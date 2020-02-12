РИГА, 12 фев /ПРАЙМ/. Перевалка грузов в рижском порту составила в январе около 2,1 миллиона тонн, это на 25% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, передает местное информационное агентство LETA.

Наибольший удельный вес в перевалке в январе по-прежнему был у угля, хотя по сравнению с январем 2019 года он сократился в 2,6 раза — с 36,2% до 18,3%.

В общем по 2019 году доля угля в перевалке рижского порта составляла 31,6%, в 2018 году — 39%.