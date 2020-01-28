(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Пусть сильнее грянут буры — Добыча на Пайяхском нефтяном месторождении потребует больших ресурсов — Как стало известно "Ъ", претендующий на налоговые льготы "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова утвердил проект пробной эксплуатации Пайяхского нефтяного месторождения.

— Фильтруй кальян — Оборот всех курительных устройств предложено жестко регулировать — Автор законопроекта о регулировании электронных курительных устройств сенатор Валерий Рязанский разработал поправки ко второму чтению документа.

— Приговор Константину Котову попал под суд — КС опередил Генпрокуратуру в проверке его законности — Конституционный суд России неожиданно вынес определение о необходимости пересмотреть приговор программисту Константину Котову, ранее осужденному на четыре года колонии за "неоднократные нарушения" на митингах.

— Российский бизнес подхватил китайский вирус — Потери ждут авиаторов, отельеров и ритейлеров — Распространение коронавируса в Китае начало прямо сказываться на компаниях, занятых в туризме, транспорте и торговле.

— Послание президента расписали по срокам — Принципиальные споры в правительстве должны закончиться к лету — Кремль опубликовал перечень поручений президента по итогам послания Федеральному собранию.

— Неопределенность ударила по состоятельности — Количество корпоративных банкротств в мире в 2020 году может вырасти на 6% на фоне по-прежнему низких темпов роста экономик развитых стран, торговых споров и политической неопределенности, прогнозируют эксперты страховой компании Euler Hermes (входит в группу Allianz).

— Битый небитого кормит — Трудоустройство женщин может приводить к росту домашнего насилия — Расширение экономических возможностей женщин в развивающихся странах может увеличить их шансы оказаться жертвой домашнего насилия, если они ограничены в праве на развод, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ).

— ЦБ раскрасил регионы — Регулятор обозначил "токсичные" территории в ОСАГО — Банк России выпустил свою версию рейтинга "токсичных" регионов с точки зрения ОСАГО.

— Партия не без правительства — Дмитрий Медведев призвал "Единую Россию" взаимодействовать с министрами — Глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел в понедельник первое публичное партийное мероприятие с момента своей отставки.

— Премьера уволили по-семейному — Глава Ингушетии отправил в отставку правительство, не предъявив претензий — Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник отправил в отставку региональное правительство, которое не успело проработать и полгода.

— К Конституции нашлось 100 предложений — Рабочая группа собрала массу поправок к президентскому варианту реформы — Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ на заседании в понедельник, 27 января, продолжила обсуждать возможные дополнения к президентскому законопроекту о внесении изменений в Основной закон страны.

— Бывший сенатор доверяет только ФСБ — Рауф Арашуков не хочет общаться со следователем СКР — Четыре новых уголовных дела возбуждены в отношении находящегося под стражей бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова.

— В конкурсах МИДа ищут откаты — Арестован чиновник, отвечавший за госзакупки — Как стало известно "Ъ", в Москве по подозрению в получении взяток арестован чиновник, отвечавший за госзакупки в интересах МИДа.

— Командование Росгвардии укрепили по-сибирски — Назначен первый заместитель Виктора Золотова — Президент Владимир Путин назначил нового первого заместителя главы Росгвардии.

— В деле риэлтора прозвучало новое имя — Экс-гендиректора потерпевшей компании подозревают в причастности к хищению недвижимости — Как стало известно "Ъ", в уголовном деле, обвиняемым по которому проходит владелец нескольких московских торговых центров Денис Маяков, имеется еще один фигурант — бывший генеральный директор компании "Аверс-М" Ольга Воронецкая.

— Бухгалтеры обсчитали ядерный комплекс Минобороны — За масштабные хищения под суд отдали группировку военных финансистов — Военная прокуратура утвердила и направила в суд материалы уголовного дела о хищении более 350 млн руб.

— Дню Победы предложили новый формат — Другие государственные праздники интересуют россиян как дополнительные выходные — Россиян смущает излишний милитаристский уклон и помпезность мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, но сам праздник они относят к числу самых важных, тогда как День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября) таких эмоций не вызывает — их не понимают и часто путают.

