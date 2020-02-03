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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Болезнь в промышленных масштабах — Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус — Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях. Так, цена на нефть, газ и ключевые металлы продолжает падать, серьезные риски видят в лесной промышленности и автопроме, в то время как стоимость ряда видов удобрений, наоборот, может вырасти.

— Вирус подкосил инвестиции — Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю — За последнюю неделю фонды emerging markets лишились около $4 млрд инвестиций, российский фондовый рынок впервые в этом году потерял $80 млн. Международные инвесторы выходят из рисковых активов, опасаясь экономических последствий распространения коронавируса.

— Россия в кольце визитов — Госсекретарь Помпео заявил о претензиях США на постсоветское пространство — Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник завершает поездку по постсоветскому пространству, включавшую в себя посещение Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Первое в новом году большое зарубежное турне главы дипломатии США продемонстрировало решительный поворот Вашингтона навстречу ближайшим союзникам Москвы.

— Apple и Google предложено поработать на удаленке — Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.

— Мошенники одного окна — Информацию о киберпреступлениях соберут через портал госуслуг — Информацию о киберпреступлениях соберут через портал госуслуг — Генпрокуратура подготовила концепцию спецресурса для сбора от граждан информации о кибермошенничествах в финансовой среде. Сейчас структуры, занимающиеся сбором и исследованием этих данных, с физлицами не взаимодействуют, что затрудняет обмен информацией.

— Сенаторам не нравятся аппетиты ФАС — У расширения полномочий службы по борьбе с картелями появилась оппозиция — Комитет Совета федерации по экономполитике отказался поддержать законопроект ФАС, расширяющий полномочия службы при расследовании антиконкурентных соглашений. Сенаторы указали на неопределенность трактовок и широкие возможности их применения.

— ЕЭК обновила состав — Белоруссия получила председательство в коллегии — С 1 февраля начал работу новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Ее председателем на четыре года стал представитель Белоруссии, бывший премьер-министр страны Михаил Мясникович.

— В Минфине не склонны к всепрощению — Опубликован проект правил погашения федерального долга регионов инвестициями — Министерство финансов опубликовало проект правил списания бюджетных кредитов регионам в обмен на инвестиции. Предложенный список налогов, поступления которых от новых инвестпроектов могут снижать долг регионов, максимально широк — тем не менее центр пока предлагают очень консервативную схему стимулирования инвестиций.

— ВВП нашелся в поисковых запросах — Мониторинг туризма — МВФ представил исследование, демонстрирующее возможность практического применения общедоступных массивов больших данных для макроэкономического планирования.

— Взаправду партия — Захар Прилепин учредил новую политическую структуру — Писатель Захар Прилепин в субботу учредил партию "За правду". Представители новой структуры считают, что Россия имеет право на экспансию, выступают за "традиционные ценности" и левый уклад в экономике.

— В Конституции ищут место Богу и подвигу — Сопредседатели рабочей группы не исключают внесения поправок в преамбулу Основного закона — Изменения в преамбулу Конституции РФ могут быть предложены в ходе второго чтения президентского законопроекта в Госдуме, сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Основному закону РФ Талия Хабриева.

— Подождем перемен — Депутаты готовы отложить второе чтение президентского законопроекта о конституционных поправках — В понедельник Совет Госдумы обсудит возможность отложить на конец февраля рассмотрение президентского законопроекта о поправках к Конституции.

— Деньги подрядчиков смыло в водохранилище — Защита строителя настаивает на отсутствии хищений при строительстве объекта — В Верховый суд Калмыкии поступила жалоба на приговор по делу о злоупотреблениях при строительстве Элистинского водохранилища. Бывший директор ОАО "Калмыцкое дорожное управление" (КДУ) Роман Монастырский был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и особо крупном мошенничестве и получил пять лет колонии и штраф в размере 500 тыс. руб. По версии правоохранителей, он похитил около 72 млн руб.

— Миллион на приговор не повлиял — Администратору суда вменили попытку обмануть мать осужденного — Волжский районный суд Саратова избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему администратору Энгельсского районного суда Валерию Раату, подозреваемому в покушении на мошенничество в крупном размере.

