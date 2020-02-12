МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете РФ постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.

Доля НДФЛ в консолидированном бюджете РФ за последние годы снизилась с 21% в 2016 году до 16% за первое полугодие 2019 года, говорится в отчете. При этом собираемость налога в этот период превышала 100% от плана. В общем объеме доходов регионов без учета федерального бюджета доля подоходного налога снижалась с 40% в 2016 году до 36% — по итогам первого полугодия 2019 года.

"Поступления НДФЛ в региональные и местные бюджеты выполняют регулирующую функцию финансовой поддержки региональных и местных бюджетов субъектов РФ", — считают аудиторы.

Так, по данным контрольного ведомства, в 17 регионах России в исследуемом периоде поступления НДФЛ занимали более 50% доходов их бюджетов.

В 14 из них поступление НДФЛ более чем на четверть обеспечено перечислением налога от организаций и предприятий госсектора (Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение). А в двух регионах — Ингушетии и Чеченской Республике данный показатель составляет более 50%, отмечается в документе.

Общий объем поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет РФ в последние годы неуклонно рос и составлял в 2016 году – 3,017 триллиона рублей, в 2017 году – 3,251 триллиона рублей, в 2018 году – 3,653 триллиона рублей.