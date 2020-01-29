МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Российский вице-премьер Алексей Оверчук курирует международные отношения и интеграцию в ЕАЭС, сообщается на сайте кабинета министров.

В его обязанности входит координация работы федеральных ведомств по вопросам участия России в интеграционных процессах в Евразийском экономическом союзе и сотрудничества в СНГ, а также политика в сфере международных отношений.

Оверчук курирует БРИКС и G20, взаимодействие России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими международными организациями, а также организации международных мероприятий с участием премьера.