— Дилеры заработали заочный арест — В деле о хищении на рынке Forex появились новые обвиняемые — Как стало известно, Тверской суд Москвы заочно арестовал фигурантов расследования хищения средств инвесторов компании STForex. По данным следствия, Роман Ярцев и Евгений Филиппов, работая дилерами на рынке Forex, были причастны к хищению почти 1 млрд руб.

— Следствие потеряло финансистов ИГ (запрещена в РФ) — По ходу расследования с четырех фигурантов сняли подозрения — Как стало известно, СКР закончил расследование громкого уголовного дела о финансировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". По данным следствия, тремя жителями Северного Кавказа в период с 2010 по 2017 год на счета террористов было переведено более 8 млн руб.

— Упаковке предлагают стопроцентно переработаться — Минприроды хочет больше экосбора — Производителей и импортеров всех видов упаковки, масел и элементов питания хотят обязать уже со следующего года перерабатывать 100% от реализованной продукции.

— Номерам прибавят цифр — МВД вводит новые комбинации в коды регионов для госзнаков — Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.

— "Лосиный Остров" ожидает реновация — На границе парка строят второй жилой комплекс — Жилая застройка все ближе подбирается к нацпарку "Лосиный Остров" — в 2022 году на его границе должен появиться комплекс на 924 квартиры, построенный за 5,5 млрд руб. по программе реновации.

— "Можно говорить об определенной стабилизации в наших отношениях" — Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт о двусторонних отношениях, перспективах сотрудничества и "деле Скрипалей" — Прибыв в Москву в январе, Дебора Броннерт в середине месяца вручила верительные грамоты и практически сразу приступила к работе. В своем первом большом интервью в России, посол рассказала о возможностях сотрудничества Москвы и Лондона, перспективах "дела Скрипалей" и судьбе Соединенного Королевства после "Брексита".

— Рыба не доплывает до заводов — Новые предприятия могут остаться без сырья — Строящиеся в рамках механизма инвестиционных квот заводы по переработке рыбы могут остаться без необходимого сырья. Инвесторы таких предприятий обязаны выпускать продукцию из "уловов водных биологических ресурсов", но по новому законодательству это понятие не подразумевает любую обработку сырья.

— Mubadala высаживается на Ходынском поле — Ближневосточный фонд готов купить долю в торгцентре "Авиапарк" — Консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инвестфонда Mubadala из ОАЭ может стать наряду со структурами Игоря Ротенберга совладельцем торгцентра "Авиапарк" (400 тыс. кв. м).

— У книг выросла цифра — Электронный сегмент рынка снова увеличился — Продажи электронных и аудиокниг в России по итогам 2019 года выросли на 35%, до 6,5 млрд руб., достигнув 10% от всего российского книжного рынка без учета учебников.

— Пересчитали, прослезились — Алексей Шаповалов — об уточнении прогноза Минэкономики в эпоху смены министров — До 11 февраля Минфин должен представить в Белый дом уточненный на основе этого прогноза трехлетний бюджет. Основные параметры прогноза не только учитывают результаты прошедшего года и социальные поручения президента Владимира Путина — но и иллюстрируют то, как политическое межсезонье повлияло на содержательную часть расчетов ведомства.

— У граждан накопились пенсионные нарушения — НПФ ищут способ упростить восстановление прав пострадавших от мошенников — Восстановление прав граждан, пострадавших от мошеннического перевода их пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), хотят упростить.

— Микрофинансисты идут к мигрантам — МФО ищут новые сегменты выдачи займов — Крупные микрофинансовые организации (МФО) начали выдавать ссуды мигрантам. Так они стремятся компенсировать снижение маржи после ограничения предельной доходности микрозаймов.

— Крабы поплывут в одиночку — С субсидируемых краболовов запретят ловить другие биоресурсы — Минпромторг, согласно новому проекту постановления правительства, может стать ответственным за выдачу субсидий, компенсирующих заказчикам краболовов в рамках инвестквот 20% стоимости их строительства на Дальнем Востоке.

— Войну с коронавирусом выигрывает "Аэрофлот" — Перевозчик потерял всех конкурентов на рынке Китая — "Аэрофлот" остался единственной российской авиакомпанией, имеющей право на перевозку пассажиров в Китай. Всех прилетающих из страны принимает терминал F Шереметьево, где введены усиленные санитарные меры.

