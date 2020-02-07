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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Многопаспортийная система — Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного — Как стало известно "Ъ", процедуру приема иностранцев в гражданство РФ существенно упростят. Получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

— Воздействие на кошелек и настроение — Правительство займется дебюрократизацией, дерегулированием и собственным имиджем — Два новых лозунга Белого дома в четверг, 6 февраля, обнародованы председателем правительства Михаилом Мишустиным на заседании кабинета министров.

— Росжелдор заслушал кассету — Железнодорожники вернулись к обсуждению перехода на новый тип подшипников — Как стало известно "Ъ", скандальный вопрос принудительной замены всех роликовых подшипников на вагонах на кассетные, казавшийся исчерпанным в прошлом году после критики занимавших тогда посты премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, вернулся в повестку после смены правительства.

— Скинь, Британия — Российские пациенты просят снижения цен от английской фармкомпании — Снижение британской GlaxoSmithKline стоимости препарата долутегравир для лечения ВИЧ на 27% оказалось, по мнению пациентских организаций, недостаточным.

— Промышленный фудшеринг против бедности — Производителей и розничные сети предлагают избавить от налогов на передачу еды малоимущим — В распоряжении "Ъ" оказался предложенный депутатами Госдумы проект поправок к Налоговому кодексу, призванный освободить от уплаты подоходного налога и НДС операции юрлиц по передаче на благотворительность продуктов питания — главным образом с истекающим сроком реализации.

— Налоговая мера лишнего веса — Всемирный банк призывает государства регулировать питание населения — По оценке Всемирного банка, уровень ожирения растет среди населения всех стран мира вне зависимости от уровня их дохода.

— Острое аспирантурное заболевание — Как Владимир Путин решал проблемы науки и образования — 6 февраля президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными и вручил им свои премии, а затем провел долгожданное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

— Пермский край дождался своего — Врио губернатора региона назначен Дмитрий Махонин — После полумесяца ожидания Пермский край получил врио губернатора вместо ушедшего на должность федерального министра экономического развития Максима Решетникова.

— Убийству Япончика нашли обвиняемого — В резонансном деле появился первый арестант — Басманный суд Москвы арестовал до 5 апреля 61-летнего Муртази Шаданию — первого фигуранта уголовного дела об убийстве в 2009 году одного из наиболее влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе Вячеслава Иванькова (Япончик).

— Рабочая группа дала совет федерации — В верхней палате могут появиться дополнительные места для уважаемых людей — Член рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ академик РАН Александр Чубарьян предложил расширить президентскую квоту по назначению членов Совета федерации, которая на сегодняшний день равна 10% от всех сенаторов.

— Самоценный регион — США поборются за Центральную Азию с Россией и Китаем — Госдепартамент США в среду представил новую американскую стратегию по Центральной Азии. Из документа и устных пояснений американских дипломатов следует, что Вашингтон готов соперничать за влияние на этот регион с Москвой и Пекином.

— Мануэловичи мы — Как Сергей Лавров искал в Мексике что-то общее с ней — Глава МИД РФ Сергей Лавров впервые за десять лет посетил Мексику — страну, в декабре 2018 года перешедшую в лагерь умеренно-левых государств Латинской Америки.

— "Мы придерживаемся политики двух треков в отношении России" — Глава МИД Швеции дала интервью "Ъ".

— "Трансконтейнер" загрузят по "Делу" — Группа хочет сменить руководство нового актива и собственный топ-менеджмент — Как стало известно "Ъ", группа "Дело" все-таки решила сменить руководителя "Трансконтейнера", контроль над которым получила в декабре.

— "Яндекс" найдет долю — Закон о предустановке оценили в $1,4 млрд — Благодаря закону о предустановке отечественных приложений "Яндекс" в ближайшие годы существенно нарастит долю на российском рынке поиска и обгонит Google не только на устройствах с Android, но и на iPhone, прогнозируют аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofA).

