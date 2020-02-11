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КОММЕРСАНТ

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— Тратный труд — Правительству поручено самостоятельное исправление нацпроектов — 10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами поручил проанализировать причины возникновения денежных остатков по итогам расходования средств бюджета в 2019 году, в том числе средств нацпроектов, с применением дисциплинарных мер по итогам проверки.

— "Сети" от 6 до 18 — Военный суд вынес приговор обвиняемым в создании террористического сообщества — Приволжский окружной военный суд в Пензе признал семерых анархистов виновными в организации запрещенного в РФ террористического сообщества "Сеть" и участии в нем. В общей сложности они приговорены к 86 годам колонии — к срокам от 6 до 18 лет.

— Копейка уголь стережет — Минфин думает о повышении налога на его добычу — Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа. Как стало известно, такие предложения разработаны Минфином: речь идет о том, чтобы увеличивать налог на добычу в периоды высоких экспортных цен.

— Госуслуги выбиваются из трафика — Операторы оценили убытки от "Доступного интернета" — Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, оценивая свои потери от предоставления услуги в 150 млрд руб. в год.

— Нефтяники позавидуют второгодникам — Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год — Счетная палата (СП) опубликовала планы собственных мероприятий на 2020 год, в том числе проверок, аудита и анализа эффективности расходования госсредств. Число проверок СП увеличивается, в том числе за счет роста доли стратегического аудита.

— Телемедицина в поиске средств — Для нее даже в развитых странах нужна новая модель финансирования — Телемедицинские сервисы позволят странам снизить расходы на здравоохранение даже при растущем спросе на медицинские услуги из-за старения населения.

— Мониторинг делового климата — Динамика корпоративных банкротств стабилизируется — Очередное исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) о ситуации с корпоративными банкротствами фиксирует небольшое снижение числа таких случаев (на 0,8% за квартал с учетом сезонности) за четвертый квартал 2019 года на основе данных сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве (сообщения о введении процедуры).

— Недопущенные пожаловались на недопустимое — Незарегистрированные кандидаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас обратились в ЕСПЧ — Недопущенные к выборам в Мосгордуму оппозиционные кандидаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, которые несколько раз были арестованы за призывы к несанкционированным акциям протеста, обратились в Европейский суд по правам человека.

— Науке вернули круг общения — Российским ученым разрешили контактировать с иностранцами — Минобрнауки отменило резонансный приказ прошлого главы ведомства Михаила Котюкова, ужесточавший правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами.

— В Генпрокуратуре для следствия скидок не нашлось — Бывшим руководителям подразделений СКР запросили максимальные сроки за взятки — На начавшихся в понедельник судебных прениях по уголовному делу о коррупции в Следственном комитете гособвинение попросило Мосгорсуд приговорить бывших начальника столичного ГСУ СКР Александра Дрыманова и руководителя управления комитета по Центральному округу столицы Алексея Крамаренко к 16 и 14 годам колонии соответственно.

— Свадьба подвела под статью — Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества — Стали известны некоторые детали уголовного дела о государственной измене, фигурантами которого являются эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец. По результатам расследования обвиняемым был вменен в вину лишь один эпизод — раскрытие личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ.

— Банкир вышел под расписку адвокатов — Расследование дела в отношении экс-президента банка "Глобэкс" признано неэффективным — Мосгорсуд освободил вчера в зале суда бывшего президента банка "Глобэкс" Виталия Вавилина, находившегося под стражей с осени 2018 года.

— Осудили и отпустили — Ветеран юго-востока Украины отбыл срок за мошенничество под следствием и судом — К шести с половиной годам заключения приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего журналиста и участника боевых действий на юго-востоке Украины Николая Гречишкина. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве, но освободили из-под стражи в зале суда.

— "Конспирологией вам пудрят мозги, а вы на это ведётесь" — Сенатор Андрей Клишас об интересе граждан к перераспределению конституционных полномочий и о том, произойдет ли оно — Накануне очередного заседания рабочей группы по подготовке конституционных поправок ее сопредседатель, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас объяснил корреспонденту, что никакой спешки с реформой Основного закона нет.

— "Альтернатива" наказуема — Преемница Ангелы Меркель покидает пост в партии после скандала в Тюрингии — Политическая система Германии переживает тяжелейший кризис, который может привести к роспуску правительства Ангелы Меркель и досрочным парламентским выборам. 10 февраля преемница канцлера Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр неожиданно объявила о своей отставке и нежелании выдвигать свою кандидатуру на выборах 2021 года.