— МТС накроет Подмосковье — В регионе наращивают присутствие крупные интернет-провайдеры — Крупные операторы связи заинтересовались рынком Подмосковья, где планируют разворачивать сети фиксированного интернета и не исключают поглощений местных интернет-провайдеров. В регион собираются инвестировать МТС, готовая вложить 2 млрд руб.

— Вирусы экспортируют в Японию — Но только в косметических целях — Компания "Микромир" Александра Зурабова, брата экс-министра здравоохранения и соцразвития Михаила Зурабова, выходит на внешние рынки. Она выпускает косметические средства на основе бактериофагов — живых вирусов, атакующих бактерии. "Микромир" начала поставки в Японию, где, по мнению экспертов, особенно востребованы инновационные продукты.

— Комбайны прекращают разгон — Рекордный экспорт сельхозтехники ждет поддержки — Экспорт сельхозтехники из России второй год подряд бьет рекорды, но темпы его роста в 2019 году заметно снизились. После увеличения отгрузок на 40% в 2018 году сегмент вышел в плюс только на 9%, до 12,2 млрд руб.

— "Молчунам" разнесли меньше заработанного — Стабильная клиентская база подпортила арифметику ВЭБ.РФ — Впервые за пять лет доходность пенсионных накоплений, которую начислили на счета "молчунов", оказалась ниже заработанной для них государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ. Это связано с сокращением оттока клиентской базы из Пенсионного фонда России (ПФР).

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как вспышка коронавируса может сказаться на российской экономике — Последствия оценить пока сложно, и неопределенность – главная угроза — Новости о коронавирусе, реакции на них рынков и защитных мерах, принятых правительствами разных стран, все больше напоминают военные сводки. Инфекция из Китая быстро распространяется по миру – к началу февраля она была обнаружена уже в 24 странах, среди которых Канада, Германия, Южная Корея, Япония и др. На прошлой неделе она добралась до России – первые случаи заражения были выявлены у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области.

— Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову — Определение Конституционного суда спустили в кассацию — Верховный суд отказался рассматривать ходатайство защиты Константина Котова, поданное председателю суда Вячеславу Лебедеву. В нем содержалась просьба незамедлительно обратиться с представлением в президиум об отмене приговора активисту, осужденному к четырем годам колонии за неоднократное участие в митингах, и прекращении его уголовного преследования.

— Судившийся с Грудининым за мандат Борис Иванюженков станет депутатом Госдумы — До этого от своих прав на место в Думе отказалось сразу три кандидата от КПРФ — Освободившийся мандат депутата Госдумы от КПРФ перейдет бизнесмену, бывшему ми­нистру спорта Борису Иванюженкову, ранее оспаривавшему в суде это право у экс-кандидата в президенты Павла Грудинина.

— Палестина отказалась от мира с Израилем по-американски — Россия предложенную Трампом "сделку века" по-прежнему не комментирует — Палестина официально отвергла обнародованный на прошлой неделе план президента США Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта.

— Госсекретарь США посетил Белоруссию впервые за последние 26 лет — Майк Помпео пытается использовать возникшие в отношениях Минска с Москвой проблемы, считает эксперт — США готовы полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами по рыночным ценам, заявил в субботу госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск.

— Суды поспорили с Минфином по одному из принципиальных для бизнеса налоговых вопросов — Они потребовали пересчитывать, сколько компании должны реально заплатить налогов по оспоренным сделкам — Обвинение компаний в необоснованном получении налоговой выгоды, например вычетов по НДС, – один из наиболее популярных поводов для доначислений. В конце 2019 г. бизнес столкнулся с новыми рисками в таких спорах с налоговиками.

— Гендиректор "Уралвагонзавода": "Танкам нужно давать имена" — Александр Потапов рассказывает, когда встанет в строй танк "Армата" и как воспитывать новое поколение инженеров — В этом году исполняется 100 лет отечественному танкостроению: в 1920 г. Сормовский завод выпустил первый советский танк "Борец за свободу тов. Ленин", который в народе прозвали "русским "Рено". Сейчас за производство танков в России отвечает "Уралвагонзавод".

