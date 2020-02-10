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КОММЕРСАНТ

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— Дальневосточную энергетику вписали в счет — За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России — Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.

— "Я боюсь порой, что до рукоприкладства дойдет" — Сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок Павел Крашенинников рассказал "Ъ", зачем менять Основной закон — До 14 февраля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принимает поправки ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции.

— "Арктика" охромела на правый двигатель — Атомный ледокол не прошел швартовых испытаний — Срок сдачи головного атомного ледокола "Арктика" вновь поставлен под вопрос.

— В России обновится Wi-Fi — У будущих сетей 5G появится конкурирующий стандарт связи — Минкомсвязь собирается сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6.

— Неравенство и в новостройках — Положение в регионах влияет на расселения в столичной агломерации — Неравенство среди регионов приводит к тому, что иногородние покупатели, выбирая недвижимость в Москве и Московской области, ориентируются на разные зоны агломерации.

— Китайские инвесторы стали скромнее — Объем исходящих прямых инвестиций КНР продолжил снижаться — Объем зарубежных китайских инвестиций существенно переоценивается, даже в африканских странах он не является избыточным, учитывая размер китайской экономики, следует из расчетов экспертов вашингтонского Institute of International Finance.

— Спасжилет для перестраховщика — "Дочку" Банка России снова предложено поддержать всем рынком — Банк России пытается оградить от проблем свое дочернее предприятие — Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК).

— Медицине пересчитали кадры — Мониторинг здравоохранения — По итогам прошлого года в государственном секторе здравоохранения РФ было занято 565 тысяч врачей.

— Банкоматы купились на подделки — Обмен фальшивых купюр на настоящие обошелся Сбербанку почти в 3 млн рублей — Как стало известно "Ъ", ГСУ СКР по Красноярскому краю завершило расследование необычной кражи, совершенной у местного отделения Сбербанка: злоумышленники через банкоматы пополнили свои счета "билетами банка Сувенир" достоинством 5 тысяч "дублей", похитив таким образом у кредитного учреждения почти 3 млн рублей.

— Кожевенник перестал быть помехой для следствия — Обвиняемому в аферах с НДС смягчили меру пресечения — Как стало известно "Ъ", следствие отпустило из-под стражи бывшего главу Осташковского кожевенного завода (ОКЗ) Леонида Парфенова, обвиняемого в мошенничестве с НДС почти на 400 млн рублей.

— Банкир получил срок по расписке — Экс-акционер Альта-банка осужден на восемь лет за мошенничество — К восьми годам колонии общего режима Тверской суд Москвы приговорил бывшего акционера и зампреда правления обанкротившегося в 2016 году Альта-банка Александра Китбаляна.

— Тяжелобольным зекам дали срок на освобождение — Утверждены новые правила освидетельствования осужденных с заболеваниями — Правила освобождения осужденных с тяжелыми заболеваниями изменены.

— Вывоз и ныне там — В Госдуме проанализировали мусорные тарифы в регионах — Почти в половине российских регионов тарифы на вывоз мусора снизились по сравнению с предыдущим годом.

— Проверка на штампы — Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр — Жалобу на перинатальный медицинский центр (ПМЦ) "Мать и дитя" направила в прокуратуру Москвы Татьяна Максимова — мать девочки, которая уже почти шесть лет проживает в этом медцентре.

— Служба по контакту — "Ъ" проанализировал встречи и звонки главы МИД РФ Сергея Лаврова за десять лет — В преддверии отмечаемого сегодня в России Дня дипломатического работника "Ъ" проанализировал встречи и телефонные звонки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова начиная с 2010 и по конец 2019 года.

— За оборону Венесуэлы — Над Россией нависла угроза новых американских санкций — Как стало известно "Ъ", американская администрация и законодатели намерены в ускоренном режиме рассмотреть вопрос о введении санкций против лиц и компаний, поддерживающих правительство Венесуэлы.

— IT-системы закрывают для иностранцев — Западных подрядчиков не пустят в критическую инфраструктуру — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) предлагает полностью отказаться от иностранных IТ-решений на объектах критической инфраструктуры (КИИ).

— РФПИ готовится войти в "Арктик Палладий" — Фонд может получить на это $1 млрд из ФНБ — Как выяснил "Ъ", РФПИ может получить $1 млрд из ФНБ для совместных инвестиций с ближневосточными инвесторами в потенциально крупнейший в мире проект по производству металлов платиновой группы "Арктик Палладий".

— Туристы не переходят на цифру — Офлайн-сегмент останется доминирующим — Несмотря на двузначный рост, к 2024 году онлайн-сегмент туристического рынка не сможет занять половину всех продаж.

