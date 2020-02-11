КИЕВ, 11 фев /ПРАЙМ/. Правительство Украины рассчитывает на подписание соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), так называемого "промышленного безвиза", в ближайшие годы и ожидает прогресса уже в 2020 году, заявил во вторник премьер Украины Алексей Гончарук.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года на Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Евросоюзом, маркировать ее знаком европейского соответствия и свободно продавать на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. По оценкам экспертов, потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения.

"Для нас "промышленный безвиз", то есть, фактически подписание соглашения АСАА с Европейским союзом, является важным приоритетом. Мы рассчитываем на серьезный прогресс уже в этом году и выйти на подписание уже в ближайшие годы", — сказал Гончарук в ходе совместного брифинга с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгейи, трансляцию вел телеканал "Наш".

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.