Добавлены подробности по тексту

КИЕВ, 11 фев /ПРАЙМ/. ЕС планирует пересмотреть соглашение о ЗСТ с Украиной в 2021 год, заявил еврокомиссар Оливер Варгейи во вторник на брифинге.

"Также в наших планах есть пересмотр соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и дополнений к этому соглашению. Мы планируем сделать всю подготовительную работу предварительно в этом году, чтобы как можно быстрее провести пересмотр в следующем и подписать все необходимые документы также в следующем году", — заявил Варгейи, трансляцию вел телеканал "Наш".

Он добавил, что приложит все усилия для того, чтобы соглашение между ЕС и Украиной о совместном авиапространстве было подписано как можно быстрее, выразив надежду, что подписание возможно уже в этом году.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что Киев выступает за обновление торговой части соглашения об ассоциации с ЕС из-за наращивания экспорта.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.