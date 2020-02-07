МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Samsung прокомментировала сообщения о блокировке некоторых функций своих телевизоров в России, объяснив, что речь идет об устройствах, предназначенных для использования в других регионах. Соответствующий релиз размещен на официальном сайте российского представительства Samsung Electronics.

"Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой)", — говорится в релизе.

"Такие устройства не сертифицированы для использования в российском регионе, что исключает возможность производителя гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, а также своевременное и качественное сервисное обслуживание в соответствии с глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования, эта информация указана в инструкции. Кроме того, устройства должны иметь сертификаты EAC и соответствующую маркировку.

Компания рекомендует при покупке телевизоров проверить наличие такого сертификата, а также удостовериться, что модель, указанная в сертификате, полностью совпадает с моделью, указанной на устройстве.

"Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU", — говорится в релизе.