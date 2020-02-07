МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в первом квартале составит около 2%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ. ЦБ снизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2020 год

"В первом квартале годовая инфляция, по нашей оценке, составит около 2%. В середине года она начнет повышаться, постепенно возвращаясь к цели. На конец 2020 года мы сохраняем прогноз инфляции 3,5-4%", — сказала она.

Набиуллина пояснила, что адаптация бюджетной и денежно-кредитной политики России после кризиса 2014 года завершена. Сейчас можно говорить о стимулирующей бюджетной политике.

Инфляционные ожидания населения РФ на данный момент завышены, еще предстоит оценить их заякоренность, заявила также глава Банка России.

"Инфляционные ожидания населения сейчас находятся вблизи двухлетних минимумов, но мы продолжаем расценивать этот уровень как повышенный. И главное, нам еще предстоит оценить заякоренность инфляционных ожиданий и населения, и предприятий, когда завершится замедление инфляции, и она вернется к цели", — сказала она.

Банк России в пятницу в шестой раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года. Решение совпало с ожиданиями рынка.