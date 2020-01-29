МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Российскому турбизнесу будет необходима поддержка со стороны государства в том случае, если ситуация на туристическом рынке, спровоцированная вспышкой коронавируса в Китае, затянется ещё на два месяца, заявил директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

Выступая на пресс-конференции "Туристический карантин: Что будет с туризмом в Китае из-за коронавируса?", он доложил, что Российский союз туриндустрии и ассоциация "Турпомощь" обратились в правительство и в Федеральное агентство по туризму с просьбой, чтобы государство помогло туроператорам в решении ряда вопросов, связанных с ситуацией в Китае.

"В частности об исключении каких-либо штрафных санкций в адрес туроператоров, а также о скорейшем возврате денежных средств, которые в ближайшее время вряд ли будут использованы", — сказал Осауленко.

По его мнению, то же самое относится и к российским авиакомпаниям.

"Поддержка туриндустрии в этом плане очень нужна. Если у нас что-то происходит в авиации, то государство всячески поддерживает авиаторов. Это правильно. То же самое происходит и по банкам, и по сельскому хозяйству, и по другим отраслям. Не может такая отрасль как туризм находиться на позиции Золушки", — прокомментировал ситуацию глава "Турпомощи".

Осауленко подчеркнул, что "если ситуация с Китаем сохранится более двух месяцев, российским туроператорам просто необходима будет помощь государства".

Ранее сообщалось, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за билеты в Китай, которые были выкуплены с датой вылета, начиная с 24 января 2020 года.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.