— Банки идут на убыль — ЦБ продолжают беспокоить сомнительные операции — В России осталось чуть меньше 400 банков. По мнению экспертов, это число продолжит снижаться, хотя и не быстрее, чем в прошлом году.

— С пенсией по жизни — Экс-глава ПФР Антон Дроздов займется ГПП в Минфине — Вопросы пенсионного обеспечения граждан в рамках Минфина будет курировать бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

— Автоследованию подобрали тариф — Брокеры ищут замену комиссиям с оборота — Эффект введенного недавно запрета на комиссии брокеров с оборота клиентов, подключенных к программам автоследования, оказался неожиданным.

— Депозиты опередят кредиты — Ставки по вкладам упадут сильнее, чем по ссудам — Ключевая ставка ЦБ, опустившись на последнем заседании, достигла исторического минимума — 6%.

— Хороший лом не отделят от плохого — Минэкономики и Минпромторг против перечней лома черных металлов — Законопроект, вводящий региональные перечни разрешенного к приему от граждан лома черных металлов, получил негативную оценку Минэкономики и Минпромторга.

— "Тайну печати дракона" разгадают в суде — Продюсеры спорят за права на фильм — Производители самого дорогого российско-китайского фильма "Тайна печати дракона" "Русская Фильм Группа" (РФГ) Алексея Петрухина и "Фетисов Иллюзион" Глеба Фетисова выясняют в суде, кому принадлежат права на международную дистрибуцию картины.

— Vesper не примет гостей — Девелопер хочет продать отель в центре Москвы — Специализирующаяся на строительстве элитного жилья девелоперская компания Vesper пытается выйти из непрофильного бизнеса и продать отель уровня пять звезд в центре Москвы.

— Водку зальют коньяком — Beluga Group стала импортером бренда "Ной" — На фоне падения продаж водки в России производители продолжают диверсификацию портфеля.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство пытается лишить "Газпром", "Ростелеком" и РЖД контроля за инвестпрограммами — И строить за счет монополий инфраструктуру для инвесторов — Идея правительства дать инвесторам ощущение стабильности – гарантировать неизменность тарифной формулы и тарифов по соглашениям о защите инвестиций (СЗПК) – встретила сопротивление естественных монополий.

— Россияне одобряют поправки в Конституцию, но не понимают смысл Госсовета — Голосование за реформу станет референдумом о доверии Путину, считают эксперты — Две трети россиян (67%) считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и лишь 6% – создание Госсовета.

— Бизнес-омбудсмен увидел в антикартельных поправках риски для свободы предпринимательства — Федеральная антимонопольная служба уверена, что Борису Титову не о чем беспокоиться — Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил премьеру Михаилу Мишустину письмо (копия есть у "Ведомостей") с просьбой дать поручение о дополнительной проработке подготовленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) антикартельных законопроектов, которые "несут существенные риски ограничения прав и свобод предпринимательской деятельности".

— Замначальника Генштаба арестован из-за противодействия следствию — Несмотря на обвинение в мошенничестве, Халил Арсланов пока сохраняет свою должность — 235-й гарнизонный военный суд арестовал в пятницу на два месяца заместителя начальника Генштаба, начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

— ЦБ подал сигнал, что может перейти к стимулирующей денежно-кредитной политике — Аналитики считают, что на 6% ключевая ставка не задержится — Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не только сообщила о снижении ключевой ставки до 6%, но и дала рынку новый сигнал: "Есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании [20 марта], но она не гарантирована".

— "Shiseido Group не продает косметику – она делает людей красивее и счастливее" — Президент Shiseido Group Масахико Уотани рассказывает об инновациях в косметике и цифровых технологиях на службе красоты — Шесть лет назад акционеры Shiseido Group – одной из старейших косметических компаний мира – решились на смелый шаг: увидев, что продажи по всему миру перестали расти, а на домашнем японском рынке даже начали падать, они позвали в компанию варяга.

— Рядом с магазинами Metro могут появиться жилье, офисы и гостиницы — Немецкая компания ищет способы дополнительного заработка в России — На участках сети Metro Cash & Carry могут появиться жилье, офисы и гостиницы.

— В Европе рекордное снижение цен на газ — Спотовые котировки не покрывают даже себестоимости производителей, в том числе "Газпрома" и "Новатэка" — Седьмого февраля цена газа на европейском хабе Зеебрюгге по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м.

— Магазины "датской IKEA" JYSK появятся в России весной — В ближайшие 10–15 лет сеть планирует открыть в стране 200 точек — Первые магазины датского мебельного ритейлера JYSK откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ "Тройка" и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) "Алтуфьево", сообщил "Ведомостям" представитель компании в России. По его словам, сеть будет развивать "дочка" датского JYSK – ООО "Юск".

— Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд — В споре на 3,7 млрд рублей их защищает А1 из "Альфа групп" — Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд рублей.

— ЦБ хочет дать право санируемым банкам оздоравливать других — Прошедшие санацию кредитные учреждения – обычные участники рынка, говорят в ЦБ — Центробанк хочет допустить ранее санированные банки или те, кто еще проходит процедуру финансового оздоровления через его Фонд консолидации банковского сектора (УК ФКБС), к оздоровлению других участников рынка.

— Российские экспортеры могут пострадать из-за ужесточения экологических стандартов в Европе — Об этом "Уралхим" предупредил правительство и призывает к диалогу — Председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин в письме от 31 января 2020 года первому зампредседателя правительства Андрею Белоусову предложил включить представителей бизнеса в рабочую группу "по вопросам адаптации к изменениям климата".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Маски срывают цены — В Госдуме готовят закон против ажиотажного подорожания в аптеках — В Госдуме всерьез занялись проблемой завышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

— Закодировали — На школьных аттестатах появится QR-код — Министерство просвещения предложило маркировать школьные аттестаты специальным QR-кодом.

— Кто пойдет в разведку — ФСБ и СВР смогут призывать резервистов на военную службу — "Российская газета" публикует подписанный Владимиром Путиным документ, по которому резервистов на военную службу в случае необходимости смогут вызывать в строй не только военкоматы, но и ФСБ России, а также Служба внешней разведки (СВР).

— Отдает штукатуркой — Страховщики хотят больше выплачивать "натурой" — В России собираются узаконить возможность выплат по страховке не деньгами, а ремонтом — так называемое натуральное возмещение.

— Газ — хоккейный счет — Президенты России и Беларуси провели переговоры в Сочи и сыграли в хоккей в одной команде — В минувшую пятницу Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько раундов переговоров в Сочи в разных форматах: от завтрака с кашей наедине и общения с делегациями до хоккейного поединка, где они вышли в составе одной команды.

— У ставки небольшое будущее — Банк России сделал кредиты дешевле в шестой раз подряд — Банк России в шестой раз подряд снизил стоимость кредита в экономике, опустив ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта — до 6% годовых.

— Адресно для ветеранов — В Совфеде рассказали, сколько человек получат выплаты к 75-летию Победы — Более 1 миллиона ветеранов и тружеников тыла получат выплаты к 75-летию Победы в соответствии с указом президента, который публикует "Российская газета".

— Аграриев не оставят — Алексей Гордеев переходит на должность зампреда Госдумы — Алексей Гордеев, занимавший в прежнем составе правительства России пост вице-премьера, переходит на работу в Госдуму.

— Переписать или поправить?— Эксперты проанализировали проект административного кодекса — Проект нового Кодекса об административных правонарушениях вызвал огромное количество споров.

— Сообщить быстро — Сразу несколько важных для граждан новаций появилось в Законе "О полиции" — Изменения, внесенные в этот федеральный закон и подписанные главой государства, усиливают гарантии защиты прав и интересов граждан.

— С папы взыщут на квартиру — Суды получили возможность назначать дополнительные — "квартирные" — алименты на детей — Соответствующие поправки в Семейный кодекс публикует "Российская газета".

— Рецепт взял новый курс — Льготные лекарства будут выписывать на полгода — С 9 февраля вступили в силу изменения в порядок назначения лекарственных препаратов.

— Не долетел до дома — Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета — В столице Татарстана похоронили зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, предпринимателя Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолета в Лаишевском районе РТ.

— Боинг-737 сел жестко — В Коми пассажирский самолет совершил жесткую посадку — В воскресенье в аэропорту небольшого города в Республике Коми Усинска жесткую посадку совершил "Боинг-737" авиакомпании "Ютейр".

— Учить лечить — От ошибок врачей страдают 70 тысяч больных ежегодно — Безопасность и качество медицинской помощи — это важнейшее условие снижения смертности, поэтому именно эти направления приоритетные при подготовке кадров, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко.

— Обратный билет — Китайские авиакомпании увольняют иностранных пилотов — Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с зарубежными летными экипажами.

— Магистр станет прокурором — Президент внес поправки в закон о надзорном ведомстве страны — "Российская газета" публикует поправки в закон "О прокуратуре РФ", которые уточняют необходимый уровень образования для прокуроров.

— Ученых просят произвести эффект — Счетная палата раскритиковала систему финансирования науки — Российская наука не стала драйвером социально-экономического развития страны, отметили в Счетной палате (СП).