— Меньше демократов — меньше социализма — Президент США обозначил свои приоритеты к выборам-2020 — Администрация президента США представила Конгрессу проект федерального бюджета на 2021 год, обозначающий ее приоритеты в преддверии ноябрьских президентских выборов. Новая бюджетная заявка предполагает рост расходов на оборону, в частности в плане противодействия России и Китаю.

— Владимир Путин вновь собирается в Нью-Йорк — Президент России может выступить на открытии 75-й сессии Генассамблеи ООН — Президент РФ Владимир Путин может выступить на открытии 75-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года в Нью-Йорке.

— Сетевую реформу замкнуло — Правительство снова хочет обдумать повышение тарифа ФСК — После смены правительства принятие решения о дифференциации единого тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) снова рискует затянуться. Вице-премьер Юрий Борисов, который теперь курирует и электроэнергетику, поручил профильным министерствам до конца февраля заново оценить влияние роста тарифа ФСК на экономику.

— Кредитные ставки поплыли — Банки привязывают проценты к рыночным индикаторам — В портфелях корпоративных кредитов российских банков заметно увеличился объем ссуд, проценты по которым привязаны к различным рыночным ставкам. При плавно снижающейся ключевой ставке это выгодно и банкам, и клиентам, так что эксперты прогнозируют рост доли таких займов до половины от общего объема кредитов.

— Palmolive взял не ту ноту — Музыка в рекламе вызвала претензии Warner — Британский лейбл звукозаписи Parlophone Records, входящий в Warner Music, обвинил российский офис корпорации Colgate-Palmolive и его рекламное агентство в незаконном использовании самой известной песни группы Blur "Song 2" в рекламе геля для душа.

— Нефть вышла из бюджета — Urals дешевеет в долларах и рублях — Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум. Этому способствовал обвал долларовых цен на нефть на фоне падения спроса на топливо в Китае из-за эпидемии коронавируса, сезонного профицита и отсутствия согласованной позиции ОПЕК+ по вопросу новых ограничений по добыче.

— С портфелем наголо — НПФ "Сафмар" вложил 8% пенсионных накоплений в активы собственника — Входящий в финансовый холдинг семьи Гуцериевых "Сафмар финансовые инвестиции" (СФИ) негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Сафмар" инвестировал 8,1% пенсионных накоплений в активы, связанные с его собственником.

— Ходовой эквивалент — Российские банки запаслись золотом — По итогам 2019 года запасы драгоценных металлов в хранилищах российских банков достигли рекордного значения за последние пять лет. На 1 января 2020 года в золотом эквиваленте они превысили 92 тонны.

— У заемщиков МФО показалась закредитованность — Предельная долговая нагрузка большинства превышает 50% — Более чем у половины заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%, почти 40% заемщиков имеют ПДН свыше 80%.

— "Аэрофлот" повез против рынка — Пассажиропоток крупнейшей компании упал на фоне общего роста — За январь российские авиаперевозчики нарастили пассажиропоток на 6,4%, несмотря на падение объемов крупнейшего в стране перевозчика "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия".

— Судовому гранту закрутили гайки — Правительство изменило правила его получения — Белый дом скорректировал правила предоставления судового утилизационного гранта. Новая редакция закрепляет требования строить новые суда взамен утилизируемых исключительно в РФ и содержит долгожданные корректировки для рыбопромысловых судов.

— Россия подтянула контейнеры — Страна улучшила позиции в логистическом рейтинге — Положение России как логистического узла среди развивающихся стран несколько укрепилось, следует из рейтинга 2020 Agility Emerging Markets Logistics Index. Страна заняла 13-е место в рейтинге, поднявшись на одну позицию.

— Госуслуги выбиваются из трафика — Операторы оценили убытки от "Доступного интернета" — Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, оценивая свои потери от предоставления услуги в 150 млрд руб. в год.

— "Траст" вышел за цветами — Банк банкротит крупного производителя роз — Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов "Траст" может пополнить свой портфель. Организация планирует подать заявления о банкротстве компании "Роузхилл", управляющей комплексом по выращиванию роз, и форелевого хозяйства "Ф-Траут".

— X5 подпустит покупателей на "Милю" — Компания может продать торговый центр — Бывшие и действующие топ-менеджеры O1 Properties могут стать заметными игроками рынка недвижимости. Получив контроль над "Торговым парком №1" в Твери, Павел Барбашев и Александр Эрдман ведут переговоры о покупке у X5 Retail Group торгового центра "Миля" в Выхино-Жулебино. Сумма сделки может достигнуть 3,5 млрд руб.

— Межсетевые экраны отразили санкции — Продукция израильской компании вошла в российский госреестр — Израильская IT-компания Сheck Point преодолела главный барьер для развития в России, получив сертификацию на основной продукт — межсетевые экраны для безопасного доступа в интернет.

