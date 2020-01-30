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КОММЕРСАНТ

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— Новый вирус короновали в Кремле — Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства — 29 января президент России Владимир Путин в Кремле боролся с коронавирусом, который специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает пока квазиугрозой для Российского государства, и встречался с бывшими членами правительства, которых спецкор "Ъ" считает еще меньшей угрозой.

— 2019-nCoV пошел по пищевой цепочке — У экспортеров продовольствия в КНР начались логистические проблемы — Распространение коронавируса в Китае грозит сложностями российским поставщикам продовольствия в страну.

— Поведение хуже губернаторского — Вместо Михаила Игнатьева Чувашию возглавит представитель "Справедливой России" Олег Николаев — В среду 29 января президент Владимир Путин подписал указ об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева.

— Полномочиям подобрали вице-премьеров — Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.

— Телеканалы переключили на интернет — Зрители стали меньше времени проводить у телевизора — В 2019 году россияне в среднем за сутки смотрели телевизор на 17 минут меньше, чем годом ранее. Падение показателя ускорилось: еще год назад оно составляло всего 12 минут.

— Ставку оставили на паузе — ФРС решила не делать резких движений — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания, как и ожидалось, оставила ключевую ставку на уровне 1,5–1,75% годовых.

— Регионы ответят за качество жизни — АСИ составит их рейтинг на основе опросов населения — Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями разработает рейтинг качества жизни в регионах.

— Закон прямого содействия — Предложений по поправкам к Конституции становится все больше — Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству с понедельника, 3 февраля, начнет разбирать поступившие предложения об изменении Конституции РФ.

— В деле Ивана Голунова обошлось без начальников — Полицейские просто так подбросили наркотики журналисту — 29 января в Следственном комитете России (СКР) предъявили обвинения пяти из шести задержанным экс-полицейским в незаконном уголовном преследовании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, связанном с подбросом ему наркотиков.

— Экс-президенту "Глобэкса" посоветовали пожаловаться Краснову на Краснова — Центр "Бизнес против коррупции" считает нужным обратиться за поддержкой к генпрокурору — Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции", сопредседателем которого является уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, высказался в поддержку более года находящегося под арестом бывшего президента банка "Глобэкс" Виталия Вавилина, порекомендовав его адвокатам обратиться с жалобами в СКР и Генпрокуратуру.

— Военные строители обложили данью гражданских — Работы в Центре боевой подготовки сухопутных войск сопровождались откатами — Как стало известно "Ъ", новые махинации выявлены в Центре боевой подготовки сухопутных войск Минобороны в поселке Мулино Нижегородской области.

— "Аль-Каиду" финансировали из Татарстана — Верховный суд признал приговор о переводах в Пакистан — Верховный суд РФ утвердил приговор осужденному на девять лет за сотрудничество с запрещенными в РФ террористическими организациями "Аль-Каида" и "Имарат Кавказ" жителю Татарстана Алексею Верезумскому.

— ОНК вызывает конвой на себя — Избиение в суде Зеленограда стало поводом для обращения СПЧ в Госдуму — В президентском Совете по правам человека (СПЧ) намерены обратиться в Госдуму с просьбой изменить законодательство, разрешив членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК) инспектировать не только места лишения свободы, но и конвойные помещения судов.

— ЕСПЧ занялся ловлей покемонов — Европейский суд принял к рассмотрению жалобу блогера Соколовского — Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу российского блогера и атеиста Руслана Соколовского, который в 2017 году был осужден по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) за ловлю покемонов в екатеринбургском храме Спаса-на-Крови.

— Сказки Сандерса — Социалист вышел в лидеры президентской гонки у демократов в лучших традициях Дональда Трампа — Американский демократический социалист Берни Сандерс вышел на первое место по результатам опросов в двух штатах, раньше других выбирающих претендента на выдвижение на президентских выборах от Демократической партии.

— От пера до топора один шаг — Украинские журналисты оценили новые законопроекты о медиа и информации как цензуру — Правительство Украины и общественные организации приступили к обсуждению двух предлагаемых властями документов — законопроекта о медиа и поправок к закону об информации.

— Вирус вышел на большую дорогу — Эпидемия может затронуть грузопотоки внутри и вокруг Китая — Эпидемия коронавируса начинает сказываться на грузовом сообщении с Китаем. Провинция Хубэй, где расположен исходный очаг эпидемии Ухань, прекратила грузовое железнодорожное сообщение с внешним миром на месяц.