— Вспышка коронавируса привела к падению фондовых рынков и цен на нефть и металлы — Инвесторы перекладываются в золото и казначейские бумаги США — Из-за коронавируса, который был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае, на мировых рынках продолжает дешеветь нефть.

— АФК "Система" перестроит Дом связи на Новом Арбате в гостиницу с апартаментами — Ранее там планировались офисы — Входящая в АФК "Система" компания "Бизнес-недвижимость" начала реконструкцию Дома связи на Новом Арбате в многофункциональный комплекс, рассказал человек, работавший с этим объектом.

— Кредитор обанкротившегося Пробизнесбанка оспаривает сделки на 34,5 млрд руб. — Часть их состоялась в день отзыва лицензии у банка — ООО "Вэй М" в декабре – январе подало к банку три иска в Арбитражный суд Москвы. Соответчиком по первому является брокер BrokerCreditService (Cyprus) Limited (BCS), по второму – Sova Capital Limited (SCL), по третьему – Dinosaur Merchant Bank Limited.

— Садоводы попросили государство сделать субсидии понятнее и прозрачнее — Сейчас деньги доходят не до всех инвестором, кому причитаются — Директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков в письме к замминистра сельского хозяйства Елене Фастовой предложил изменить порядок предоставления субсидий садоводам.

— В России намерены делать оборудование для пятого поколения связи — На разработку пока выделено всего 338 млн рублей — Компания "Глобалинформсервис" (ГИС) и концерн "Созвездие" (входит в ГК "Ростех") будут совместно разрабатывать оборудование, соответствующее международному открытому стандарту пятого поколения связи.

— В московских аптеках дефицит медицинских масок — В России появились первые заболевшие коронавирусом, и спрос подскочил — Во множестве московских аптек за выходные закончились медицинские маски. В частности, в крупных онлайн-аптеках, которые предлагают забронировать и самостоятельно забрать покупку, по состоянию на вторую половину дня 2 февраля медицинские маски либо отсутствовали, либо были в наличии не во всех аптечных точках.

— Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января — Банкиры готовятся к очередному падению ключевой ставки — Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Стройки на пятерку — Вице-премьер Марат Хуснуллин: Я сделаю все, чтобы строить в России максимально быстро — На "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" побывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он приезжал к нам и раньше. В роли заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству рассказывал, как столице удается вводить по 17 новых станций метро в год и при этом прокладывать еще по 100 километров дорог, строить по 11 миллионов квадратных метров недвижимости.

— Штрафной удар — Какие наказания для автомобилистов предусмотрены в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях — Штраф за превышение скорости от 20 до 40 км/ч будет 3 тысячи рублей. За три грубых нарушения правил в течение года будут лишать прав. Для нетрезвых водителей, перевозящих детей, появится свое более суровое наказание. Также у таких водителей не будет возможности сесть за руль до суда.

— Служба жалоб и арестов — Глава государства поручил рассмотреть вопрос введения следственных судей — Президент России рекомендовал Верховному суду РФ рассмотреть вопрос о целесообразности введения института следственного судьи. Предполагается, что это будут специализированные судьи, рассматривающие ходатайства об аресте и жалобы на следствие.

— В четвертом часу утра — В Новосибирске на посетителей рухнула крыша нелегального кафе — В новосибирском Академгородке после обильных снегопадов обрушилась крыша нелегального кафе. Одна из посетительниц погибла, четверых госпитализировали. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля в здании, расположенном по адресу Бульвар Молодежи, 36, к.1, в Советском районе Новосибирска.

— Вера и Отечество — Президент и премьер-министр поздравили Патриарха с годовщиной интронизации — В субботу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимал поздравления с одиннадцатой годовщиной интронизации. Президент поздравил Предстоятеля РПЦ на встрече в Кремле, а премьер-министр — в храме Христа Спасителя.

— ЦИК — Центральная избирательная комиссия утвердила результаты учета объема эфирного времени, затраченного в декабре 2019 года на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских и региональных телерадиопрограммах (телерадиопередачах).

— Зимние свечи — В Волгограде отметили 77-ю годовщину победы в Сталинградской битве — В воскресенье в Сталинграде отпраздновали годовщину победы в битве на Волге. Никакой ошибки: по решению городской Думы несколько дней в году Волгоград официально именуется Сталинградом. 2 февраля — одна из таких дат. Именно в этот день в 1943 году закончилось кровопролитное сражение.

