МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко курирует цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, культуру, туризм и спорт, сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно опубликованной информации, Чернышенко курирует реализацию нацпрограмм "Цифровая экономика", "Культура", а также федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Также он курирует вопросы госполитики в сфере СМИ и инновационной деятельности, государственного регулирования цен (тарифов) в сфере связи и реализации госпрограмм в области информационных технологий и связи.

Кроме того, на Чернышенко возложены вопросы государственного регулирования в области современной культуры и кинематографии, в области сохранения культурного наследия РФ.

Вице-премьер также курирует госполитику в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также взаимодействия с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями. Кроме того, Чернышенко курирует проведение особо значимых спортивных мероприятий и взаимодействие с религиозными организациями.