— Для персональных данных откроют рынок — Информацию о пользователях выставят на маркетплейс — Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильский Нuman Digital Capital вложат до 250 млн руб. в платформу "Датамания" компании IDX.

— Отельерам не хватило лояльности — Они снова просят ограничить Booking.com — Новые требования Еврокомиссии к Booking.com стимулировали российский бизнес снова пожаловаться на сервис в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

— Крымские банки санируют друг друга — Севастопольский морской доверили спасать РНКБ — Один из двух банков, которые работали в Крыму до присоединения полуострова к России, не справился с проблемами, доставшимися ему с украинских времен.

— В пенсионный план добавили идею денег — Программу софинансирования накоплений могут распространить на ГПП — Государственное софинансирование может быть распространено на прорабатываемую новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП).

— Минфин пресек спрос на госдолг — Большая часть заявок на ОФЗ оказалась неудовлетворенной — Предложенные Минфином к размещению гособлигации с плавающим купоном вызвали ажиотажный спрос со стороны участников рынка.

— Канал имени Москвы меняет главу — Герман Елянюшкин может уйти из ФГБУ — По данным "Ъ", глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин может покинуть свой пост. Его контракт истекает в марте и, вероятно, не будет продлен.

— Белоруссия ищет союзную нефть — Минск официально начинает переговоры с Казахстаном — Минск продолжает активно развивать тему альтернативных поставок нефти на фоне отсутствия контрактов с Россией.

— Инвесторам отольется палладий — "Норникель" наращивает выпуск металла в слитках — "Норильский никель", крупнейший производитель палладия, в условиях роста цен на этот металл планирует увеличить его выпуск в слитках для инвестиционных целей вместо производства порошков для промышленности.

— "Газпром" разбуривается в Бангладеш — Компания хочет нарастить добычу в стране — "Газпром" пытается увеличить объемы добычи газа в Бангладеш, подписав соответствующие меморандумы с государственными Petrobangla и ВАРЕХ.

— Для люксового круга лиц — Международные бренды не ищут в России массового покупателя — Около 80% всех вышедших в 2019 году в Россию международных брендов одежды, обуви и аксессуаров работают в высшем ценовом сегменте.

— Ivi покажется на бирже — Онлайн-кинотеатр начал подготовку к IPO — Как стало известно "Ъ", крупнейший российский онлайн-кинотеатр ivi рассчитывает до конца 2020 года выйти на IPO.

— Факторы замедляют рост — Рынок продолжает расти, но не так быстро — Российский рынок факторинга, несмотря на двузначные темпы роста, показал их заметное замедление.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Число жалоб россиян в Страсбургский суд за последние три года удвоилось — Это свидетельство ухудшения ситуации в правовой системе России, считают эксперты — Россия остается абсолютным лидером по количеству жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), следует из статистического отчета за 2019 г. на сайте суда.

— Бывший замминистра связи соберет 10 000 электромобилей для UPS — Денис Свердлов получил от американского гиганта экспресс-доставки еще инвестиции — Венчурное подразделение американского логистического гиганта UPS, специализирующегося на экспресс-доставке, компания UPS Ventures, инвестировало в британский стартап по производству электромобилей Arrival.

— Подкинувшие наркотики Голунову полицейские могут быть обвинены по трем статьям УК — Речь идет о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

— Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии — Турция и США протестуют против наступления сирийских войск, но оно может скоро остановиться — По словам Эрдогана, у Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

— Мирный план Трампа вряд ли будет принят — Но может подтолкнуть к возобновлению переговоров Израиля и палестинцев — Выдвинутый во вторник президентом США Дональдом Трампом политический план палестино-израильского урегулирования вызвал протесты палестинцев и осуждение со стороны лидеров Ирана и Турции.

— Мишустин создает систему сдержек и противовесов среди своих заместителей — Премьер разделил стратегическое развитие и операционное управление — Перечень обязанностей вице-премьеров опубликован спустя неделю после их назначения, в ночь на 29 января. Распределение полномочий между ними обсуждалось долго и тяжело, рассказывали федеральные чиновники.

— Apple обогнала по капитализации 30 крупнейших немецких компаний — Экономика Германии оказалась не готова к технологическому прорыву — Рыночная капитализация Apple достигла $1,39 трлн благодаря опубликованным во вторник рекордным квартальным результатам.