— Sisley ведут по магазинам — Benetton Group займется продвижением бренда в России — Достигнув пределов в развитии своей основной марки в РФ, итальянская Benetton Group решила сосредоточиться на продвижении бренда Sisley. За три года группа планирует открыть 20 магазинов в стране, на что может потребоваться до 1 млрд руб.

ВЕДОМОСТИ

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— Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы — Но пока чиновники не нашли, чем компенсировать потери казны — Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.

— Преемница Меркель покинет пост лидера Христианско-демократического союза — Ее подвели однопартийцы в Тюрингии, которых поддержали крайне правые — Лидер входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр уходит в отставку и не будет баллотироваться от партии на пост канцлера в 2021 г.

— Семерых фигурантов дела "Сети" приговорили к 86 годам лишения свободы — Раньше так наказывали только за реальные теракты, которых в данном случае не было — Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил в понедельник семерых фигурантов дела "Сети" (запрещена в России) к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.

— Гибель пяти турецких военных в Сирии резко обострила ситуацию — Турция начала массированные переброски войск в зону конфликта — Гибель пяти турецких военных в Сирии резко обострила ситуацию Турция начала массированные переброски войск в зону конфликта

— Новое правительство обсуждает раскрытие нефинансовой отчетности — Так Минэкономразвития рассчитывает повысить инвестиционную привлекательность компаний — Минэкономразвития уже несколько лет пытается убедить крупный бизнес раскрывать нефинансовые показатели – об экологии и социальной политике.

— Проект закона о защите инвестиций не будет определять правила господдержки для всех — Он станет только одним из инструментов поддержки инвестиций — Законопроект о защите и поощрении инвестиций должен был стать основой нового инвестиционного законодательства России и упорядочить правила получения господдержки. Но теперь он может потерять статус "инвестиционного кодекса".

— Подготовкой макроэкономических прогнозов займется выходец из мэрии Москвы — Минэкономразвития покидают сразу три замминистра — Новым замминистра экономического развития по макроэкономике может быть назначена замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова.

— Лоукостер "Победа" стал третьей по величине авиакомпанией в России — В январе больше пассажиров перевезли только "Аэрофлот" и S7 – 100-процентная "дочка" "Аэрофлота" "Победа" в январе 2020 года стала третьей в России по количеству перевезенных пассажиров, сообщила Росавиация.

— Госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" могут завершиться в марте — Об этом своих дилеров предупредил "АвтоВАЗ" — Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 году (программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"), могут закончиться к концу марта.

— Владелец "Пятерочек" снял коворкинг в центре Москвы рядом с "Яндексом" — Обычно ритейлеры выбирают офисы на окраинах — X5 Retail Group арендует весь коворкинг WeWork в бизнес-центре "Красная Роза" рядом со ст. м. "Парк культуры", рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам сделки.

— "Почта России" начнет доставлять заказы с iHerb — Забрать заказы можно будет в 42 000 отделений — "Почта России" сообщила, что планирует усилить присутствие на международном рынке электронной коммерции благодаря партнерству с американским маркетплейсом iHerb, который продает витамины, биологически активные добавки (БАДы) и товары для здоровья.

— Суд снял арест с 33% акций банка "Восточный", но продлил арест Калви — Теперь Baring Vostok может голосовать ими, но не продавать — Мосгорсуд снял арест и запрет на голосование акциями банка "Восточный", рассказал "Ведомостям" Кирилл Рубальский, представитель Evison, через которую Baring Vostok владеет 41,6% акций банка.

— ЦБ впервые составил портрет заемщиков микрофинансовых организаций — У большинства очень высокая долговая нагрузка, получить кредит в банке таким людям сложно — ЦБ опубликовал очередной выпуск "Обзора рисков финансовых рынков". Его отдельная глава посвящена рынку микрофинансирования.

— Почему женщин не повышают по службе — Общение с начальством в неформальной обстановке помогает в карьере. Но только подчиненным-мужчинам — В офисе не только работают, но и общаются. Сотрудники и менеджеры встречаются за кофе, вместе обедают, а после работы ходят выпить, смотрят спортивные матчи, играют в футбол и т. п.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Лихачи поневоле — Эксперты предлагают внести в процессуальный КоАП автоматическую отмену ошибочных штрафов — Эксперты предлагают прописать в Административном процессуальном кодексе (АПК) возможность отмены ошибочных штрафов теми, кто их вынес, без личного обращения пострадавших.

— Блокбастер с нагрузкой — Предлагается ограничить десятью минутами рекламу перед показом фильмов в кинотеатрах — Госдума собирает отзывы на проект, предлагающий ограничить время рекламы перед показом фильмов в кинотеатрах.