— Человеку в маске чихать на вирус — Медики говорят о неустойчивости коронавируса, а правительство готовит план борьбы с ним — Китайский коронавирус пока не проник в Россию, но уже вызвал озабоченность правительства РФ: премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать план по борьбе с угрозой.

— В Подмосковье меняется точка зрения на водителей — На смену треногам приходят новые камеры на крышах автомобилей — На подмосковных дорогах появились новые дорожные камеры, установленные на крыше седанов Lada Granta.

— Под импичмент Дональда Трампа подложили книгу — Мемуары Джона Болтона могут помешать быстрому оправданию президента США — Процесс по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, не преподносивший доселе сюрпризов, подходит к решающему моменту — голосованию по вызову свидетелей.

— Владимир Зеленский встал на сторону Польши во Второй мировой — Киеву и Варшаве удалось сблизить позиции по вопросам истории — Президент Украины Владимир Зеленский посетил Варшаву с рабочим визитом, главным событием которого стало участие в церемонии по случаю 75-летия со дня освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

— В Армении сцепились ветви власти — Глава Конституционного суда готовит иск против премьер-министра Никола Пашиняна — Председатель Конституционного суда (КС) Армении Грайр Товмасян решил подать в суд на премьер-министра Никола Пашиняна.

— Инвесторов приманили метры — Жилье стало выгоднее депозитов — Постоянное снижение средних ставок по вкладам может стимулировать консервативных инвесторов обратиться к приобретению жилья для его сдачи в аренду.

— Geopromining передают в одни руки — Роман Троценко может консолидировать компанию — Основатель Geopromining Симан Поваренкин продает свою долю бизнесмену Роману Троценко, который вошел в капитал компании в прошлом году.

— Промышленность бросили на сети — Правительство одобрило рост тарифа ФСК — По данным "Ъ", правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минэнерго о дифференциации тарифа ФСК.

— Рынок ждет вакцину — Курс доллара на российском рынке превысил 63 руб./$ — Так высокого американская валюта не поднималась с середины декабря прошлого года.

— Нерезиденты вернулись за прибылью — Оттоки прошлого года компенсировал рост котировок российских акций — По итогам 2019 года объем вложений иностранных фондов в российский рынок почти вернулся к значениям докризисного 2013 года — $83,3 млрд против $85,6 млрд.

— Фонды перешли на удержание — Клиентов НПФ отговаривают от перевода накоплений — По итогам прошлого года лишь чуть более 5% граждан решили отказаться от первоначального решения сменить пенсионного страховщика.

— Конец года не вытянул ипотеку — Но банкиры настроены на рекордные выдачи в этом году — Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют отсутствие роста выдач ипотеки по итогам 2019 года по причине установившихся на рынке высоких процентных ставок.

— ЛУКОЙЛ ищет Тюлений в Каспийском море — Компания просит у Владимира Путина три участка — ЛУКОЙЛ хочет расширить свою ресурсную базу в России за счет участков на Каспии.

— РРПК поделится уловом — Компания Глеба Франка продала часть квот — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка оптимизирует пакет собственных квот.

— FlixBus вырулил в Россию — Европейский перевозчик начал продажу билетов на рейсы Москва—Минск — Один из крупнейших европейских автобусных перевозчиков FlixBus вышел на российский рынок через белорусского партнера.

— Промышленность бросили на сети — Правительство одобрило рост тарифа ФСК — По данным "Ъ", правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минэнерго о дифференциации тарифа ФСК.

— Ноутбуки подключили к маркетплейсам — Inventive Retail Group запустила новый бизнес — Inventive Retail Group (IRG), управляющая розничными сетями re:Store, Samsung и др., начала оказывать услуги развития интернет-магазинов и страниц на маркетплейсах для сторонних брендов.