— Россияне несут в банки рубли и валюту, несмотря на низкие ставки — Портфели рублевых и валютных вкладов за год выросли почти на 10% — Вклады физлиц в банках в рублевом эквиваленте к началу 2020 г. достигли 30,55 трлн руб., следует из статистики ЦБ. За год прирост составил 7,3%, или 2,09 трлн руб. (рост за 2018 г. – 9,5%).

— Федеральная пассажирская компания разрешила сдавать билеты в Китай — Ранее на такой шаг пошли российские авиакомпании — Пассажиры поездов смогут вернуть деньги за билеты в Китай на рейсы с отправлением до 27 марта включительно.

— "Норникель" пытается не допустить резкого роста цен на палладий — Компания опасается, что тогда потребители найдут более дешевую замену — "Норникель" планирует увеличить продажи палладия в слитках инвестиционного качества вместо порошков, которые используются промышленными потребителями.

— Capital Group Павла Тё построит 400 000 кв. м жилья на севере Москвы — Премиальные девелоперы все чаще строят жилье массового сегмента.

— Крупнейший грибной проект в России отложен на неопределенный срок — Местных грибов стало много, и они подешевели.

— Как Сбербанк поможет с работой пенсионерам и людям предпенсионного возраста — Что придумали в дивизионе "Особые решения" Сбербанка вместе с Rabota.ru.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Кто и за что отвечает — Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами — Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, в том числе ответственность за реализацию национальных проектов.

— Что вырастет на Гороховом поле?— Алексей Емельянов — о сохранении исторического наследия Москвы.

— Операция "Заслон" — Оперативный штаб правительства: как не пустить коронавирус в Россию — Операция "Заслон" Оперативный штаб правительства: как не пустить коронавирус в Россию.

— Защита ушла с победой — КС велел поправить законы о пенсии адвокатам — военным пенсионерам — КС в обнародованном вчера определении проверял соответствие Основному закону страны некоторые положения ряда законов.

— Бремени на всех не хватает — Банки стали меньше кредитовать и экономику, и граждан — В России замедлилось и корпоративное, и потребительское кредитование, следует из данных Центробанка.

— Ведомость выйдет на связь — Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год — У работников появится возможность освободиться от навязанного работодателем зарплатного банка и получать зарплату на любые счета, к которым привязаны номера их мобильных телефонов.

— Щит и корона — Владимир Путин оценил меры по нераспространению коронавируса в России — Президент Владимир Путин провел в Кремле совещание по предупреждению коронавируса. Глава государства заметил, что это новое явление для нашей страны и профильные ведомства должны сделать все возможное, чтобы минимизировать потери от этого вызова.

— Слово палаты — Общественная палата РФ предлагает закрепить в Конституции роль гражданского общества — Общественная палата России подготовит заключение по изменениям в Конституцию и направит его в профильную рабочую группу и в Госдуму.

— Еще один гость из Германии — Владимир Путин получил приветствие от Ангелы Меркель — Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром федеральной земли Бавария Маркусом Зедером.

— Одна команда — Владимир Путин встретился с бывшими членами правительства — Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поблагодарил бывших членов кабинета министров за совместную работу.

— "Невинные" джихадмобили — Заявление Помпео в Минобороны России назвали лицемерным — На очередное заявление госсекретаря США Майкла Помпео о ситуации в Сирии обратили внимание в министерстве обороны России, назвав его лицемерным.

— Шаг к диалогу — Петр Толстой стал вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы — Зампред Госдумы Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), получив абсолютное большинство голосов участников выборов.

— Отставка под ключ — Глава Чувашии уволен в связи с утратой доверия — Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева.

— Что Мюнхену хорошо, то и Москве хорошо — Бавария и российская столица договорились о партнерстве — Власти Москвы и Баварии официально договорились о партнерстве в сфере науки, культуры, строительства и образования. Жителей российской столицы ждут германский фестиваль и тематические выставки в Третьяковке.

— Маски по-черному — Бизнес уже пытается заработать на угрозе эпидемии — В столичных аптеках самый ходовой товар сейчас — защитные маски. И все — из-за угрозы проникновения в страну китайского коронавируса.

— Прошлое не приемлет лжи — Вячеслав Володин: Очерняющие историю предают своих дедов. — Председатель Госдумы Вячеслав Володин и представители всех парламентских фракций посетили Еврейский музей и центр толерантности в Москве по случаю 75-летия освобождения Освенцима.

— Туристов вывозят чартерными рейсами — Экстренные меры безопасности в связи с китайским коронавирусом принимают во всех городах.

