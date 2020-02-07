МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Государственное финансирование научных исследований и разработок (ИР) в России стало "токсичным" как для бизнеса, так и для научно-исследовательских институтов, говорится в отчете Счетной палаты по итогам экспертно-аналитического мероприятия "Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в РФ".

Счетная палата указывает на активное развитие в последние годы так называемой корпоративной науки, когда компании средне- и высокотехнологичных секторов создают собственные научно-исследовательские подразделения и лаборатории. По мнению аудиторов, это связано с неспособностью существующих ВУЗов и научно-исследовательских институтов удовлетворить запрос бизнеса на готовые решения.

"Усугубляет ситуацию такая существенная для развития сектора ИР проблема, как так называемая "токсичность" получения государственного финансирования, которая выражается в нескольких аспектах", — говорится в отчете.

"С одной стороны, "токсичность" использования бюджетных средств, особенно в рамках финансирования государственного оборонного заказа, связана с их распределением на ИР неактуальной тематики, а также среди ограниченного числа научно-исследовательских учреждений, в том числе вузов, не работающих и не имеющих стимулов работать на конкурентном рынке ИР", — поясняет ведомство.

"С другой стороны, она связана с избыточными требованиями к отчетности, в том числе бумажной, и процедурами контроля за результатами расходования средств. Это объясняет невостребованность получения государственного финансирования на ИР малого и среднего инновационного бизнеса", — поясняют аудиторы.

При этом государственный бюджет остается основным источником финансирования науки в России: в среднем порядка 60-70% общих расходов на исследования и разработки обеспечиваются за счет государственных средств. Это является характерным структурным отличием России от стран "большой семерки" и Китая, где доля финансирования разработок бизнесом превосходит долю бюджетного финансирования.