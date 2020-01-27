МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

"Всего выявлено 104,9 тысячи преступлений данной категории. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 447,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что в 2019 году число преступлений в сфере экономики сократилось на 4,1% по сравнению с 2018 годом.

Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 60,3%, уточняют в ведомстве.

"Подразделениями органов внутренних дел выявлены 88,7 тысячи преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 84,6%", — сообщает МВД.