— "Лев" собрал Lego — Издательство консолидирует рынок детских журналов — Компания "Лев" Льва Елина займется дистрибуцией, а в перспективе и выпуском детских журналов под брендами "Три кота" и Lego издательства "Оригами", входящего в крупнейший книгоиздательский холдинг "Эксмо-АСТ".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Бизнес предложил поправить проект Путина о сокращении уголовных рисков — Иначе условия для предпринимателей могут только ухудшиться, предупреждают юристы — В конце года президент Владимир Путин сделал бизнесу подарок – согласился частично освободить предпринимателей от уголовной ответственности за валютные и налоговые нарушения, а также ограничил применение статьи, по которой сотрудников компании можно обвинить в создании преступного сообщества.

— Титов предлагает ограничить сроки изготовления судебных протоколов — Задержки с ними приводят к месяцам ожидания апелляции в заключении — К председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов с просьбой проанализировать практику передачи дел в суды апелляционной инстанции и ограничить сроки изготовления протоколов судебного заседания.

— Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову — Ранее проверить законность наказания поручил Генпрокуратуре Владимир Путин — Суд сослался на правовые позиции, ранее сформулированные им в решении по делу Ильдара Дадина.

— США и Израиль объявят во вторник мирную "сделку века" для палестинцев — Самим палестинцам она заведомо неприемлема — Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник может раскрыть детали "сделки века" – своего плана по урегулированию арабо-израильского конфликта, сообщило агентство Reuters.

— Гендиректор "Сухого" уйдет в отставку до конца недели — Причина может быть связана со срывом сроков поставки первого истребителя Су-57 — Уже в четверг совет директоров освободит от занимаемой должности гендиректора "Сухого" 58-летнего Игоря Озара, сообщили "Ведомостям" два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.

— "Единая Россия" может лишить партбилета главу Чувашии — Михаилу Игнатьеву, нарушившему партийную этику, прочат отставку еще с прошлого года — Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала в понедельник президиуму своего генерального совета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева.

— Счетная палата раскритиковала ЦБ за слабое развитие финансового рынка — Количество финансовых институтов резко сократилось, уровень конкуренции упал, а банковская сфера почти не выросла — У российского финансового рынка есть "значительные резервы" для ускорения роста экономики, считают аудиторы Счетной палаты.

— Филипп Мажистретти: "Инвестиции в Кран-Монтану сделают свое дело" — Президент компании – оператора подъемников Кран-Монтаны рассказывает о новой жизни одного из старейших люксовых курортов Швейцарии.

— Альфа-банк и Алексей Хотин заключили мировое соглашение — Структуры арестованного бизнесмена должны банку $590 млн — Альфа-банк заключил второе мировое соглашение с компаниями Алексея Хотина, владельца рухнувшего банка "Югра", об урегулировании задолженности на $590 млн: стороны достигли договоренностей по всем инициированным банком судебным спорам.

— Проект "Газпрома" и "Русгаздобычи" на Балтике может сильно подорожать — Ему могут понадобиться собственный морской терминал и хранилище для газа — Стоимость мегапроекта "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге может существенно вырасти.

— Создатель сериала "Шторм" сосредоточится на веб-проектах — Компания "Марс медиа" Рубена Дишдишяна станет меньше работать с телеканалами — Компания "Марс медиа" меняет стратегию: теперь она будет производить сериалы прежде всего для онлайн-платформ, рассказал "Ведомостям" ее основатель Рубен Дишдишян.

— Россия может лишиться 70–80% турпотока из Китая из-за вспышки коронавируса — Пострадать могут гостиницы, рестораны, торговля — Вспышка коронавируса в Китае может серьезно повлиять на российскую туристическую отрасль – на долю путешественников из КНР приходится 18% турпотока из-за рубежа в Россию.

— В интернете опубликована база данных клиентов сети алкомаркетов "Красное и белое" — Сначала ее продавали за 15 000 рублей, теперь базу может скачать любой желающий — В интернет утекла база программы лояльности сети "Красное и белое".

