой задачи на базе российско-китайского инновационного парка "Шелковый путь" создано представительство "Корпорации развития Пензенской области", которое будет помогать нашим предпринимателям", — сказал Белозерцев в ходе оглашения инвестиционного послания, онлайн-трансляция которого велась в его аккаунте в Instagram.

Пензенские власти ранее сообщали, что регион планировал до конца 2019 года открыть торговое представительство в китайском городе Сиань на территории китайско-российского инновационного парка "Шелковый путь", где будут представлены экспортно-ориентированные компании Пензенской области со своими продуктами и технологиями. В частности, свои экспозиции на базе будущего торгпредства намерены создать группы "Дамате" и "Черкизово". Позднее Белозерцев в интервью РИА Новости уточнил, что открытие торгпредства намечено на первый квартал 2020 года.