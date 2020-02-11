КИЕВ, 11 фев /ПРАЙМ/. Правительство Украины и Евросоюз подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики на Украине на 25 миллионов евро, сообщил во вторник премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Только что правительство и ЕС подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 миллионов евро. Диджитализация — это, прежде всего, победа над коррупцией. Цель нашего правительства — оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году — перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг", — написал он в Telegram.

По его словам, деньги получит министерство цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровой экономике.

"Никаких чиновников и очередей! Государство будет удобным сервисом для людей. Наша команда над этим работает", — подчеркнул он.