— Экс-партнеры аптек "Да, здоров!" и "Азбука Life" добиваются возврата долгов через суды — Аптеки развивала компания совладельца "Магнита" — С начала 2019 г. поставщики лекарств, арендодатели и другие партнеры компании "Мега фарм" подали к связанным с ней юридическим лицам (ООО "Мега фарм", ООО "Да здоров", ООО "Мега фарм Владимир" и др.)

— Мошенничество искажает статистику в ОСАГО — В красную зону ЦБ попало девять регионов — Активность мошенников в ОСАГО искажает показатели страховых компаний в некоторых регионах, указывает ЦБ в мониторинге рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Е-да! — Как отучить продавцов "кормить" свалки?— Сегодня производителям и продавцам дешевле выбросить нераспроданные продукты на помойку, чем отдать нуждающимся.

— Этот подвиг не подвластен времени — В Петербурге отметили день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27 января — святой для каждого петербуржца.

— Ненужная кладь?— Почему дети в Шереметьево оказались брошенными — Полиция разыскивает мужчину, который в воскресенье, как ненужную кладь, оставил сыновей в московском аэропорту Шереметьево.

— Двойной заслон для вируса — Главная задача — даже если кто-то "привезет" вирус в страну — не пропустить его дальше — Количество заболевших "уханьским гриппом" или "уханьской пневмонией" (так неофициально называют заболевание, вызванное коронавирусом 2019-nCoV), приблизилось к трем тысячам человек.

— Первым классом — В России начинается запись в школу — Не позднее 1 февраля все российские школы должны открыть запись в первый класс.

— Жалобы вышли в Сеть — Владимир Путин оценил реализацию инновационных проектов — Итоги реализации инновационных проектов обсудил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой АСИ Светланой Чупшевой в Ново-Огарево.

— Отвечать на запросы — Дмитрий Медведев назвал главные задачи "Единой России" — Партия "Единая Россия" поддерживает работу правительства и будет объективно оценивать его деятельность.

— Только на равных — Делегация России приняла участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы — Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открылась в Страсбурге.

— Диагноз по интернету — Телемедицина поможет качественнее лечить больных — Врачам могут разрешить дистанционно ставить пациентам предварительный диагноз.

— Двойка в четверти — В строительных проектах находят все больше серьезных ошибок — Более четверти комплектов проектной документации "забраковали" в минувшем году специалисты Главгосэкспертизы из-за серьезных технических ошибок.

— Вводная лекция — Валерий Фальков: Минобрнауки станет более открытым — Вице-премьер Татьяна Голикова представила нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова коллективу ведомства.

— Открыты для предложений — В рабочую группу поступило более ста инициатив по изменению Конституции РФ — Граждане, региональные власти, общественные организации по всей стране активно подключаются к обсуждению предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию России.

— Кордон высокого уровня — Михаил Мишустин дал поручения по противодействию опасности коронавируса — Роспотребнадзор за два дня должен подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

— Партия сказала: не надо — Глава Чувашии Михаил Игнатьев ответит по партийной линии — Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.

— Безумие — На прошедшей неделе в Иерусалиме состоялась международная встреча в связи с Днем памяти жертв Холокоста.

— Ветер набирает силу — В России вырастут мощности "зеленой генерации" — Мощность проектов ветрогенерации, которые будут запущены в России до 2025 года, превысит 3,2 ГВт, сообщили "РГ" в минэнерго.

— Защитник кухни — Список профессий для прохождения альтернативной службы будет сокращен — В этом году список профессий для альтернативной гражданской службы (АГС) сократится больше чем на 10%.

— Газ возим, санкции в уме — Десять танкеров для "Арктик СПГ-2" построят за рубежом — Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что "Новатэк" закажет 10 судов-газовозов за границей для своих новых проектов по сжижению газа.

— Воздухом питаются — В России растет популярность смартфонов с беспроводной зарядкой — Российские пользователи гаджетов привыкают жить "без проводов".

