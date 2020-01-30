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МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. В ближайшие дни в Госдуму внесут законопроект, согласно которому депутаты региональных парламентов, работающие на непостоянной основе, вновь приобретут право руководить коммерческими предприятиями, сообщил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев через пресс-службу фракции.

Законопроект корректирует техническую ошибку 443 закона, из-за которой одну из норм закона можно трактовать как запрет на управление коммерческими предприятиями для депутатов заксобраний, работающих на непостоянной основе, уточняет пресс-служба.

Проект антикоррупционных поправок в 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции" был принят в третьем чтении в декабре 2019 года. По словам пресс-службы, Исаев отметил, что "в целом он (проект — ред.) направлен на борьбу с коррупцией, злоупотреблениями, против того, чтобы чиновники замещали должности в коммерческих структурах".

"Но в закон закралась техническая ошибка: норма, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями для депутатов региональных заксобраний, работающих на непостоянной основе. В ходе региональной недели перед депутатами Госдумы был поставлен вопрос об этом законе. В ближайшие дни нами будет подготовлен и внесен в Государственную Думу законопроект, который исправит эту ситуацию. Запрет на руководство коммерческими организациями будет распространен только на депутатов, работающих на постоянной основе", — цитирует пресс-служба слова Исаева.

Поправка, которая уточнит формулировку для региональных депутатов, будет вынесена на Совет Госдумы 3 февраля, написала в своем Telegram-канале Анастасия Кашеварова, советник председателя ГД Вячеслава Володина. Она уточнила, что проект, скорее всего, будет внесен в Госдуму завтра, 31 января.