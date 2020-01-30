ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — ПРАЙМ. Подрядчиков для строительства домов по самой низкой цене будут выбирать для застройки во Владивостоке, чтобы не допустить роста стоимости жилья из-за "дальневосточной ипотеки", сообщил журналистам вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Трутнев отметил рост цен на жилье с запуском программы "дальневосточная ипотека"

Ранее он сообщил, что рост цен на недвижимость отмечается после запуска программы льготной "дальневосточной ипотеки".

"Больших проблем с точки зрения процедуры выдачи мы не видим, и банкиры не ставят вопросы. Основная проблема — как сделать так, чтобы при увеличении спроса не увеличилась автоматически цена", — сказал Трутнев.

По его словам, с властями Приморья он договорился, что будут определяться по новым районам застройки во Владивостоке.

"Постараемся помочь подвести инфраструктуры, но торги на площадке проведем не за деньги, а за стоимость квадратного метра, то есть выделим площадки тем компаниям, которые возьмут на себя обязательства построить наиболее дешевое жилье для владивостокцев. Уверен, что существующие цены не только не должны повышаться, а должны снижаться существенно", — сказал полпред.

Он отметил, что в четверг еще раз с властями обсудит этот вопрос.

Также Трутнев рассказал, что губернатору Приморья нужно создать команду в строительной сфере и подтягивать в регион строительные организации, так как работы здесь еще много.

Инициатором программы льготной ипотеки для молодой семьи и получателей земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" по рекордно низкой ставке 2% годовых был президент РФ Владимир Путин, который заявил об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме и поручил правительству обеспечить запуск программы до 15 декабря.

В январе, оглашая послание Федеральному собранию, Путин призвал все банки, не только с госучастием, активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.