— Не бросим Пекин в беде — Как россияне поддерживают Китай в борьбе с коронавирусом — "Вперед, Китай! Вперед, Ухань!" — под таким девизом в КНР остаются более 10 тысяч россиян, которые продолжают жить и работать в Поднебесной, несмотря на распространение нового коронавируса.

— Капрала испортил квартирный вопрос — Тайский военный расстрелял начальника, сослуживцев и десятки мирных жителей — Количество жертв стрельбы в Таиланде продолжает расти.

— Выборы для реформ — В Азербайджане выбрали новый состав парламента — В воскресенье в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы.

— Под номером два — Глава Украины поставил в неловкое положение руководство Италии — Итальянское турне президента Украины Владимира Зеленского, судя по сообщениям СМИ, достигло своей главной цели — ему удалось рассмешить Папу Римского Франциска.

— Другими словами — "вон" — Дональд Трамп уволил ключевых свидетелей, дававших в конгрессе показания против хозяина Белого дома — Едва сенат американского конгресса снял все обвинения с 45-го президента США по делу об импичменте, как Дональд Трамп немедленно приступил к избавлению от ключевых фигур, свидетельствовавших против него в ходе процесса.

— Лавров обещал поддержку Венесуэле — На минувшей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил турне по странам Латинской Америки, посетив в течение трех дней Кубу, Мексику и Венесуэлу — В Западном полушарии, где США стремятся реанимировать печально известную Доктрину Монро — об этом в прошлом году открыто говорили в Вашингтоне — глава российской дипломатии заявил об одержимости Белого дома "идеей диктата" в регионе.

— Готов прогнуться под рынок — Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra и загадочный Samsung Galaxy Z Flip: что ждать от новинок южнокорейской компании — Уже 11 февраля на специальном мероприятии Samsung Galaxy Unpacked в Сан-Франциско южнокорейская компания представит новые флагманы.

— Команды ищут решения — Томский политехнический университет 7-9 февраля на правах организатора профиля "Умный город" всероссийской олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) провел для школьников хакатон — Его участники работали над созданием комплексной интеллектуальной системы управления процессами, происходящими в целом мегаполисе, где системы и городские службы используются оптимальным образом и формируют комфортную городскую среду.

— Город набирается ума — Объем глобального рынка решений Smart City ("Умный город") к 2025 году может превысить 2,5 трлн долларов, по оценке Grand View Research — Сейчас на нем доминируют Северная Америка и страны Евросоюза.

— Лайки от Билли Айлиш- Февральским утром 16-летняя Настя Ковтун из города Чайковский Пермского края проснулась знаменитой — Портрет всемирно известной певицы Билли Айлиш (Billie Eilish), нарисованный девушкой, украсил первую полосу цифровой версии модного журнала Vogue.

— Huawei простился с Google — Huawei объявила о том, что не планирует возвращаться к сервисам Google, даже если США снимут санкции — Об этом заявил представитель компании Фред Ванфэй.

— Без руля и педалей — Уже через несколько лет ездить на автомобиле можно будет без прав, а перемещаться по городу на аэротакси — Роботизация транспорта — главная мировая тенденция, которая возобладает в транспортной сфере в 2020-2030 годах.

— Тренажер среди книг — В главной библиотеке Мордовии открылся бесплатный спортзал — В крупнейшем книгохранилище Мордовии — Национальной библиотеке имени Пушкина — теперь можно прокачать не только мозги, но и мышцы.

— Беда осталась на Лесной — "Российская газета" и ее друзья помогли погорельцам из кубанского райцентра Апшеронска — Сотни добрых людей откликнулись на призыв "РГ" помочь многодетной маме, жительнице Апшеронска Светлане Полицыной, ее пятерым детям и маленькому внуку, которых пожар лишил крыши над головой.

— С неба на землю — Спикер Госдумы предложил развивать аэроклуб Гагарина под Саратовом — Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать местом притяжения горожан аэроклуб в поселке Дубки под Саратовом, где учился летать первый космонавт Юрий Гагарин.

— Взнос с возвратом — Еще одна категория жильцов освобождается от платы за капремонт — Собственники квартир в населенных пунктах, которые решением властей признаны закрывающимися, освобождаются от уплаты взносов на капремонт.

— Адмирал вернулся — В Дом русского зарубежья привезли архив Колчака — В день 100-летия расстрела Верховного правителя России в 1918-1920 годах адмирала Колчака в Доме русского зарубежья открылась уникальная выставка — "Возвращенный архив".

— Традиция шагает в авангарде — Удивительные вещи творятся в нашем театральном королевстве — Смотрю интервью одного из руководителей знаменитой театральной премии.