— Скрытые смыслы — После 12 лет жизни в России молодой семье грозит депортация — Это история Ангилины и Руслана, чья семья 12 лет пыталась быть законопослушной и получить российское гражданство, но вдруг на двенадцатом году проживания в России вместо гражданства получила предложения о депортации.

— Деньги в дом — Владимир Путин обсудил расселение аварийного жилья — Миллион квадратных метров аварийного жилья расселят в этом году. О ситуации с расселением и об итогах перехода на эскроу-счета президент поговорил с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым на встрече в Кремле.

— "Цифра" без давления — Почему перепись населения не интересуют персональные данные — "Цифровая перепись как новый формат учета перевернет представление о переписи населения", — заявил на слушаниях в Госдуме первый зампред Комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Как ожидается, Всероссийская перепись населения пройдет 1-31 октября 2020 года с использованием цифровых технологий.

— Шаг в Евразию — Европейцы готовы работать с Россией — Товарооборот между Россией и Евросоюзом мог бы достичь 500 млрд долларов, если бы не были введены санкции. Об этом заявил президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико на семинаре "Россия и Европа: инновационные перспективы экономического сотрудничества".

— Горы ждут — Правительство поменяет меры поддержки Северного Кавказа — Северному Кавказу нужна новая модель развития, заявил зампред правительства — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам стратегической сессии в Счетной палате.

— Стратегический расчет — Стратегия национальной безопасности РФ на ближайшие пять лет будет скорректирована и принята уже в этом году — Аппарат Совбеза приступил к подготовке новой редакции Стратегии национальной безопасности в соответствии с решением президента России. Об этом обозревателю "РГ" сообщили в аппарате Совбеза.

— В строю — солдаты 20 армий — Продолжительность Парада Победы увеличится до полутора часов — Парад Победы, который традиционно пройдет 9 мая, в этом году будет длиться больше обычного — полтора часа.

— Вскоре и по QR-коду — Справки о судимости впредь защищены от подделок — Справки о судимости, которые, к слову, могут потребоваться даже при трудоустройстве в некоторые организации, отныне будут выглядеть иначе. С понедельника вступил в силу приказ МВД России № 660 "Об утверждении административного регламента МВД РФ предоставлению госуслуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования".

— Семьям ускорят выплаты — Новый порядок получения материнского капитала введут как можно скорее — Поправки в бюджет для увеличения расходов на социальную поддержку граждан и семей с детьми правительство рассмотрит на ближайшем заседании в четверг.

— Бюджету нужна дисциплина — Михаил Мишустин потребовал от кабмина не давать необоснованных обещаний — Премьер-министр Михаил Мишустин призвал подчиненных к строгой бюджетной дисциплине и не раздавать необоснованных обещаний. На совещании со своими заместителями председатель правительства напомнил, что федеральный бюджет на следующие три года принят, тщательно выверен и сбалансирован.

— Помощь по плану — В Госдуму внесен законопроект о социальном контракте для многодетных семей — Группа сенаторов во главе с вице-спикером СФ Галиной Кареловой внесла в Госдуму законопроект, согласно которому претендовать на заключение социального контракта смогут многодетные семьи вне зависимости от достатка.

— Дышите, и вас найдут — Новая техника МЧС будет быстрее ездить и научится слышать — В этом году МЧС России завершит проект по созданию плавающего пожарно-спасательного транспортного средства и радиолокационного прибора, способного находить людей под завалами по их дыханию. Все работы ведет ведомственный научно-исследовательский институт ВНИИ ГОЧС.

— Сохраняйте лицо — МФЦ разрешат собирать биометрические данные граждан — Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг наряду с банками получат право собирать изображения лиц и образцы голосов россиян для передачи в единую биометрическую систему. О разработке таких поправок сообщило Минэкономразвития. Сдача биометрии остается добровольной.

— Маршрут засекречен — Способное достроить "Северный поток-2" судно вышло из порта на Дальнем Востоке — Российский трубоукладчик "Академик Черский", который может завершить строительство газопровода "Северный поток-2", покинул порт в Находке и отправился в Сингапур. Предполагается, что в дальнейшем судно отправится на Балтику достраивать российский трубопровод.

— Эпидемия требует жертв — Коронавирус спутал планы на будущее участников ОПЕК+ — Падение цен на нефть из-за эпидемии в Китае внесло серьезные коррективы в планы на будущее основных участников сделки ОПЕК+. Менее чем за месяц нефтяные котировки опустились ниже 55 долларов за баррель Brent, похоронив надежды на скорую стабилизацию рынка. Для России это грозит увеличением обязательств по сокращению добычи.