— У "Хачи" появился партнер — В ресторанную сеть готов инвестировать украинский бизнесмен — У бизнесмена Сергея Курченко, который, как считается, имеет бизнес-интересы в ДНР и ЛНР, оказались амбициозные планы на ресторанном рынке Москвы.

— Авторынок отгрузил рост — Январские достижения дилеры сочли прошлогодними — Авторынок завершил январь в плюсе, но в отрасли скептически оценивают результаты. Аналитики и дилеры говорят, что фактически в статистике отражены заказанные еще в 2019 году автомобили, которые только сейчас отгружены клиентам.

— Лизинг соблазняют международной отчетностью и низкими кредитными ставками — В рамках реформы лизинговой отрасли Банк России активно выступает за введение отчетности по МСФО. Отсутствие обязательного раскрытия такой отчетности ведет к удорожанию заемных средств для лизинговых компаний на 2–3 процентных пункта, оценивает регулятор.

— Доллар отвязался от импичмента — Американская валюта дорожает в мире и в России — Курс доллара на мировом рынке обновил четырехмесячный максимум. Уверенное укрепление американской валюты происходит на фоне сохраняющихся рисков относительно расширения эпидемии коронавируса, сильных данных по экономике США, а также провала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

— Проминвестбанк к сдаче не готов — ВЭБ решил оставить украинскую "дочку" за собой — Из-за несостоявшегося собрания акционеров Проминвестбанк, принадлежащий ВЭБ.РФ, сохранил банковскую лицензию.

— Росжелдор заслушал кассету — Железнодорожники вернулись к обсуждению перехода на новый тип подшипников — Как стало известно "Ъ", скандальный вопрос принудительной замены всех роликовых подшипников на вагонах на кассетные, казавшийся исчерпанным в прошлом году после критики занимавших тогда посты премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, вернулся в повестку после смены правительства.

— Москва видит себя на щите — Город ожидает стабилизации доходов от наружной рекламы — Мэрия Москвы впервые за несколько лет не ожидает падения доходов от наружной рекламы.

— "Джинсовая симфония" отыгрывает сделку — Компания хочет оспорить продажу контрольного пакета — Крупный продавец одежды "Джинсовая симфония" пытается отменить сделку по продаже контроля в компании экс-владельцу франшизы Superdry в РФ Surya Group Рави Навлани.

— "МегаФон" вышел на Start — Пакет в видеосервисе оказался в залоге у оператора — Видеосервис Start, сериалы которого выходили на Netflix и Amazon Prime Video, привлек финансирование в виде займа от оператора связи "МегаФон".

— Риск — структурное дело — Зачем частным инвесторам облигации без полной защиты капитала — Крупные банки и финансовые компании все активнее привлекают средства граждан через долговые бумаги, доход по которым привязан к изменению стоимости различных активов.

— "За два месяца любая инвестидея может устареть" — Эдвард Голосов, глава "БКС Капитала".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как Кремль мобилизует избирателей на голосование за поправки в Конституцию — Методы будут те же, что на президентских выборах 2018 году — Администрация президента планирует использовать в кампании по информированию и мобилизации россиян на голосование по поправкам в Конституцию технологии, применявшиеся на президентских выборах 2018 г.

— Совет Европы одобрил механизм исключения стран из этой организации — Но он не может быть использован против России за присоединение Крыма, считают в Госдуме — Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) в среду согласовал трехстороннюю процедуру, которая определяет порядок применения санкционных мер, предусмотренных восьмой статьей устава Совета Европы (СЕ) в случае грубого нарушения своих обязательств каким-либо государством-участником.

— Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден провалился в Айове — На первых предварительных выборах победили социалист и открытый гей.

— Турецкая армия перебрасывает новые силы в Сирию — Чтобы помешать поражению протурецких боевиков — Обстановка в сирийской провинции Идлиб, где Турция пытается помешать наступлению сирийских правительственных войск, продолжает накаляться. Командование Сирийской арабской армии (САА, официальное название вооруженных сил Сирии) обвинило Турцию в вводе дополнительных войск в провинцию Идлиб.

— Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику — Проект директив министерство уже обсуждает в правительстве — Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями. Проект такой директивы подготовил и направил на согласование, в том числе курирующему промышленность вице-премьеру Юрию Борисову, Минпромторг.

— Минкомсвязи определилось с требованиями к кандидатам на должность "цифровых" замов — Они должны принимать решения на основе данных и понимать принципы работы искусственного интеллекта.

— Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса — Россия пока не согласилась — Технический комитет ОПЕК+ (включает страны ОПЕК, Россию и другие нефтедобывающие страны) рекомендовал сократить добычу нефти на 600 000 барр./сутки до июня, сообщило Bloomberg со ссылкой на источник.

— "Политик не вполне человек" — Писатель и режиссер Евгений Гришковец – о том, как не любит политиков и любит родину и почему хотел, но не завязал с театром.

— Депутаты хотят ужесточить регулирование аптек для борьбы с ростом цен — Аптеки предупреждают, что эффект будет обратный — Депутаты из "Единой России" разработали поправки в закон "Об обращении лекарственных средств" и в скором времени внесут его в Госдуму, сообщил зампред думской фракции единороссов Андрей Исаев.

— En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд — Средства для сделки компания привлечет в Сбербанке — Энергометаллургическая En+ Group, ранее контролировавшаяся Олегом Дерипаской, выкупит у ВТБ 21,37% своих акций. Сделку планируется закрыть до 12 февраля, сообщила компания.

— Французский модный дом Hermes начинает выпускать косметику — Первой появится помада – и станет одной из самых дорогих на рынке — В марте 2020 г. в продажу поступит первая серийная косметика Hermes – ее презентация состоялась в Париже. Сначала появится коллекция губных помад Rouge Hermes.

— Суд санкционировал арест "крабового короля" Олега Кана — После возобновления уголовного преследования бизнесмен уехал из России — Хабаровский краевой суд 5 февраля 2020 г. удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сахалинского бизнесмена Олега Кана. Об этом "Ведомостям" сообщил помощник судьи Виталия Шиловского. Решение суда первой инстанции, ранее отказавшего в аресте, отменено.

— "Тинькофф" покидают два ключевых топ-менеджера — Они основали финтех-проект в Европе, группа вложит в него до 25 млн евро.

— Инвесторы распробовали индексные вложения — Активы фондов с пассивным управлением растут в разы быстрее остальных.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Умные и небедные — Владимир Путин наградил молодых ученых и рассказал о задачах современной науки — К середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Их талант обеспечит качественный прорыв в ключевых направлениях развития страны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время вручения в Кремле наград лауреатам премии президента в области науки и инноваций за 2019 год.

— Почти все дома — В Россию из Китая возвращаются более 1700 россиян — До 29 февраля из Китая в Россию должны вылететь более 1700 россиян, сообщил Минтранс. "Всего 1765 пассажиров — граждан РФ, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию", — говорится в сообщении.

— Выдадут только сильнейшие — Банки будут чаще отказывать в потребкредитах — Банки могут ужесточить условия выдачи необеспеченных потребительских кредитов из-за повысившихся рисков в этом сегменте рынка.

— Граждане дорогого стоят — Растет интерес злоумышленников к персональным данным — В 2020 году злоумышленники продолжат охотиться за персональными данными россиян, предупреждают специалисты. Они советуют беречь личную информацию, тщательно следить за тем, кто и как ее собирает, или хотя бы не выкладывать лишнее в интернет.

— Трамп снова в гонке — Как президент США избежал импичмента и что ждет его дальше — Четырехмесячная эпопея вокруг импичмента президенту США Дональду Трампу добралась до своего бесславного, но логического финала.