— На сленге про Любовь — Игорь Волгин предложил ввести в вузах выпускной экзамен по русскому — Как живет русский язык в России?

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— С севера поток: Германия выступает против санкций в отношении СП-2 — Оператор проекта ищет способ достроить газопровод — ФРГ отвергает любые экстерриториальные санкции США. Об этом заявили "Известиям" в министерстве экономики и энергетики страны.

— Тариф прошлогодний — Как Путин и Лукашенко оставили прежние цены на газ — Президенты в Красной Поляне успели не только обсудить политику и экономические вопросы, но и сыграть в хоккей.

— "Понять британскую политику сейчас трудно" — Посол России Андрей Келин — о нынешней фазе отношений Москвы и Лондона и переписывании истории — Позиция британских властей по отношению к России остается весьма противоречивой.

— Масковое слово — Премьер поручил создать резерв средств защиты от коронавируса — Ведомства рассчитают, сколько средств защиты понадобится россиянам — Правительство поручило сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России.

— Упадок строения — В России удвоилось количество девелоперов-банкротов — В Едином реестре проблемных объектов числится 17,4 млн квадратных метров жилья.

— Фирма веники не свяжет — За подделку маркировки товаров накажут по УК — За подделку средств маркировки товаров будет введена уголовная ответственность.

— Инфекционные риски — ЦБ учёл фактор коронавируса при снижении ставки — Уменьшение на 0,25 п.п. до 6% должно помочь экономике отыграть потери в экспорте.

— Клерк атакует — 80% корпоративных сетей компаний заражено вирусами — Взлому информресурсов организаций помогают их сотрудники.

— Нагрузили портфель — Порог для индивидуальных инвестиционных счетов будет повышен — Уже в марте будет принят закон, разрешающий пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа на сумму до 2,5 млн рублей, рассказал "Известиям" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— С новым ходом — Мошенники нашли ещё один способ хищения денег со счетов — Обновленный сценарий общения с потенциальными жертвами оказался опаснее всех использовавшихся ранее.

— Пятое поколение выбивают — Новейшие ударные вертолёты Ми-28НМ превратят в истребители — Новейшие машины получат ракеты, способные поразить любые воздушные цели.

— Помеха сверху — В армии созданы первые отряды по борьбе с дронами — С января нынешнего года на боевое дежурство заступили армейские мобильные отряды по борьбе с дронами.

— Военторт — Орденоносцы получат льготы в продуктовых магазинах — Военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки в сетевых магазинах: от 3 до 20%.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Встреча всухую — Как сочинские переговоры лидеров России и Белоруссии скажутся на процессе экономической интеграции двух стран — Президенты России и Белоруссии посвятили целый день переговорам об энергетике, но в итоге к согласию не пришли —Минск не получит скидок ни на газ, ни на нефть.

— Шестое ключевое чувство — Приведет ли очередное снижение ставки ЦБ к росту потребительского спроса — ЦБ на первом в 2020 году заседании в шестой раз подряд снизил ключевую ставку —до 6%.

— Глава "РТ-Инвеста" Андрей Шипелов — о пользе мусоросжигательных заводов — Россия может обойтись без мусорных полигонов — Глава "РТ-Инвеста" Андрей Шипелов, строящий пять заводов по сжиганию мусора в Подмосковье и Казани, рассказал РБК о необходимости увеличить их число до 30 по всей России, полигоны закрыть, а захоронение отходов довести до нуля.

— Москва переходит на искусственный интеллект — В российской столице стартует правовой эксперимент с передовыми технологиями — Власти Москвы готовятся с 1 июля ввести экспериментальный правовой режим для развития искусственного интеллекта с участием крупных ИТ- компаний.

— Pala Assets предложила Рустаму Тарико ответить лично — Фонд — держатель облигаций RSL подал в суд иск о возмещении ущерба на 3,6 млрд рублей — Швейцарская Pala Assets подала иск к Рустаму Тарико из-за дефолтных облигаций, по которым заложено 49% акций "Русского Стандарта".

— Российские сети прибавили в скорости — Deloitte представила новый глобальный рейтинг розничных продавцов — Продажи X5 RETAIL GROUP, владельца "Пятерочек" и "Перекрестков", за последние пять лет выросли больше, чем выручка Amazon и Nike, свидетельствует новый рейтинг крупнейших ретейлеров мира от Deloitte.

— Восточный полигон получил зеленый свет — РЖД ускоряют модернизацию БАМа И Транссиба — РЖД ускоряют расширение Восточного полигона — БАМа и Транссиба — из-за падения спроса на уголь в Европе.