— США останутся при своих — Страны ВТО теряют доступ к американским закупкам — США неоднократно грозились сократить свое присутствие во Всемирной торговой организации (ВТО) и, похоже, готовят новый шаг. Bloomberg сообщил о подготовке документа о выходе Вашингтона из соглашения ВТО по госзакупкам (GPA), почти половину стоимости которого составляют правительственные закупки США. Это может поставить многие страны в затруднительное положение.

— Случайный выстрел — Суд оправдал экс-директора фабрики "Меньшевик" — Мосгорсуд на основании вердикта присяжных оправдал бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника.

— Без залога и прогулок — Майклу Калви и Филиппу Дельпалю продлили домашний арест — Мосгорсуд продлил домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви до середины мая. На этот же срок продлен домашний арест партнеру фонда французу Филиппу Дельпалю. Калви и Дельпаля, а также других фигурантов дела обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

— Трубы зовут — Минстрой начнет фиксировать процент износа сетей — В качестве первого шага к ускоренной замене коммунальных трубопроводов Минстрой намерен внедрить более точное техническое обследование систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Ведомство разработало поправки в порядок таких ревизий.

— Замаскировались — В Хабаровске из-за гриппа ввели масочный режим и отменили спортивные соревнования — Новых случаев заражения коронавирусом в России на момент подписания этого номера "РГ" зафиксировано не было. Но грипп и ОРВИ продолжают атаковать здоровье россиян. По последним данным Роспотребнадзора, эпидемия ОРВИ и гриппа зафиксирована в 23 регионах. Закрываются на карантин детсады и школы.

— Поиграли в эпидемию — Возбуждением уголовного дела закончился пранк (розыгрыш) молодых людей, которые в столичном метро изобразили, что одному из них резко становится плохо, поскольку он якобы заразился коронавирусом. Цель пранка — посмотреть и снять на видео реакцию обычных пассажиров на "зараженного".

— Незваный грипп хуже коронавируса — Группа российских эпидемиологов вернулась из Китая: совместно с зарубежными коллегами оценивали, насколько угрожает миру новый коронавирус, обсуждали возможности лечения заразившихся. А еще — наши привезли в Китай российскую тест-систему для диагностики нового вируса и проверили ее практически в "боевых" условиях.

— Миллион за жизнь "фаранга" — Двое россиян погибли на тайском курорте Пхукет — Столкновение двух скоростных катеров на тайском острове Пхукет привело к гибели двух детей из России. Смертельная авария произошла утром в понедельник на водном канале, соединяющем бухту на восточной стороне острова с двумя его главными гаванями. Катер ALP 111 компании Andaman Laser Phuket, на котором находились 36 россиян и 3 члена экипажа (граждане Таиланда), отчалил в направлении залива Пханг-Нга. После того как он отошел от причала, в него на большой скорости врезался другой катер, принадлежавший компании Seastar, на борту которого находился только экипаж.

— Генерал и прокурор — Экс-главе столичного следствия Дрыманову грозит 16 лет — Гособвинение во время прения сторон в Мосгорсуде попросило приговорить к 16 годам лишения свободы экс-главу столичного главка СКР Александра Дрыманова.

— Садитесь ближе — Лишь 5 процентов осужденных едут по этапу дольше суток — Время долгих этапов ушло в прошлое: подавляющее большинство осужденных едет к месту отбытия наказания меньше суток. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, на самом продолжительном по времени движения железнодорожном маршруте конвоирования специальный вагон находится в пути немногим более 5 суток.

— Герои из личных архивов — Опубликованы уникальные фотографии советских полководцев, освободивших Европу — Министерство обороны в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжило публикацию уникальных архивных документов, связанных с окончанием боевых действий на территории Европы. Военные выложили серию ранее не публиковавшихся фотографий, на которых изображены прославленные советские полководцы.

— Мосты против НАТО — Крупнейшие военные маневры пройдут в Европе весной — В Америке обеспокоились тем, что в случае конфликта США и России вести военные действия в Восточной Европе странам НАТО будет очень затруднительно. Танковым армадам североатлантического блока могут помешать… мосты, которые совсем не рассчитаны на то, что по ним сможет проехать бронетехника альянса.

— Опять встречка — Кутузовский проспект подтверждает репутацию смертельно опасной трассы — Страшная авария произошла в Москве на Кутузовском проспекте. Такси выехало на встречную полосу и столкнулось с микроавтобусом. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения.

— Гиперзвук в пакете — Сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал". Проработка проекта должна быть завершена до конца 2020 года.

— Деньги исчезли в офшорах — Арбитражный суд рассматривает иски к экс-министру Абызову — В понедельник Арбитражный суд в столице приступил к рассмотрению исков к бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову.