— Звонок на обед — Владимир Путин внес в Госдуму поправки о школьном питании — В Госдуму поступили законодательные инициативы президента РФ по организации бесплатного горячего питания для школьников. Изменения направлены на реализацию положений из Послания главы государства Федеральному Собранию.

— Учитель под защитой — Готовятся поправки о высоком статусе педагога — Все чаще резонанс вызывает информация о неэтичных выходках по отношению к педагогам со стороны учеников. Необходимы механизмы противодействия ущемлению прав учителей, заявили в Госдуме. Профильный комитет начал разработку законопроекта, который законодательно закрепит высокий статус преподавателя.

— Доктор на приеме — В больницы и поликлиники будут привлекать новые кадры — В этом году Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет направлять трансферты в свои территориальные подразделения на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

— Цифра для Союза — Михаил Мишустин назвал главные задачи евразийской интеграции — Свой первый зарубежный визит премьер-министр Михаил Мишустин совершил в Казахстан, на форум глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Алма-Ате он призвал своих коллег сконцентрироваться на устранении препятствий во внутренней торговле и на развитии конкурентных условий для бизнеса.

— С поправками на чтение — Павел Крашенинников рассказал, как идет работа над поправками к Конституции — Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал "Российской газете" о подробностях обсуждения и механизме будущего принятия поправок в Конституции.

— Новые кадры — Председатель правительства Михаил Мишустин сделал новые назначения в Минкомсвязи — Олег Пак займет пост первого заместителя министра. С октября 2013 года он был статс-секретарем и замглавы Минкомсвязи. Новым статс-секретарем стала Людмила Бокова.

— Ниже цели — Почему инфляция не дотянула до прогноза Банка России — Банк России в январе уже не раз призвали пересмотреть цель (таргет) по инфляции — рост потребительских цен два года из трех, что она существует, оказывался заметно ниже границ, установленных Центробанком. Сторонники снижения цели по инфляции указывают на то, что это поможет быстрее уменьшать ключевую ставку. А более низкие ставки по кредитам для населения и бизнеса помогут запустить новый инвестиционный цикл и ускорить подъем экономики.

— Вирусу перекрыли границу — Новых случаев заражения коронавирусом в России нет — Российские власти предприняли максимально возможные меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса и защитить жителей страны. Безвизовый режим поездок китайских туристов в Россию временно прекращен.

— Разумный срок — Конституционный суд защитил права потерпевших — Конституционный Суд РФ обнародовал свое мнение о сроках, в которые должна уложиться судебная власть и правоохранители, что бы на деле защитить права гражданина. Постановление КС принято по делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1. УПК РФ. Об этом суд попросила в своей жалобе Эльвира Рашидовна Юровских.

— Выступили "За правду" — Захар Прилепин рассчитывает на участие в парламентских выборах — На учредительном съезде новой партии "За правду", который прошел в субботу, ее председателем избран писатель и публицист Захар Прилепин. Руководство новой политической структуры надеется уже в этом году побороться за депутатские мандаты в региональных парламентах, а в следующем — принять участие в выборах в Госдуму.

— Литр с кепкой — Цены на бензин за год выросли на 4,3% — Росстат сообщил, что потребительские цены на бензин в декабре минувшего года не изменились, а в целом за год подросли на 4,3%. Статистика зафиксировала еще один приятный для потребителей показатель: в минувшем году рост цен на моторное топливо оказался рекордно низким за последние 11 лет.

— Откуда звон — ФАС изучит тарифы мобильных операторов — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от операторов "большой четверки" разъяснения по поводу повышения цен на услуги мобильной связи. Действия компаний будут проанализированы на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

— Народ рассудит — Суду присяжных расширят полномочия и состав уголовных дел — Президент России рекомендовал Верховному суду РФ рассмотреть вопрос о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду присяжных. Соответствующий вопрос поставлен в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.

— Карета не стала тыквой — Британские дипломаты получили указание быть независимыми и больше не оглядываться на позицию дипломатов европейских — Выход Великобритании из Европейского союза состоялся. Что дальше? Это завтра расскажет в своем обращении премьер Борис Джонсон. Но кое-что известно уже сейчас.