— Нашли формулы — Рабочая группа представила предложения по поддержке науки, культуры и семьи — В рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию предлагают закрепить ряд социальных гарантий в статье 114 Основного Закона, где речь идет о полномочиях кабмина. В четверг свои предложения по поддержке семьи, науки и культуры представила тематическая подгруппа.

— Горячее в меню — Одобрены поправки президента в проект о питании школьников — Профильный Комитет Госдумы по образованию и науке одобрил к принятию новую редакцию законопроекта о бесплатном горячем питании школьников с учетом поправок от главы государства.

— Кодексу повысят качество — Михаил Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными — Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от ведомств не выносить на публичное обсуждение "сырые" документы с непосильными для граждан предложениями.

— Затянули резину — Дорожники предлагают вернуть на автомобили знак "Шипы" — Использование шипованных шин предлагают ограничить по времени, за использование не по сезону — штрафовать, причем в автоматическом режиме, а чтобы камерам проще было выискивать нарушителей, предлагается вернуть обратно знак "Шипы" на автомобили, который в прошлом году по инициативе ГИБДД был исключен из правил.

— Мы за ценой не постоим — ОНФ нашел нарушения при капремонте на миллиарды рублей — О выявлении картельных сговоров при проведении капитального ремонта домов и о нарушениях при строительстве социальных объектов по всей стране рассказали на пресс-конференции представители Общероссийского народного фронта.

— Таблеткой больше — В перечень жизненно важных включены новейшие лекарства для лечения диабета, рака, псориаза — Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) расширен.

— Врачебная тайна идет на поправку — Родственники умерших пациентов узнают правду об их лечении — Минздрав приступил к разработке законопроекта, который позволит родственникам умерших получать информацию о том, чем человек болел при жизни и какую терапию получал.

— Рубль крупным планом — Российскому кино могут сократить экспортные субсидии — За 2019 год Россия экспортировала свои мультфильмы, фильмы и сериалы в 134 страны мира. Рост индустрии заставил государство включить ее в перечень отраслей с большим экспортным потенциалом.

— О рекордах, роботе и… музыке — Когда на космической станции бьют в корабельный колокол — На корабле "Союз МС-13" с Международной космической станции 6 февраля вернулись три космонавта — россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

— С плеча на плечо — Индия планирует собирать российские зенитные ракеты — Контракт на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" планируется подписать до конца года. Он предусматривает поставки пусковых установок и ракет, а также лицензионное производство ракет на индийском государственном предприятии Bharat Dynamics Ltd.

— Мораль в законе — Татьяна Москалькова: Все поправки в Конституцию касаются прав человека — Совершенствование действующей Конституции России — не спонтанный, а давно ожидаемый процесс. Обсуждаемые не только в России, но и во всем мире поправки в российскую Конституцию, которые предложены президентом Российской Федерации, — это логичное следствие многолетнего развития отечественного конституционализма.

— Тариф по месту жительства — Правительственная комиссия одобрила депутатские поправки в закон об ОСАГО — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила депутатский проект закона о реформе ОСАГО.

— В Центре — внимание — Как в регионах налажен цифровой диалог органов власти и жителей — В подмосковном Красногорске Владимиру Путину показали, как работает Центр управления регионом (ЦУР).

— За Япончика ответит — Предъявлено обвинение в убийстве Вячеслава Иванькова — В четверг Следственный комитет неожиданно объявил, что не только поймал подозреваемого в убийстве известного криминального лидера Вячеслава Иванькова, более известного в определенных кругах под кличкой Япончик, но и уже предъявил этому человеку обвинение.

— Легенда № 2020 — В Москве названы имена победителей "Золотого пера России" — высшей журналистской награды — оюз журналистов РФ назвал победителей премии "Золотое перо России" — главной журналистской награды страны. Церемония чествования лауреатов прошла на традиционном Балу прессы в театре "Новая Опера".