— Пробег на продажу — В Госдуме обсудили возможность введения наказания за подделку пробега машин — Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила инициатором введения ответственности за так называемое скручивание пробега. Эту идею обсудили эксперты и депутаты на круглом столе в Госдуме. Но к единому мнению так и не пришли. Хотя большинство высказалось за разработку законопроекта на эту тему.

— Ответный заход — Американские документалисты припомнили семейству Байденов коррупционные "делишки" на Украине — Не успели улечься страсти в Вашингтоне после состоявшегося на минувшей неделе голосования в сенате, "зарубившего" попытку Демократической партии объявить импичмент президенту Дональду Трампу, как Республиканская партия перешла в мощную информационную контратаку на своих политических оппонентов. В ее основе вышедший накануне на идеологически близком к республиканцам новостном телеканале One America News Network документальный фильм под названием "Украинский обман: Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства".

— Стать ближе к Африке — Примет ли России участие в промышленной революции "Черного континента" — В Аддис-Абебе завершился 33-й саммит Африканского союза (АС), включающего все 55 государств континента. На мероприятии выступил Сирил Рамапоса, президент ЮАР, которая в этом году председательствует в организации.

— Поплатился за вердикт — Чем болгарский судья не угодил госсекретарю США — Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что болгарскому судье Андону Миталову, занимающемуся делом болгарской пророссийской организации "Русофилы", запрещен въезд в Америку, вызвало возмущение в Софии.

— Выбор сделан — Правящая партия получила большинство в парламенте Азербайджана — Кандидаты от правящей партии "Новый Азербайджан" получили 70 из 125 мандатов по итогам прошедших парламентских выборов в этой стране. Количество мест, которые будет иметь правящая партия в парламенте нового созыва, возросло по сравнению с предыдущими выборами.

— Дедушка и внучка — Отчего в Германии так не любят правых популистов — Грандиозный скандал, вызванный результатами выборов главы правительства земли Тюрингия, приковал внимание немцев к партии "Альтернатива для Германии". Причем это касается практически всех граждан страны: от канцлера до уборщиков улиц.

— Герои рядом — К юбилею Победы на фасадах столичных домов появятся исторические панно — С необычной просьбой обратились в Мосгордуму москвичи, проживающие на улице Расковой. Они просят вернуть на фасад одного из домов закрашенный год назад портрет Героя Советского Союза, летчицы-штурмана Марины Расковой.

— Тюремный двор — Замглавы подмосковного Ступино арестовали за взятку — В понедельник подразделение СКР по Московской области сообщил, что отправил в СИЗО крупного подмосковного чиновника. А тех, кто организовал получение им многомиллионной взятки за благоустройство дворов многоэтажек, посадил по домам до суда.

— Ряпушка из печки — Жители нацпарка открыли гостевое подворье — В Кенозерский нацпарк туристы тянутся даже в феврале — за настоящей русской зимой с морозцем и сугробами. При этом гости хотят почувствовать себя настоящими деревенскими жителями: поселиться в избе, ловить налимов в проруби, а потом попивать иван-чай с рыбником у теплой печки. Кенозеры идут навстречу и с помощью парка развивают въездной туризм: открыли уже 27 гостевых домов, проводят экскурсии и мастер-классы, делают сувениры.

— Готовьте чемоданы — Москвичи, которым предстоит переезд в новую квартиру, получили суперсервис — Новый сервис уже работает на сайте мэра российской столицы mos.ru, сообщил на X Всемирном форуме городов в Абу-Даби руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Квартира пополам — Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья — Неожиданный вопрос пришлось изучать Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ — кому платить за ремонт общей квартиры, если супруги развелись? Учитывая достаточно высокий процент разводов, разъяснения могут оказаться полезными.

— Обидная заправка — Суд назначил компенсацию морального вреда за плохой бензин — Житель Забайкальского края взыскал 10 тысяч рублей компенсации морального вреда с заправочной станции, где ему залили некачественный бензин.

— Жизнь за жилье — Поймана банда "черных" риелторов — Сотрудники СК и оперативники уголовного розыска только что задержали граждан, которых в народе называют "черными" риелторами. На их совести жизнь хозяев квартир. Но криминальная цепочка только начинает раскручиваться.

— Машина бремени — Покупая автомобиль в кредит, теперь необязательно передавать его в залог банку. Не требуется и первоначальный взнос. Правда, максимальная сумма по такому предложению составляет 500 тысяч рублей. Ставки начинаются от 9% годовых. Купить можно новый или подержанный автомобиль или мотоцикл.