— Подтянуть отстающих — В Калининграде инвестпроекты в слабые районы поощрят льготными займами — Главное требование — проекты должны быть реализованы на территории 11 муниципалитетов, расположенных на востоке региона.

— ОСАГО с подвохом — Составлен рейтинг самых "опасных" регионов — Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО.

— Книжка онлайн — Справку о трудовой деятельности можно получить в МФЦ — Сведения о своей трудовой деятельности можно будет получать в центрах по предоставлению госуслуг.

— Птицы высокого полета — Россия может удвоить экспорт курятины в Китай — Россия поставила за рубеж в 2019 году мясо птицы на 323,9 млн долларов, что на 63,5% больше, чем годом ранее.

— Семья согревает — Чем ближе к северу, тем выше рождаемость — В 14 регионах России естественный прирост населения обогнал миграционный.

— Полетят с недоверием — Инспекторы США и Канады совершат облет российских военных объектов — Зарубежные военные инспекторы совершат облет российской территории в рамках международной программы "Открытое небо".

— Чтоб не тонули и не горели — Сезонные риски взяты на особый контроль — О подготовке к природным бедствиям отчитались МЧС России и Рослесхоз.

— Расскажет все чекистам — Экс-сенатор Рауф Арашуков подозревается еще в одном эпизоде хищения на сумму более чем в 266 миллионов рублей.

— Концерт по заявкам — В московской подземке сыграют новые музыканты — Заявки на участие в пятом по счету сезоне проекта "Музыка в метро" принимают со вчерашнего дня.

— Спорили год — Жителям Астрахани вернут переплату за горячую воду на десятки миллионов — В Астрахани расчетный центр теплоснабжающей компании начал возвращать абонентам переплату за горячую воду.

— Адвокат вину не признает — Розыск фигуранта о хищениях в Роскосмосе просят пересмотреть — Мосгорсуд принял к рассмотрению заявление по законности постановления о федеральном розыске адвоката Игоря Третьякова — фигуранта уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса".

— Банкиры на свободе, бухгалтер в тюрьме — Тверской райсуд столицы вынес обвинительный приговор бывшему собственнику и президенту Лесбанка Станиславу Григорьеву, экс-главе департамента этого банка Николаю Мамиофу и бухгалтеру Елене Матвеевой.

— Люди надежнее — Каждый десятый не доверяет машинному интеллекту — Каждый десятый россиянин, 12 процентов, не доверяет искусственному интеллекту.

— Поправка на фестиваль — Яхта "Сибирь" заходит в Аргентину на юбилей открытия Антарктиды — Омские яхтсмены, совершающие кругосветную экспедицию, посвященную 200-летнему юбилею открытия российскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым Белого материка, скорректировали маршрут.

— Про чтение правды — В Москве открылись XXVIII международные Рождественские чтения — В Государственном Кремлевском дворце открылись XXVIII международные Рождественские образовательные чтения.

— Недокрутили — Дилеры предлагают наказывать за скрученный у подержанных автомобилей пробег — Автодилеры предлагают наказывать тех, кто скручивает пробег у автомобилей, штрафом в миллион рублей.

— "Калибры" взяли курс — Передача Военно-морскому флоту России последнего в серии из пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт" запланирована на октябрь 2022 года.

— Бизнес на пушках — Россия сохранила второе место по экспорту вооружений — Мировой рынок вооружений в 2019 году вырос до рекордных в XXI веке 92 миллиардов долларов.

— Собьют в полете — Антиядерный "зонтик", который сейчас защищает столицу от возможного удара межконтинентальных баллистических ракет, проходит глубокую модернизацию, после которой боевые возможности системы противоракетной обороны Москвы будут значительно расширены.

— Стрельба на колесах — В России участились нападения на водителей — Криминальная хроника, рассказывающая о спонтанных разборках между водителями, сегодня совсем не подходит под избитую тему "дорожных войн".

— Кража под секретом — Закончено дело о хищении 300 миллионов у Минобороны — Военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения объявило об окончании работы над "трудным" уголовным делом.