— Цифра на посту — В Екатеринбурге открылось новое здание электронной таможни — Крупнейшая на Урале электронная таможня переехала в новое здание. Появились не только дополнительные площади (они увеличились почти в три раза), но и новые возможности.

— Первый пошел! — Обновленный бомбардировщик Ту-160М впервые совершил тренировочный полет — Модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М "Белый лебедь" провел свой первый полет в Казани на летном поле авиационного завода.

— Тюрьма взыщет — Заключенным увеличат штрафы за нарушения дисциплины — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, предлагающий повысить дисциплинарные штрафы для осужденных.

— Шифр для юного гения — В Москве наградили победителей криптографической олимпиады — В среду в Москве были подведены итоги уже 29-й с 1991 года олимпиады школьников по математике, криптографии и компьютерной безопасности.

— Группа крови на жетоне — Утверждены единые образцы жетонов, книжек и удостоверений спасателей — Глава МЧС России подписал ведомственный приказ "Об утверждении формы и описания бланка удостоверения личности спасателя и жетона спасателя, а также положения о книжке спасателя", согласно которому вводится единый стандарт для личных документов спасателей и пожарных, как для профессиональных, так и для добровольных.

— Добро обжаловать — Оспорить штрафы автомобилисты смогут через интернет — Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект, который позволит автовладельцам обжаловать штрафы, которые оформили в автоматическом режиме, через портал госуслуг.

— Киллер сдал — Брат Тельмана Исмаилова осужден на 17 лет лишения свободы — В колонию строгого режима на 17 лет отбывать наказание отправил Мособлсуд вчера Рафика Исмаилова — брата экс-владельца ныне закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

— Это только цветочки — Испытания артиллерийских комплексов, созданных в ходе опытно-конструкторских работ "Набросок", завершатся в 2021 году. Об этом стало известно в четверг.

— Тайник со сроком — У торговки наркотиками нашли два килограмма героина — Содержимое сумочки 48-летней дамы весьма отличалось от обычного "женского набора". Вместо косметики и прочих милых мелочей полицейские при досмотре обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

— Лавров пришел к Команданте — Глава МИД России начал поездку по Латинской Америке — Глава МИД России Сергей Лавров трехдневный визит в Латинскую Америку начал с Кубы. Здесь он встретился со своим коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

— Лайнер упал с обрыва — При посадке самолета в Стамбуле погибли три человека — Три человека погибли в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту.

— "Брекзит" теперь под запретом — Канцелярия премьера Британии занялась терминами — Главное слово английского словаря последних трех с лишним лет приказало долго жить. Как сообщает британская пресса, канцелярия премьера Бориса Джонсона распорядилась вывести из оборота термин, который успел стать достоянием мировой общественности.

— В Берлине развели руками — Впервые в ФРГ глава земельного правительства получил свой пост благодаря голосам "Альтернативы для Германии" — Такого в новейшей истории Германии не бывало. В земле Тюрингия, где накануне состоялись выборы главы местного правительства, "Альтернатива для Германии" всех переиграла.

— Лихач выскочил из тумана — На объездной трассе под Красноярском столкнулись 29 автомобилей — Весь минувший день автомагистраль (участок федеральной трассы P255, так называемый глубокой объезд Красноярска) была полностью парализована случившимся здесь ДТП.

— Снега слишком мало — Первых природных пожаров в столичном регионе ждут уже в марте — Теплая бесснежная зима радует жителей Московского региона, но добавляет головной боли властям. Предварительные прогнозы не оптимистичны: паводка в этом году, скорее всего не будет, а значит, пожароопасный сезон начнется раньше.

— Внимание, онкоскрининг! — В Москве проходит акция по бесплатной диагностике онкозаболеваний — 8, 9, 15, 16 и 29 февраля москвичей ждут в медицинских учреждениях города для раннего выявления рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, рака толстого кишечника.

— Тем, кого нагрели — Москвичам вернули 82 миллиона рублей, переплаченных за коммуналку — Москвичам в прошлом году вернули 82,7 миллиона рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Причем добиться этого горожане смогли только после жалоб в Мосжилинспекцию — договориться напрямую с управляющими компаниями не получилось.

