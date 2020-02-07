МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Счетная палата предлагает значительно увеличить бюджетное финансирование фундаментальной науки в России, переложив на бизнес часть расходов на прикладные исследования, говорится в отчете аудиторов по итогам анализа причин, сдерживающих научное развитие в РФ.

"В России показатель внутренних затрат на фундаментальные исследования в процентном отношении к ВВП находится почти на самом низком уровне среди развитых стран", — говорится в документе. Так, по оценке Росстата, расходы на фундаментальные исследования составляют 0,15% российского ВВП. Такой уровень соответствует стратегии научно-технического развития РФ (СНТР), но его недостаточно для научно-технологического рывка, уверены аудиторы.

Достижение целей, поставленных в СНТР, требует увеличения этого показателя до 0,4% ВВП, что обеспечит финансирование российской фундаментальной науки на уровне, сравнимом с аналогичными инвестициями в наиболее развитых странах (Японии, США, Великобритании)", — говорится в отчете.

Счетная палата признает, что резкое увеличение финансирования трудно осуществимо. "Поэтому целесообразным представляется поэтапное увеличение объема средств, выделяемых на финансирование фундаментальных исследований", — говорится в документе.

Необходимые для этого ресурсы можно получить от прикладных разработок. "Государственные расходы на прикладные исследования при грамотной реализации поставленных целей компенсируются бизнес-сообществом, и освободившиеся средства позволят увеличить финансирование фундаментальных исследований", — поясняют авторы отчета.

Другим источником дополнительных ассигнований в сектор фундаментальных научных исследований является направление в него части расходов на исследования, которые недостаточно эффективно тратятся многочисленными ФОИВ, говорится в документе.