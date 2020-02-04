МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Индии, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" приступил к изготовлению системы С-400 для Индии, и Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом. В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме. Добавлю, что идет работа и по созданию учебного центра в Индии", — сказал Мантуров.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года.

Полный текст интервью с Мантуровым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.