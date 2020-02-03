МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Число обращений в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова за 2019 год выросло почти на 3% по сравнению с предыдущим годом, при этом 44% из них связаны с уголовными делами, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

"Число обращений, поступивших в адрес уполномоченного в 2019 году, составило 2230 (плюс 2,9%), из них 44% — уголовной направленности. Число обращений, поступивших в адрес уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ в 2019 году, составило 12230 (рост на 24%), из них 9,65% — уголовной направленности", — отметили представители Титова.

Они также сообщили, что с учетом активизации взаимодействия уполномоченного с ФСИН РФ поступило 11 обращений по вопросам защиты прав осужденных предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свобод. Как правило, они касаются оказания содействия при подготовке материалов для ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания или смене режима отбывания наказания, пояснили собеседники агентства.

Титов рассказал РИА Новости, что традиционно актуальными для предпринимателей остались обращения в сфере налогового, таможенного законодательства, экологии (в основном — мусорная реформа), лицензирования и аккредитации, имущественных и земельных прав, малого и среднего бизнеса.

"Существенно сократилось число обращений, связанных с неисполнением судебных решений. К сожалению, это не касается вопросов неисполнения судебных решений в отношении задолженностей по госконтрактам, эта тема продолжает оставаться болезненной", — констатировал бизнес-омбудсмен.

За все время работы института уполномоченного, с июня 2012 года, поступило порядка 76,2 тысячи обращений от бизнеса, из них 66,6 тысячи касаются административных дел и 9,7 тысячи — уголовных, 14,8 тысячи федеральные и более 61 тысячи региональные. В настоящий момент в работе находится более 6 тысяч обращений.