— Помпео: Back in US — Зачем госсекретарь США наведался в бывшие советские республики — Госсекретарь США Майкл Помпео завершает большое турне по республикам бывшего СССР. С 29 января дипломат уже побывал на Украине, в Беларуси и Казахстане, а во вторник завершит поездку визитом в Узбекистан. В каждой из стран у госсекретаря была отдельная повестка, но на всех переговорах звучала тема развития экономического и инвестиционного партнерства США с этими странами.

— Виза стала дороже — ЕС повысил стоимость "шенгена", но для россиян цены остались прежними — Со 2 февраля изменились правила выдачи краткосрочных виз Европейского союза. Все страны-члены ЕС, входящие в "зону Шенгена", (общего пограничного пространства 26 европейских государств — прим. ред.) повысили стоимость консульского сбора с 60 до 80 евро.

— Не дали отпраздновать "брекзит" — В Лондоне произошел очередной теракт с применением холодного оружия — Новый теракт, в котором пострадали несколько человек, произошел в столице Великобритании. Пока власти "оценивали ситуацию" и не спешили делиться собранной информацией, в соцсетях очевидцы стремительно распространяли подробности и видео с места инцидента.

— Эпидемия ксенофобии — В Европе стали унижать азиатов из-за коронавируса — Типичная сценка в парижском метро. Как только в вагон заходят люди с азиатский внешностью, некоторые пассажиры спешат выйти из него. Другие же, не успевшие это сделать, переходят подальше, порой прикрывая лицо шарфом или платком.

— Жилье "для своих"?— Трудно ли мигранту арендовать квартиру в Германии — Многие мигранты, приехавшие в Германию, не могут найти жилье из-за происхождения. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство по борьбе с дискриминацией. По его данным, с такими трудностями сталкивались 35 процентов респондентов — то есть каждый третий иностранец.

— Ретейл не видит рисков — О закрытии магазинов, производств и офисов в Китае (пока временном) уже объявили Apple, Foxconn, Google, Facebook, Samsung, Toyota, Honda и другие компании. Если поставки пострадают, это напрямую скажется на деятельности российских предприятий.

— Туризм перешел на чартеры — С 1 февраля 2020 года временно приостановлены регулярные пассажирские авиаперевозки российскими и китайскими авиакомпаниями, в том числе коммерческие, из России в Китай и в обратном направлении. "Исключение составляют регулярные рейсы Москва — Пекин и обратно, Москва — Шанхай и обратно, Москва — Гуанчжоу и обратно, Москва — Гонконг и обратно", — уточнили в Минтрансе.

— Биржи близки к панике — Коронавирус 2019-nCoV может стать еще более серьезным "черным лебедем" для мировой экономики, чем рецессия 2008-2009 годов, предупреждают в агентстве Moody s — Никто не знает, как долго продлятся карантинные ограничения и какой еще масштаб они могут принять. Но уже понятно, что как минимум замедления деловой активности в Китае не избежать.

— Подсчет потерь продолжается — По сути, весь ущерб, который потенциально может быть нанесен российской и мировой экономике, имеет смысл разделить на две части: прямой и косвенный — В случае прямого ущерба Россия недополучит прибыль от большого потока китайских туристов, которые сегодня оказались "заперты" внутри Китая. Их ежегодное число составляет сейчас уже более 2,5 млн, и каждый оставляет в России как минимум около 1 тысячи долларов.

— Эпидемия затормозила грузопотоки — Сообщение о закрытии границ с Китаем вызвало тревогу у бизнеса — снижение экспортных поставок грозит серьезными потерями — Некоторые телеграмм каналы сообщали о закрытии границ для товарной торговли, но официальных подтверждений этому так и не последовало. С 31 января Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем. О закрытии грузового железнодорожного сообщения с Китаем речи не идет.

— Нефть впала в пессимизм — Падение цен на нефть из-за эпидемии коронавируса в Китае продолжается. Котировки опустились ниже 57 долларов за баррель маркерного сорта Brent. Опасения замедления экономики Поднебесной и отсутствие позитивных новостей о борьбе с вирусом нивелируют даже поступающую информацию о том, что в самом Китае все спокойно и никакой паники в стране нет.

