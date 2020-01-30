ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Распространение коронавируса не угрожает отраслям экономики в Дальневосточном федеральном округе, но проекты, связанные с привлечением иностранной рабочей силы, пока приостановлены, сообщил журналистам во Владивостоке вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

"Не думаю, что ситуация угрожает каким-либо отраслям экономики. Сегодня приняли решение о продлении студенческих каникул… Еще ряд мер принимается. Достаточно или недостаточно? Когда мы говорим о новом вирусе с длительным инкубационным периодом…, то ответ мы получим в результате какого-то периода времени", — отметил Трутнев.

По его словам, меры, которые предложены санэпидемиологическими органами, принимаются.

"Мы попросили пока остановить проекты, связанные с привлечением иностранной рабочей силы", — добавил полпред.

Он напомнил, что период закрытия пунктов пропуска будет продлен.