— Запретами чудо не сотворишь — Евразийская экономическая комиссия выступила за плавное регулирование никотинсодержащей продукции — Регулировать или запретить оборот всех курительных устройств — вопрос, вызвавший широкий общественный резонанс, активно обсуждается в Госдуме.

— В музей — без очереди — Российской стороне не пришлось принимать сложное решение о временном прекращении работы с китайскими туристами. С 27 января власти КНР сами ограничили зарубежные выезды туристических групп.

— Два капитала — Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал жителям о бюджете и новых льготах.

— Абонентам сохранят лицо — Sim-карты разрешат покупать через биометрию — У россиян может появиться еще один способ покупки sim-карт. Абонентские договоры с операторами связи можно будет заключать через интернет с использованием биометрии.

— Саввушку замело — На Алтае в село неделю не могут доставить продукты — В Алтайском крае уже больше двух недель бушует стихия — из-за обильных снегопадов и метелей перекрыты дороги, занесены проезды, нарушено сообщение с населенными пунктами.

— Спасибо, что не посадили — В Татарстане инвалида из жертвы превратили в виновника аварии — В редакцию "РГ" обратился читатель Владимир Камышников, отчаявшийся добиться правды в судебных органах Татарстана. В 2016 году он попал в тяжелую аварию, в результате которой стал инвалидом II группы. Однако из жертвы ДТП его превратили в виновника и осудили на основе недостоверной экспертизы.

— Белковая диета — В потребкорзину заложат здоровое питание — До конца этого года в России будет пересмотрено содержание потребительской корзины и изменится методика расчета прожиточного минимума.

— Смесь вне закона — В Приморье запретили продажу снюсов — 29 января депутаты Заксобрания Приморья запретили продажу снюса несовершеннолетним лицам и сразу же установили административную ответственность.

— Ошиблись кругом — Столичные водители просят убрать турбоперекресток — Московские водители жалуются на недавно организованный в качестве эксперимента турбоперекресток. В результате движение в час пик на нем практически заблокировано, а также ни дня не проходит без аварий. Мелких, но неприятных.

— Нашли и допросили — Готово обвинение полицейским по делу Ивана Голунова — 29 января Следственный комитет РФ объявил, что готов предъявить обвинение бывшим московским полицейским, подбросившим Ивану Голунову наркотики.

— Секреты из архивов — Минобороны будет противодействовать фальсификации истории — Министерство обороны будет противодействовать попыткам очернить Россию и фальсифицировать ее историю. Такое заявление в среду на заседании коллегии военного ведомства сделал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

— Без мантии — Бывший судья попал в уголовное дело — Судью в отставке из Минеральных Вод Ставропольского края Николая Кайшева Высшая квалификационная коллегия судей лишила мантии и согласилась на возбуждение против него уголовного дела.

— Размером с банковскую карту — Россиян в перспективе ожидает переход на электронные паспорта — В МВД России раскрыли некоторые детали того, каким станет паспорт гражданина России в недалеком будущем. Главное нововведение — размер. Документ станет гораздо меньше привычной красной книжицы, примерно как любая банковская карта.

— В жалобе отказано — Осужденному блогеру приговор не изменили — Жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отклонил.

— Погоны вне игры — Кандидатов в судебные приставы проверят на пристрастие к азартным играм и участие в сектах — Федеральная служба судебных приставов утвердила порядок проверки на полиграфе кандидатов на должности в ведомстве. Помимо прочего, будущих приставов начнут проверять на пристрастие к азартным играм, участие в запрещенных организациях, в том числе сектах.

— Стой! Где браслет?— Российские военные начали получать "умные" часы, которые помогут солдату нести караул — В российскую армию начали поставлять индивидуальные браслеты "Стрелец-часовой", которые способны отслеживать место, где находится военнослужащий во время несения караула.

— Поверили на слово — Присяжные оправдали бывшего директора фабрики "Меньшевик" — После почти семь часов совещания коллегия присяжных заседателей в Мосгорсуде признала бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова невиновным в убийстве охранника.

— Гиперзвуком по цели — Комплекс ПВО "Панцирь" доработали для борьбы с мини-беспилотниками — Для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" разработана гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость свыше шести тысяч километров в час.

— Алиса, это Маруся — У "умной" колонки "Яндекса" появился конкурент производства Mail.ru Group — До конца марта в продажу в России поступит "умная" колонка "Капсула", которую разработали в Mail.ru Group. Она станет конкурентом "Яндекс.Станции", которая начала продаваться еще в 2019 году.