— Сигнал на места — Владимир Путин призвал "выметать" хамов с госслужбы — На заседании Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин посоветовал всем представителям муниципальной власти в России не засиживаться в кабинетах, а быть с людьми. Еще президент призвал "выметать" из власти чиновников-хамов и объяснил, что окончательное слово по поправкам в Конституцию — за гражданами.

— "Безлимит" прежний — В столице подорожал проезд в общественном транспорте — С 1 февраля в столице выросли тарифы на проезд в общественном транспорте — в среднем билеты подорожали на 3%, что ниже инфляции, а на безлимитные проездные цены и вовсе сохранились. В столичном департаменте транспорта рассказали, что с 2010 года с учетом инфляции стоимость проезда не только не повысилась, но даже упала почти на 30%.

— Хеппи-энд для Игоря — Судимый за кражу шоколадок сирота Игорь Шамин освобожден и получил квартиру — Сирота из Самары Игорь Шамин, чья история прогремела на всю Россию — его судили за кражу шоколадок, — на днях должен получить ключи от квартиры. Он вышел на свободу после 9-месячного срока в СИЗО прямо из зала суда перед Новым годом.

— Потеря до тюрьмы не доведет — МВД предлагает не наказывать медработников за утерю наркотических препаратов — Ввести послабления для медицинских работников, допустивших утерю наркотических средств, к которым имели доступ, предлагают правоведы МВД.

ИЗВЕСТИЯ

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— Китайский удар — Из-за вспышки коронавируса товарооборот с КНР может упасть на 4% — Товарооборот между Россией и Китаем из-за вспышки коронавируса может сократиться на 2–4%. В 2019 году, по данным ФТС, он составил $109 млрд. Падение произойдёт, если карантин на границе продлится более трёх недель, считают опрошенные эксперты.

— Кодекс тишины — Наказание для шумных соседей планируют ужесточить — В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов. Группа депутатов Госдумы уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, рассказала один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике ГД Ольга Павлова.

— Защита без поощрения — Из закона о защите капвложений уберут финансовую господдержку — В законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который должен был стать всеобъемлющим кодексом об инвестициях, ко второму чтению планируется внести существенные поправки. Первая и главная — это полное исключение из него финансовой господдержки.

— "Это уже не экономика, а жизни людей" — Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов — о влиянии эпидемии 2019-nCoV на развитие ДФО, создании региональной авиакомпании и ипотеке под 2% — Дальний Восток становится одним из ключевых регионов России, на развитие которого в ближайшие годы будут направлены огромные средства. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью рассказал о первых итогах реализации в регионе программы ипотеки под 2%.

— Воздушным путём — Россияне в КНР ждут начала эвакуации — Из китайской провинции Хубэй, где впервые обнаружили коронавирус, на этой неделе будут эвакуированы 130 россиян. По предварительной информации, военные самолёты доставят их на родину в понедельник или во вторник. К вечеру воскресенья в мире насчитывалось более 14 тыс. заражённых в 27 странах. Эксперты говорят о необходимости закрыть международное сообщение.

— По широкому кругу — Президент Владимир Путин 31 января обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию, связанную с угрозой распространения коронавируса — Позже глава государства направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму со словами поддержки. Он предложил КНР помощь в борьбе с новым вирусом и сообщил, что российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами.

— Поправляйтесь скорее — Конституцию "перечитают" ближе к весне — Совет Госдумы 3 февраля объявит новую дату второго чтения президентского законопроекта об изменениях Конституции. Рассмотрение документа может быть перенесено на несколько недель, сообщил советник спикера ГД Дмитрий Бадовский.

— "Мы разговариваем меньше, чем при холодной войне" — Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль — о диалоге с Россией, иранской сделке и альтернативной энергетике — Европе нужен диалог с Россией, несмотря на санкции. Об этом в интервью заявила эксглава МИД Австрии Карин Кнайсль. Во время беседы она также рассказала о нерешительности ЕС в попытках сохранить иранскую ядерную сделку и негативных последствиях "зелёной" политики.