— Болтон — находка для импичмента — Мемуары экс-советника президента США Джона Болтона обостряют межпартийную борьбу — Не успевшая выйти в свет книга экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона уже вызвала очередной политический скандал в Вашингтоне.

— Британской королеве ищут повара — Королеве Елизавете II ищут шеф-повара, который будет готовить для нее блюда классической французской кухни.

— Кук стрелял первым — В биографии Джеймса Кука, знаменитого мореплавателя и первооткрывателя Австралии, неожиданно появились новые детали.

— Вуманоид отправится в космос — Индия в декабре 2020 года направит в космос безногую искусственную женщину.

— В немецком детсаду запретили карнавал — Отныне никаких переодеваний в ковбоев, пиратов, принцесс или "вождей краснокожих" — в детском саду немецкого города Эрфурт (земля Тюрингия) запретили костюмированные утренники.

— Узники стали заложниками — Российскому послу в Польше не дали выступить на мероприятиях, посвященных освобождению Освенцима Красной армией — 27 января на территории бывшего концлагеря Освенцим состоялись памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения этой "фабрики смерти" Красной армией.

— Непристройная вывеска — Верховный суд разъяснил: размещать рекламу на любой части жилого дома без согласия жильцов нельзя — Очень важное разъяснение сделал Верховный суд, когда разбирал спор коммерсантов и ТСЖ.

— Накликали лишнего — Суд обязал начальство доказать, что сотрудник использовал интернет в личных целях — Верховный суд Республики Саха (Якутия) защитил сотрудника вневедомственной охраны от иска за перерасход интернет-трафика.

— Эксперимент на бумаге — Проверку показаний на месте происшествия стали все чаще заменять кабинетными выводами — Недавно стало известно, что возобновилась работа по одному из удивительных дел последних десятилетий.

— Авария по соглашению — В каком случае виновник ДТП может избежать уголовного дела — Если виновник аварии договорился с пострадавшим, все условия примирения выполнены, то даже суд не может настаивать на уголовном преследовании. Такое интересное решение принял Верховный суд.

— В сугробах вязнут тягачи — В Сибири сильные снегопады стали причиной транспортного коллапса — Снежный циклон пришел в Сибирь несколько дней назад.

— Пройдусь по берегу Чермянки — В столице благоустроят за год 5 тысяч магистралей, парков и дворов — С самого начала этого года в округах города жители обсуждают, что предстоит сделать на их территориях по программе "Мой район".

— Бюджет с иголочки — Нижегородских мам учат зарабатывать на семью рукоделием — Для одиноких и многодетных мам открылись бесплатные курсы, где обучаются рукоделию, чтобы иметь постоянный заработок.

— Прецедент Бобровских — Пенсионерка защитила свой участок и дом от сноса из-за "красных линий" — Жительница Барнаула Наталья Бобровских создала прецедент, выиграв казалось бы безнадежное дело о соблюдении "красных линий".

— Смс включает свет — На улицах наукограда заработали умные фонари — В Мичуринске началось тестирование инновационной системы управления уличным освещением.

— Собянин дал старт проходке очередного тоннеля БКЛ метро — Восточный участок Большой кольцевой линии столичного метро длиной 11,5 км — от "Нижегородской" до "Каширской", планируется достроить до конца 2022 года.

— Фестиваль в киноклубе — В Поморье сельчанам покажут фильмы арктических стран — В Архангельской области стартовал киномарафон Arctic open.

— Инвестиции без вируса — Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля, эпидемий и геополитики — Рубль слабеет на фоне эпидемии коронавируса.

— Какая мелочь — В Швейцарии на местном монетном дворе отчеканили самую маленькую в мире золотую памятную монету диаметром всего три миллиметра.

— Металл в состоянии кипения — Палладий стал одним из самых "горячих" драгметаллов: с начала текущего года его стоимость выросла более чем на 20%, а за полгода — более чем на 50%, и эти показатели были бы еще больше, если бы не давление на рынок новостей о вспышке коронавируса в Китае в последние дни.

