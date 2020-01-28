МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Число мошенничеств в первый день онлайн-распродажи "киберпонедельник" снизилось вслед за интересом россиян, заявил РИА Новости руководитель группы аналитиков Brand Protection компании, специализирующейся на борьбе с киберугрозами, Group-IB Антон Долгалев.

Одна из крупнейших ежегодных онлайн-распродаж "киберпонедельник" стартовала в России 27 января, продлится она три дня. Акция Cyber Monday пришла к нам, как и "черная пятница", из США. "Киберпонедельник" проводится в России уже в седьмой раз, но в отличие от американского выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая, таким образом, сезон зимних распродаж.

"Первый день online-распродажи "киберпонедельник" показал снижение интереса к этой акции со стороны интернет-покупателей. Если в январе 2018 года мы фиксировали почти 162 000 запросов в месяц на эту тему, а в январе 2019 года — 238 000 запросов, то в начале 2020 года только 33 000 запросов в месяц", — рассказал Долгалев.

"Резкое падение интереса аудитории привело и к снижению числа мошенничества — киберпреступникам не выгодно вкладываться в создание инфраструктуры под непопулярную акцию. Исключения составляют старые проверенные способы, которые хоть на ком-то, да сработают, и не требуют больших затрат — это опросы с использованием имени бренда и звезд, акции и фейковые подарки", — отметил он.