— Бремя перемен — Почти три четверти россиян хотят сменить профессию — Сменить профессию готовы 72% россиян. Это показало исследование сервиса Superjob. Недовольство нынешней специальностью может быть связано как с неверным выбором при поступлении в вуз, так и с низким уровнем зарплаты, говорят эксперты.

— Нечаянные домохозяйки — Неработающим женщинам предложили платить пособие — Владимир Жириновский в ближайшее время внесёт в Госдуму законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек. Если в семье три человека, то женщина, по мнению парламентария, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ) — чуть больше 12 тыс. рублей в месяц.

— "Щука" в тигровой шкуре — Бесшумная подлодка возвращается в строй — Многоцелевая атомная субмарина "Тигр" проекта 971 "Щука-Б" возвращается на боевое дежурство. Её ремонт должен завершиться до конца 2023 года. С середины 2010-х этот уникальный корабль уже не участвует в походах — три года назад его отбуксировали на завод в Снежногорск. После окончания работ подлодка серьёзно нарастит ударную мощь, получив на вооружение крылатые ракеты "Калибр". При этом "Тигр" сохранит своё главное качество — бесшумность.

— Достреляться до небес — ВДВ получат сверхдальнобойные управляемые ракеты — Российские десантники смогут наносить загоризонтные удары по противнику: аэромобильные части ВДВ получат уникальный противотанковый комплекс на базе колёсного броневика "Тайфун-К". Он может поражать дальнобойными ракетами цели на расстоянии до 10 км.

— С тяжёлым паром — Новый транспорт переправит танки при любой погоде — В обозримом будущем для перевозки техники и ликвидации последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций Минобороны сможет рассчитывать на помощь "непотопляемых спасателей". Для этих целей военные будут использовать сверхтяжёлые паромы. Новинка, которая поступит в инженерные и железнодорожные войска, сможет перевозить боевые машины массой в десятки тонн, включая танки.

РБК daily

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— Изменения в Основной закон получили социологическую базу — Почти 80% россиян считают предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными. Наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума, показал опрос ВЦИОМа.

— Прививка от недоверия — В РАН считают, что Минздрав нарушает правила ЕАЭС из-за отсутствия в союзном реестре зарегистрированных лекарственных препаратов опубликованных экспертиз. Это повышает недоверие к фармацевтической отрасли, предупреждают эксперты.

— Дедолларизация уперлась в китайскую стену — Экспортные поставки российских компаний за доллары увеличились в третьем квартале 2019 года, главным образом за счет Китая, следует из статистики ЦБ. Аналитики предполагают, что с евро на доллар могли вернуться при поставках нефти.

— Майк Помпео подлил нефти в российско-белорусские отношения — Майк Помпео завершает турне по постсоветстким странам, в число которых впервые почти за 25 лет вошла Белоруссия. Ей предложены американские энергоресурсы. Поставки вряд ли реальны, но инициатива важна на фоне переговоров с Москвой.

— Импорту все теснее в госзакупках — Вице-премьер Юрий Борисов заявил о недостаточных объемах госзакупок отечественной продукции и раскритиковал предложения Минфина и ФАС по исправлению ситуации. Эксперты говорят об усилении борьбы за контроль над ресурсами бюджета.

— В дело "ФортеИнвеста" вмешался кипрский офшор — Небольшой украинский трейдер признался, что он осуществил незаконную поставку дизельного топлива на Украину, а не структуры бизнесмена Михаила Гуцериева. Но эксперты разошлись во мнении, кто должен был легализовывать эту поставку.

— Фондовый рынок разогрелся на газе — Стремительный рост российского рынка акций в 2019 году на четверть обеспечил взлет котировок "Газпрома" , еще больше четверти добавили Сбербанк и Лукойл. В США история схожа — доля крупнейших компаний в росте доходит до 30–40%.

— Взнос не дорос — Согласно опросу, только 62 % будущих ипотечников готовы копить деньги на первоначальный взнос. Причем треть из них хранят наличные дома. Остальные рассчитывают на продажу имущества, материнский капитал или новые кредиты

— Интернет вещей бросают на поиск и спасение — В России может по- явиться новый сервис экстренной связи на базе спутниковой системы "Марафон IoT". Технология перспективна для поиска людей и контроля за грузами, но запуск системы обойдется в?31 млрд, источник финансирования пока не найден.