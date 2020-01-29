ВЛАДИВОСТОК, 29 янв /ПРАЙМ/. Долгострои Hyatt во Владивостоке, как ожидается, сдадут к августу, сообщил представитель инвестора в ходе осмотра объектов полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

"Основные строительно-монтажные работы мы планируем закончить в мае. К пусконаладке приступить в июне, в августе завершить пусконаладку и приступить к эксплуатации", — сказал представитель инвестора.

"К сентябрю месяцу мы хотим ввести в эксплуатацию объект этот (на мысе Бурном) и тот (на Корабельной набережной). Тот полностью, этот — частями", — добавил другой представитель инвестора.

В апреле 2019 года "Парк-отель "Бурдугуз" купил на аукционе за 3,7 миллиарда рублей два недостроенных отеля Hyatt во Владивостоке.

Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. В результате проверок строительства гостиниц было заведено уголовное дело о халатности.