— Вперед в прошлое — Британия выбирает вектор развития на ближайшие годы — Европарламенту выпала честь поставить точку на соглашении, которое призвано заложить основу для будущего взаимодействия между Брюсселем и Лондоном, а также завершить членство Британии в Евросоюзе.

— Уволили из-за сериала — Показательный во многих отношениях инцидент произошел на Украине. Водитель междугородного автобуса Луцк-Киев был уволен из-за того, что в салоне пассажиры смотрели сериал на русском языке. Скандал устроили две "волонтерки и активистки".

— Европу зачистят от тату — Татуировки могут оказаться под частичным запретом в Европе из-за риска их отрицательного воздействия на организм человека.

— Стоматологу заговаривали зубы — Прокуратура заставила чиновников выплатить пособие молодому врачу — Тамбовская прокуратура вынесла предписание региональному управлению здравоохранения устранить нарушения законодательства и выплатить стоматологу районной больницы Максиму Ярыгину миллион рублей, причитающийся по программе "Земский доктор".

— На остановке покажут фокус — Нижний Новгород украсят работы юных фотографов — Информационные табло десятков "умных остановок", более трехсот инфоэкранов в салонах маршрутных такси, электронные уличные билборды и видеостенды в общественных пространствах Нижнего Новгорода в течение восьми-девяти месяцев будут демонстрировать фотографии нижегородских школьников — участников масштабной фотовыставки "Я вижу Нижний Новгород", приуроченной к 800-летию города.

— С чувством долга — В каких случаях задолженность по квартплате не станет поводом для отказа в льготах — Проект указаний о порядке предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан разработал минтруд.

— Декрет в новую жизнь — Женщины смогут переобучиться во время отпуска по уходу за ребенком — Женщинам, находящимся в декрете, станет легче получить дополнительное образование. В Госдуму внесен законопроект, который позволит им обращаться в центры занятости не только по месту регистрации.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ни ГД, ни людям — Ритейлеры пригрозили отказом от распродаж — Интернет-торговля пригрозила отказом от проведения распродаж. АКИТ уведомила об этом главу комитета Госдумы по экономполитике Сергея Жигарева в начале января.

— Китай в город — Российским отелям советуют остерегаться гостей из КНР — Роспотребнадзор призвал отельеров усилить настороженность по отношению к туристам из стран с повышенной опасностью заражения коронавирусом.

— Принял отрешение — Что изменит увольнение провинившегося губернатора Чувашии — Новый глава Чувашии Олег Николаев настроен на оперативную работу по целям, которые Владимир Путин обозначил в ходе послания Федеральному собранию.

— Мировые сообщники — Палестина попросит ООН не допустить "сделки века" — Палестина вынесет вопрос о законности "сделки века" и аннексии Иорданской долины на рассмотрение Совбеза ООН. Президент Махмуд Аббас в ближайшие дни направится в НьюЙорк, чтобы лично поднять эту проблему перед мировым сообществом.

— Карантинные меры — В Кремле обсудили борьбу с новой инфекцией — Власти России обязаны принять необходимые меры, чтобы защитить граждан от распространения коронавируса и не допустить эпидемии в стране.

— Коронные цены — утром тебя Медицинские маски подорожали уже на треть — На прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Антивирусная программа — Из Уханя срочно эвакуируют иностранных граждан — Россия пока не объявила об эвакуации своих граждан из китайского Уханя, ставшего эпицентром нового коронавируса.

— Снова Айова — Берни Сандерс выдвинулся на кокус — В преддверии первых кокусов — 3 февраля в Айове и праймериз — 11 февраля в Нью-Гэмпшире, по некоторым опросам, среди демократов в лидеры вырвался Берни Сандерс — популярный у молодёжи 78-летний социалист, как он себя называет.

— "Мы находимся в состоянии вялотекущей войны" — Вице-спикер ПАСЕ Пётр Толстой — о возвращении в Парламентскую ассамблею, конституционной реформе и выборах на должность заместителя председателя.

— Свободна женщина Востока — Наама Иссахар вскоре полетит домой — Освобождение Наамы Иссахар не связано с возвращением России Александровского подворья.

— Честное дело — МВД предложило подключить детективов к борьбе с мошенниками в ОСАГО — Частных детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО. С такой идеей выступило МВД.

— Дают знак — Участникам парада к 75-летию Победы вручат памятные медали — К годовщине Победы в Великой Отечественной войне в России выпустили новые награды. Наряду с юбилейной медалью "75 лет Победы", которую уже начали вручать ветеранам, появится ещё один знак отличия Министерства обороны.