— Чертова кругосветка — Самое высокое в Европе колесо обозрения откроют в 2021 году — Новое колесо обозрения на ВДНХ — самое высокое в Европе — планируют открыть во втором квартале 2021 года. Об этом "РГ" сообщил главный инженер проекта Александр Комаров.

— Ждали восемь лет — В Барнауле экстренно расселяют жильцов двухэтажки — В Барнауле расселяют людей из разваливающегося прямо на глазах аварийного дома.

— Недострой с подлогом — В Хакасии раскрыто мошенничество с приобретением зданий для детских садов — Проверка показала, что сразу в нескольких населенных пунктах республики чиновники потратили бюджетные средства на недвижимость, которая никак не подходит для дошкольного учреждения.

— "Липа" для таксистов — Волгоградских медиков осудили за фиктивные справки — В Волгограде на скамье подсудимых оказались две сотрудницы поликлиники. Их признали виновными в торговле поддельными справками.

— Рулетка в литрах — Жителям одного из районов Саратова начали измерять ванны — В Саратове работники управляющей компании вместе с районными чиновниками проверяют размер ванн в квартирах, не оборудованных счетчиками учета воды.

— Два блока на доску — Псковская таможня нашла полтора миллиона сигарет — Необычные тайники обнаружили сотрудники псковской таможни при досмотре грузовика с еловыми досками, следующего из России в Эстонию.

— В ритме сердца — Академик Елена Голухова отвечает на самые сердечные вопросы.

— Глаза умеют говорить — Современные методики позволяют избежать слепоты пациентам с самой тяжелой патологией — С руководителем отдела орбитальной хирургии ФГБНУ "НИИ глазных болезней" профессором Ярославом Грушей говорим о мало известной, но достаточно частой глазной патологии.

— Мама, ты со мной?— Сегодня успешно выхаживают новорожденных весом от 500 граммов — В Республиканском перинатальном центре Карелии внедряют новые методы интенсивной терапии и выхаживания новорожденных. За прошлый год в отделении оказали помощь 335 детям, большая часть которых — недоношенные.

— Спасет от боли — Испытан безопасный анальгетик — Разработанный томскими учеными анальгетик, не имеющий побочных эффектов, успешно прошел доклинические испытания. Препарат обладает принципиально новым механизмом действия и не вызывает привыкания.

— Земля героев — В Храме Победы установят гильзы с землей, взятой с могил фронтовиков — Знаковым событием в строительстве Главного храма Вооруженных сил стало недавно освящение иконы под главным куполом храма, которая представляет собой мозаичную композицию с изображением Спаса Нерукотворного.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Прибыли по списанию — Бюджет ежегодно недополучает более 100 млрд рублей из-за занижения дивидендов госкомпаний — Госкомпаниям запретят учитывать так называемые неденежные убытки при расчётах прибыли, а затем и суммы дивидендов.

— Займутся антителом — Россиян могут проверить на иммунитет к коронавирусу — В мониторинг коллективного иммунитета россиян к различным инфекциям могут включить новый коронавирус.

— Вес и ныне там — Ущерб дорогам от перегруза оценён в десятки миллиардов — Бюджет ежегодно теряет десятки миллиардов рублей из-за движения по трассам фур с превышением максимального веса, подсчитали в Росавтодоре.

— Икра окончена — Тёплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы — Рекордно тёплая и бесснежная зима может обернуться сокращением нового поколения речной рыбы. Вероятность мелководья увеличивает риск гибели икры, отложенной во время нереста лещами, сазанами и карасями.

— Время местных — Власти ищут способ снизить отток специалистов из регионов — Количество бюджетных мест в российских вузах начнёт увеличиваться уже со следующего года.