— Жизнь в долг — Американцы недаром считаются нацией, живущей в долг. Для многих старт трудовой карьеры или даже сама подготовка к нему как раз и оборачиваются первым кредитом, ведь обучение в местных университетах платное и весьма недешевое. Дальше вся жизнь рядового американца — кочевание от одного кредита к другому, на покупку бытовой техники, машины и, наконец, собственного жилья. В результате долговая нагрузка жителей США растет из года в год. В прошлом году их общая задолженность перед банками обновила исторический максимум, достигнув 13,8 трлн долларов.

— Банки дадут заемщикам отбор — В этом году банки будут тщательнее отбирать потенциальных заемщиков и подстраиваться под запросы перспективных клиентов. Последние смогут рассчитывать на потребительские кредиты без залога по ставкам, сравнимым с ипотечными. Клиенты с подмоченной репутацией будут рассчитывать на ссуды по ставкам около 20% или рискуют не получить их вовсе.

— Клиенты банков пошли за микрозаймами — Более трети (36,9%) займов микрофинансовые организации (МФО) выдают заемщикам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% своего дохода. Об этом сообщил Банк России по результатам своего первого исследования показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков МФО. Как и следовало ожидать, клиенты МФО оказались гораздо более закредитованными, чем клиенты банков.

— Час speak — Отменен приказ о контактах российских ученых с иностранцами — Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приказ ведомства о международном сотрудничестве, который ужесточал правила общения ученых с иностранцами, отменен.

— Болевая точка — В школу предложили вернуть врачей и медсестер — Медсестра должна постоянно находиться школе, учеников регулярно должен осматривать врач. Об этом на "круглом столе" ОНФ рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

— Пять с плюсом — За классное руководство выплатят 170 млрд рублей — Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, согласно которому на ежемесячные выплаты классным руководителям в 2020 году из федерального бюджета планируется направить 24,5 млрд рублей. В 2021 и 2022 годах эта сумма составит уже 73,5 млрд соответственно. Получается более 170 млрд рублей за три года

— Иду на защиту — Аспирантам вернут обязательные диссертации — Госдума приняла в первом чтении законопроект об аспирантуре. Документ разработан Минобрнауки. Он отменяет госаккредитацию образовательной деятельности по программам аспирантуры, а вместо ФГОСов вводит систему федеральных государственных требований. Кроме того, предусматривается обязательная защита диссертации по окончании учебы. Пока, как известно, до защиты доходят лишь 12% аспирантов.

— Книжная база — Утверждены новые требования для школьных учебников — Опубликован и утвержден новый порядок формирования федерального перечня учебников. Их экспертиза теперь официально стала государственной. А сами эксперты, которые проверяют издание, начиная с этой недели будут нести персональную ответственность за любой учебник, которому они дали "добро". Их имена и фамилии будут печататься на обороте титульного листа.

ИЗВЕСТИЯ

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— Не принимай на счёт — Владельцы жилья за рубежом могут лишиться поступлений — В этом году владельцы банковских счетов в странах, не входящих в ЕАЭС или с которыми у России не налажен обмен налоговой информацией, могут лишиться от 75 до 100% всех поступлений. Это могут быть дивиденды от акций или доходы от сдачи в аренду недвижимости в Турции, США, Великобритании, Черногории или Таиланде, которые входят в топ-30 самых популярных у россиян по инвестициям в жильё.

— Китайский гамбит — Производители одежды ищут замену Поднебесной — Российские производители товаров лёгкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнёров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

— "Россия всегда дорожила отношениями с близким ей Замглавы МИД РФ Андрей Руденко — о контактах с Тбилиси, потеплении с Кишинёвом и будущем Союзного государства — Реконструкция погранперехода Верхний Ларс на границе с Грузией завершится в 2021 году. Это позволит решить проблему очередей во время сезонного трафика. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

— Стройка на будущее — Владимир Путин 10 февраля провёл рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Якушевым. В ходе беседы глава ведомства доложил президенту, что в текущем году в России планируется расселить 1 млн кв. м аварийного жилья.

— Скандальный звон — В России предложили наказывать за семейные дебоши — В проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагают внести ответственность за семейно-бытовое дебоширство. К нему будет относиться любое "нарушение спокойствия граждан неуважительными действиями в их доме". Соответствующую поправку Совет Федерации в ближайшее время направит в Минюст.

— Маска, я тебя не знаю — Средства защиты от вируса угрожают правопорядку — Резкий всплеск заболеваемости коронавирусом за пределами Китая может произойти уже на этой неделе, предупреждают учёные. Как следствие люди станут активнее применять медицинские маски.

— Таксуй, пока молодой — Подсчитан средний заработок московских водителей — Таксист в Москве может заработать 20–25 тыс. рублей в месяц при стандартном восьмичасовом рабочем дне, подсчитали в лизинговой компании "Европлан". Чтобы повысить доход до максимального в размере 74 тыс. рублей, он должен трудиться 25 дней по 12 часов.

