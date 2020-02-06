ХАБАРОВСК, 6 фев /ПРАЙМ/. Границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" в Хабаровском крае могут расширить за счет присоединения четырех новых площадок, где планируется построить горно-обогатительный комбинат (ГОК) и свиноферму, сообщает краевое правительство в четверг.

Отмечается, что ТОР "Комсомольск" создана в июне 2015 года. Сейчас состоит из восьми площадок, изначально их было три. Основная специализация проектов инвесторов – металло- и деревообработка, пищевая промышленность, машиностроение, механообработка, туризм. Эта одна из наиболее эффективных ТОР в регионе.

Перспективы развития этой территории обсудили на наблюдательном совете в правительстве края.

"Предлагается расширение границ ТОР за счет присоединения земельных участков в четырех муниципальных образованиях края – Комсомольском, Солнечном и Нанайском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре. Среди перспективных проектов – строительство ГОК на месторождении Малмыж, возведение современной свинофермы на 12 тысяч голов, создание горно-обогатительной фабрики по переработке запасов хвостохранилища Солнечного ГОКа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в ТОР продолжится возведение инфраструктуры. Будут построены дополнительные производственно-административные здания на площадке "Парус" общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, продолжится строительство дороги. До конца 2020 года завершатся работы по водоснабжению и водоотведению, присоединению площадки "Парус" к газоснабжению, и площадки "Холдоми" к энергоснабжению.

По информации властей, в ТОР "Комсомольск" сейчас заключено 26 соглашений с инвесторами. Общий объем инвестиций составляет 37 миллиардов рублей, из них 9 миллиардов рублей уже вложено. Реализовано шесть проектов инвесторов: ОАО "Птицефабрика Комсомольская", АО "ДАКГОМЗ", компаний "Пакс-Восток", "Тапир-эко", "Инструментально механический завод", "Амурская лесопромышленная компания".