— Возьмут все, что блестит — Мировые цены на золото в 2020 году продолжат расти, прогнозируют аналитики.

— Лучшие друзья дедушек — Интерес к бриллиантам в России снижается, на рынок пришел более экономный и рациональный потребитель, который все меньше смотрит на дорогие изделия с бриллиантами и все чаще выбирает синтетические камни.

— Где учиться на министра — Какие вузы оканчивали члены нового правительства — Когда-то они были обычными студентами: зубрили лекции, нервничали перед экзаменами, корпели над курсовыми и дипломными работами.

— На вес золота — Школьные аттестаты будут выдавать по новым правилам?— Для общественного обсуждения опубликован новый порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

— Звонок на перемену — Студенты смогут менять программу после второго курса — Парламентарии обсудят возможность выбора новой программы обучения для студентов после второго курса.

— Математик из 3D-царства — Разработана виртуальная лаборатория по стереометрии — Учитель математики Университетской гимназии МГУ Александр Гаргянц разработал 3D-лабораторию по стереометрии и стал лауреатом премии РАО "Молодым ученым — за успехи в науке".

— Доктор, что у меня болит?— Андроид примет экзамены у студентов-медиков — Инновационная компания Promobot-резидент "Сколково" и Пермский государственный медуниверситет им. академика Е.А. Вагнера разработали автономного человекоподобного робота — пациента, с которым будет иметь дело студент-медик.

— Пугали раком — Пенсионеров обманывали, ставя смертельный диагноз — Кощунственную махинацию придумали мошенники в Москве.

— В ритме тектоника — Геодинамический полигон восстановят в Крыму — В 2020 году Росреестр намерен восстановить Крымский геодинамический полигон.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12% — Эксперты Аналитического центра при правительстве назвали причины увеличения стоимости продуктов питания в 2020 году — Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.

— Век работы не видать: в СФ собрались изменить условия труда осужденных — Больных гепатитом и туберкулезом предлагают не допускать к исправительным работам без предварительного курса лечения — Российские сенаторы планируют внести в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) поправку, меняющую условия выполнения принудительных работ осужденными.

— Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч — Однако воспользоваться новым продуктом смогут жители не всех регионов, считают эксперты — Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии.

— Выдано в России: Минфин прокредитует другие страны в рублях — Прежде всего займы в нацвалюте планируется выдать государствам из ЕАЭС — Минфин пересмотрел валютную стратегию кредитования иностранных правительств.

— Лицо со штаммом: с вирусом хотят бороться лекарствами от шизофрении и бесплодия — ВОЗ призвала ученых и фармацевтов найти способ остановить эпидемию 2019-nCoV — За минувшие сутки в мире выявили более 800 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.

— Совет опасности: РФ выступает против санкций ООН в отношении Ирана — Разногласия между постоянными членами Совбеза могут дискредитировать рестрикционный механизм всемирной организации — Если Совбез ООН начнет обсуждать возвращение санкций против Ирана, Россия выступит против.

— "Мне так хотелось хоть кому-то это рассказать" — 75-летие освобождения Аушвица глазами доживших до наших дней узников — Памятная церемония в Аушвице 27 января началась с последними закатными лучами — в арке знаменитых ворот концлагеря появилось большое багровое пятно, заливая лица президентов и королей, сидящих в первом ряду, зловещей краснотой.

— Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина — Аудиторы увидели угрозу дестабилизации финансовой системы из-за конфликта интересов — Несогласованность действий ЦБ и правительства создает риски для банковского сектора.

— Договорились и забыли: 40% госзакупок расторгнуты без оснований — Бизнес нуждается в лучшей защите от недобросовестных госпартнеров, считает регулятор — В 2019 году 14 тыс. договоров по закупкам у бизнеса для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ) были прекращены в одностороннем порядке.

— "Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет" — Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова – об упрощении паспортных правил, цифровых визах и демографической проблеме.