— Своим кодом — Оплата по QR выходит за рамки магазинов и кафе — К системе быстрых платежей (СБП) Банка России начали подключаться некоммерческие организации. Для перевода средств по QR-коду к сервису присоединился Благотворительный фонд Константина Хабенского, рассказали в Райффайзенбанке (организатор интеграции). Такие планы есть и у организации Чулпан Хаматовой.

— Пособие для власть имущих — Губернаторов научат ускорять нацпроекты — В Минэкономразвития придумали, как ускорить исполнение нацпроектов в субъектах и повысить эффективность губернаторов. Ведомство составило единый сборник наиболее прогрессивных региональных кейсов и рекомендовало местным правительствам внедрять их в собственную практику.

— Аптечные каникулы — Онлайн-продажу рецептурных лекарств предложили внедрить в июле — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Госдуме разрешить продажу рецептурных препаратов в интернете с 1 июля. В прошедшем первое чтение правительственном законопроекте о дистанционной торговле лекарствами её предполагается запустить не ранее 2022 года.

— Оклад невезения — 92% россиян не дождались индексации зарплаты В наступившем году российские работодатели повысили зарплаты только 8% сотрудников. Это показало исследование сервиса "Работа.ру". Основная причина отсутствия индексаций — недостаточные темпы экономического роста, считают эксперты. Некоторого улучшения ситуации, прогнозируют аналитики, можно ожидать во втором полугодии.

— "Узких мест не так уж и много" — Министр науки и высшего образования Валерий Фальков — о задачах, стоящих перед российским научным сообществом — Минобрнауки требуется тонкая настройка, и это не исключает "некоторых кадровых перестановок". Об этом в интервью заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который приступил к исполнению своих обязанностей три недели назад.

РБК daily

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— Сетевое правосудие — В Пензе вынесены приговоры фигурантам дела о террористическом подполье — Семеро фигурантов громкого дела "Сети" получили сроки от шести до 18 лет в колонии строгого режима. Обвиняемые неоднократно сообщали о пытках, избиениях и угрозах изнасилованием, а в суде отказались от признательных показаний.

— Генерал Дрыманов получил прокурорский счет — Обвинение затребовало максимальные сроки для обвиняемых в коррупции офицеров СКР — Гособвинение попросило приговорить трех высокопоставленных офицеров СКР на сроки до 17 лет и назначить штрафы до 250 млн руб. по делу о взятке за освобождение из СИЗО криминального авторитета из окружения Шакро Молодого.

— Преемницу Ангелы Меркель подвел правый уклон — Аннегрет Крамп-Карренбауэр уходит с поста главы ХДС — Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста председателя Христианско-демократического союза и не будет баллотироваться от партии в канцлеры ФРГ в 2021 году. Она считалась преемницей Ангелы Меркель на посту главы правительства.

— Коронавирус настиг магазины и музеи — Банки сообщили о существенном падении расходов китайцев в России — Траты китайских туристов в России в первые дни февраля сократились на фоне запрета организованных поездок из КНР из-за коронавируса, заметили два российских банка-эквайера. Потери несет не только турбизнес, но и торговля с музеями.

— Дорогу на биржу осилят единицы — Эксперты Deloitte оценили перспективы IPO российских компаний в 2020 году — Deloitte заметил улучшение условий для IPO российских компаний: в 2019 году акции впервые разместила только одна компания, но в 2020-м ее примеру могут последовать три или четыре. Однако говорить об активизации рынка еще рано.

— Микрозаймы притягивают живущих на ползарплаты — Центробанк впервые раскрыл данные о закредитованности клиентов МФО — Почти 40% клиентов микрофинансовых компаний отдают на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода, подсчитал Банк России. Но в большинстве случаев МФО вообще не владеют точными данными о доходах своих клиентов.

— "Ростех" добрался до воздуха — Возглавляемая Сергеем Чемезовым госкорпорация претендует на статус единственного исполнителя по одному из направлений нацпроекта "Экология" — "Ростех" претендует на статус единственного исполнителя по созданию и эксплуатации госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте " Чистый воздух". В дальнейшем система может применяться для воды и почвы, полагает Сергей Чемезов.

— Суверенизация обернулась потерей качества и скорости — Операторы связи подвели итоги тестирования оборудования для контроля интернет-трафика — При тестовом пуске оборудования для "суверенного Рунета" на Урале, по данным операторов, возникали случаи снижения скорости и ухудшения качества сигнала: масштабных сбоев не было, но и заблокировать Telegram получилось не везде.