— Подъём на демократах — Что ждёт Дональда Трампа после провала импичмента — Завершение процедуры импичмента в пользу президента США Дональда Трампа укрепит его позиции в ходе избирательной кампании и увеличит шансы остаться в Белом доме в ноябре 2020 года.

— Сто бед одиночества — Ассанжа в США могут скинуть в "чёрную дыру" — Перевод из одиночного заключения позволил Джулиану Ассанжу воспрянуть духом. Однако доступ адвокатов к нему по-прежнему крайне ограничен, что осложняет его подготовку к защите по делу об экстрадиции в США.

— Коронаполис — Страховые компании готовы финансировать лечение от 2019-nCoV — Лечение от коронавируса входит в полисы выезжающих за рубеж, а также в ОМС и ДМС, утверждают российские страховые компании, опрошенные "Известиями".

— Искусственный отбор — Сирия потребовала от Турции вернуть наследие — Сирия потребовала от Турции вернуть исторические ценности на $30–50 млн, украденные в ходе вооружённых действий на севере САР.

— "Система позволит в режиме онлайн понимать, кто управляет такси" — Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов – об ужесточении контроля над таксистами, новых станциях метро и будущем столичных парковок.

— Шаг на стройку — На Дальнем Востоке станут быстрее возводить жильё — На Дальнем Востоке сократятся сроки строительства жилья. Минстрой готов внедрить в пяти субъектах ДФО электронную систему по подключению новостроек к коммуникациям.

— Приняли внутрь — Отдых в России дорожает перед праздниками — Внутренние перелёты на период длинных выходных (22–24 февраля) подорожали сильнее, чем международные.

— Детство, отрочество, бизнес — Подросткам хотят разрешить самозанятость — Регистрироваться и работать в качестве самозанятых стоит разрешить уже с 14 лет, считают в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Идея вошла в пакет мер, предложенных для развития молодёжного предпринимательства по поручению президента.

— Рак под прицелом — Учёные снизили токсичность онкопрепарата из яда тиса — В России успешно завершены предварительные доклинические испытания новой формы "Доцетаксела" — противоракового препарата, получаемого путём химического синтеза из игл тиса.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— UFG, инвестиции и доходы Михаила Мишустина — Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах семьи премьер-министра — Управляющий партнер UFG Полина Герасименко в письме в редакцию ответила на вопросы РБК о том, за что отвечал, сколько зарабатывал и почему ушел из компании Михаил Мишустин, занявший в январе пост премьер-министра.

— $572 млн в режиме блокировки — Британский суд отказал семье Минца в праве отчуждать активы — Сын основателя группы O1 Игорь Минц вслед за другими членами семьи не смог снять блокировку с имущества, введенную по искам "Открытия" и "Траста" на $700 млн. Банки обвиняют Минцев в мошенничестве, а Минцы их— в нанесении ущерба.

— ВТБ вычел из своих активов En+ — Три вопроса о выкупе компанией Олега Дерипаски пакета акций у госбанка — Через год после снятия американских санкций "дочка" En+ договорилась о покупке 21,37% своих акций у ВТБ на кредит от Сбербанка. Но доля основателя компании Олега Дерипаски не изменится и останется меньше контрольной — 44,95%.

— Министерства спорят об иностранных процентах — Предложения Минпромторга о госзакупках не дошли до правительства из-за разногласий с Минфином, Минэкономразвития и ФАС — Минпромторг подготовил поправки к закону о госзакупках и должен был направить их в правительство. Но не сделал этого ИЗ-ЗА РАЗНОГЛАСИЙ с Минфином и ФАС. Предложения жестко ограничивают участие иностранцев в закупках для госнужд.

— Зерно кофейной эффективности — Как будет развиваться сеть "Шоколадница" под руководством нового гендиректора — Сеть кофеен "Шоколадница" в четвертый раз с 2014 года сменила гендиректора: развивать компанию теперь будет Олег Подгорный. РБК также обнаружил, что с 2018 года у компании появились два новых акционера.